Un assassinat al Camí de Santiago obre la nova temporada de 'true crime' de Carles Porta a Movistar Plus+
‘Peregrina’ reconstrueix el crim d’una nord-americana a Astorga que va tenir repercussió internacional
Marisa de Dios
El 2015, la desaparició d’una dona nord-americana al Camí de Santiago, a prop d’Astorga, a Lleó, va acabar arribant fins a la Casa Blanca, llavors ocupada per Barack Obama. El misteri sobre la desaparició de Denise Pikka Thiem va tenir repercussió internacional, ja que des dels EUA es va oferir la col·laboració de l’FBI al Govern espanyol. Movistar Plus+ reconstrueix el cas aquest dijous 14 de maig a ‘Peregrina’, que obre la nova temporada dels ‘true crime’ de Carles Porta, el creador de ‘Crims’, a la plataforma.
La nacionalitat de la víctima és un element clau d’aquesta història, segons Anna Punsí, directora d’investigació de True Crime Factory, productora, juntament amb Goroka, d’aquests ‘true crime’. «El fet que fos nord-americana va pesar molt, ja que fins i tot van intervenir les ambaixades i el senador John McCain», recorda.
«Però un altre element interessant és el Camino per si mateix, un lloc molt conegut i transitat en el qual hi ha un punt de solidaritat i és molt fort que passi una tragèdia així», apunta la periodista, que explica que en aquesta història es va posar també en joc l’orgull de la Policia Nacional. «Hauria sigut molt contraproduent per a la seva imatge que hagués hagut de venir l’FBI a resoldre el cas», assenyala.
Participació dels policies
Els agents de la comissaria d’Astorga que van portar la investigació aporten els seus testimonis a ‘Peregrina’, que també inclou entrevistes amb l’alcaldessa, amb responsables de la Unitat de Delinqüència Especialitzada i Violenta (UDEV), la Unitat d’Anàlisi de Conducta, periodistes, l’ambaixador d’Espanya als EUA, l’advocat de l’acusació i persones de diverses nacionalitats que van coincidir al Camino amb la víctima.
La participació de les forces policials és un element habitual dels ‘true crime’ de Carles Porta, que aquí exerceix com a narrador i productor. «Quan vam començar vam haver de picar molta pedra perquè confiessin que no traspassaríem línies vermelles», recalca Punsí. «Tenen una imatge i volen preservar-la, tot i que nosaltres només expliquem el que hi ha», afegeix.
«Hi ha moltes productores que fan ‘true crime’, però nosaltres tenim la sort de poder comptar amb la confiança de tots els cossos policials que hi ha a Espanya», remarca la periodista, que afirma que una de les dificultats més grans que tenen amb els agents «és que moltes vegades s’expressen igual que en els seus atestats». «Nosaltres intentem que ho facin d’una manera més natural i pròxima», més accessible al públic.
Col·laboració de les famílies
Un altre dels elements clau dels ‘true crime’ de Porta és la col·laboració de les famílies de les víctimes. «Sempre ens posem en contacte amb elles», assegura Punsí, per informar-los que abordaran el seu cas. «No és que calgui demanar-los permís, però és la deferència de fer-los saber que vols tractar la seva història perquè no se la trobin de sobte a la tele».
«Algunes volen participar, d’altres ho deixen en mans dels advocats o ens diuen que ho fem, però que no els molestem. La línia vermella és que ens diguin obertament que no ho fem perquè els destrossaria o, per exemple, si hi ha menors que poden sortir perjudicats», detalla la periodista.
Dos casos més
A més de ‘Peregrina’, compost de dos episodis, aquesta temporada de ‘true crime’ de Carles Porta a Movistar Plus+ la completen dos casos més. ‘¡Mata-ho ya!’ (que s’estrenarà el 4 de juny) repassa l’apunyalament d’un empresari, Juan Martínez, en una urbanització d ’Almansa (Albacete), el juliol del 2017. La seva fillastra de 15 anys i un jove de 18 asseguren que va ser un accident després d’un atropellament, però la Guàrdia Civil descobreix que res encaixa.
Per explicar els racons del cas, l’equip ha construït una maqueta que recrea el lloc on van passar els fets. «Aquest recurs et permet ficar-te en llocs on no podries en la vida real», afirma Punsí, que avança que aquesta història està «plena de girs de guió» i «guarda una sorpresa».
L’últim cas de la temporada, ‘El plan de les bessones’, s’ofereix 2 de juliol. Està compost de dos capítols i dissecciona l’assassinat de Pedro Fernández, que va morir a Sabadell la nit del 10 de juliol del 2021. Els Mossos d’Esquadra van arrestar tres persones: Isaac Gil, com a autor material dels fets, i Pilar i Dolores Vázquez, dues germanes bessones.
Fredor i deshumanització
«Els policies expliquen que es van quedar amb la boca oberta quan van mirar els mòbils dels implicats pels vídeos i àudios que troben sobre la preparació del crim. Són d ’una fredor i deshumanització tan grans que tenen un punt grotesc», qualifica Punsí.
«Aconseguirem cloroform per adormir-lo» o «amb aquesta pistola elèctrica el deixarem fregit», només algunes de les perles que els Mossos d’Esquadra van recuperar dels telèfons mòbils dels detinguts. «És la típica història que, si fos una ficció, pensaries que estan exagerant», valora la periodista.
Carles Porta, el rei del ‘true crime’ a Espanya, té també a Movistar Plus + programes com ‘Crímenes’, ‘El crimen de la Guardia Urbana’, ‘Luz en la oscuridad’, ‘Missing in Murcia’, ‘Muerte en el hotel’ i ‘Crim per encàrrec’. 3Cat acaba d’acabar l’emissió de la sisena temporada de ‘Crims’; Disney + estrenarà el 29 de maig ‘Abandonats. Uncaso de Carles Porta’ i, el 7 de juny, arribarà a Atresplayer la seva primera sèrie de ficció,‘33 dies’, inspirada en la fuga de Brito i Picatoste.
