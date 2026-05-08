Carles Porta s'endinsa en el cas de tres germans que cerquen els seus pares 40 anys després que fossin abandonats
Quaranta anys després de ser trobats sols a l'estació de França, Elvira, Ramón i Ricard Moral busquen respostes sobre el seu origen en una nova producció de Carles Porta.
L'Elvira Moral, Ramón Moral i Ricard Moral són tres germans que el 22 d'abril de 1984, quan tenien entre 2 i 6 anys, van aparèixer sols a l'estació de França de Barcelona. Havien sigut abandonats i ningú els va reclamar mai. La nova sèrie documental de Carles Porta per Disney+, 'Abandonados', retrata la cerca dels tres germans per conèixer la identitat dels seus pares i saber per què van ser abandonats 40 anys enrere. La sèrie original de Hulu (Disney+), escrita per Anna Punsí i dirigida per Carlos Alonso Ojea, s'estrena aquest dissabte al DocsBarcelona i a la plataforma el 29 de maig amb quatre capítols disponibles.
La història tracta sobre un cas que el 1984 va passar desapercebut i que 40 anys després es reobre. El 22 d’abril d’aquell any, tres nens de 2, 4 i 6 anys van aparèixer abandonats a l'estació de França de Barcelona. No sabien explicar qui eren, ni tampoc qui eren els seus pares, ni els noms dels pares, ni per què eren allà. Ningú els va reclamar mai. Van ser adoptats per dos pedagogs barcelonins, que els van criar amb afecte i els van donar estabilitat. Però 40 anys després, aquells nens, ara ja adults, volen saber qui són els seus pares i per què van ser abandonats.
Elvira Moral confessa a l'ACN que el moment més important de la investigació és quan va conèixer la seva família i li van ensenyar unes fotografies dels seus pares. La protagonista de la història apunta que la seva necessitat de saber qui eren els seus pares va sorgir arran del seu embaràs, que és quan va començar a fer-se moltes preguntes sobre el seu passat. "Veure els meus fills després com creixent em van fer de mirall", assenyala.
Moral remarca que un dels punts importants d'aquesta història i és que s'imaginava que rodar una sèrie seria una cosa freda i se'n va, en canvi, com si tingués una altra família. Destaca la humanitat que ha vist en totes les persones que l'han ajudat.
La sèrie acompanya la seva cerca al llarg d’una llarga investigació en la qual, a més dels germans, hi han intervingut persones que van decidir ajudar-los: periodistes, investigadors independents i ciutadans. Al llarg de quatre capítols, mitjançant arxius inèdits, entrevistes, seguiment documental i un enfocament emocional, 'Abandonados' convida a endinsar-se en un cas real ple d’incògnites i d'anades i vingudes.
La guionista Anna Punsí explica també a l'ACN que a la sèrie documental se centra en la història dels tres germans, però sobretot en la de l'Elvira Moral i quin és el seu viatge en la cerca dels seus pares. El seu objectiu, indica, és respondre algunes preguntes com on són els seus pares, perquè els van abandonar i qui són ells en el fons. Punsí afegeix que si queden preguntes per respondre treballaran per respondre-les.
'Abandonados' està produïda en col·laboració amb Luminol Media S.L. i compta amb la producció executiva de Carles Porta, Pablo Fernández Masó i Laura Rubirola Sala.
Carles Porta
El 'showrunner' de la sèrie, Carles Porta, detalla que van entrar al projecte quan el periodista anglès de 'The guardian' Giles Tremlett els va demanar ajuda per completar la investigació que està fent ell. Tremlett li va parlar a l'Elvira de l'equip de Carles Porta i es van posar en contacte. "A mi em sembla interessantíssim poder investigar aquesta història i llavors és quan posem l'equip d'investigadors que tenim a fer investigacions d'això", diu.
Porta desgrana que dins de la sèrie hi ha dos grans blocs. Per una banda, el que havia investigat l'Elvira amb totes les persones que col·laboren amb ella durant molt temps de "manera independent i lliure", I per altra, el moment en què l'equip de Carles Porta entra al projecte i a la investigació, que és quan comencen a gravar-ho tot des del present. "És una investigació que gravem tal qual s'està produint i la investigació anterior, en què no hi érem la reconstruïm i la reproduïm a partir de material d'arxiu i de les entrevistes a les persones que hi van participar".
- Ni caminar ni anar al gimnàs: l’exercici que Harvard recomana a partir dels 55 anys per envellir millor
- Salellas rep amb humor la ministra d’Habitatge després d’arribar mitja hora tard: «Sembla que hàgiu vingut amb Rodalies»
- Quatre locals precintats i sis detencions en controls policials a establiments d’oci i restauració de Blanes en tres anys
- Canvis en el permís de conduir a partir del 2026: la norma de la DGT afecta els conductors nascuts entre el 1956 i el 1961
- La DGT sorprèn: així seran les noves matrícules que revolucionaran les carreteres el 2026
- El banyolí Josep Miàs firma Dune, una promoció de 30 milions d’euros a primera línia de mar
- El Gran Jonquera es referma com el cor del shopping a Girona: noves obertures i cultura sobre rodes
- Tot a punt per a Temps de Flors: entre el vertigen del primer cop i la il·lusió de tota una vida