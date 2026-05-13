Gabriel Rufián es mulla sobre Ayuso, Sánchez i Mazón en la visita a Marc Giró: "Em nego que guanyin els fatxes"
El portaveu d’ERC al Congrés va parlar sobre habitatge, extrema dreta i el futur polític de diversos dirigents
Carlos Merenciano
Gabriel Rufián va ser el convidat principal del quart programa de ‘Cara al show’, on Marc Giró va deixar clar des del primer moment l’admiració que sent per ell. El presentador va arribar a definir el portaveu d’ERC al Congrés com l’"home perfecte" i va fer broma que podria "perdonar que sigui independentista". L’entrega va arrencar, a més, amb un missatge contra les notícies falses sobre migració a la samarreta de l’ascensorista: "El 87% de les notícies a les xarxes sobre migració són falses".
El portaveu republicà va admetre que ha notat un augment de l’hostilitat quan camina per Madrid. "És una ciutat estupenda, però el fatxerio està desvergonyit. He de sortir al carrer amb mascareta i gorra", va afirmar, recordant que ha patit agressions en espais públics. També va defensar la necessitat d’articular un front d’esquerres: "Em nego que guanyin els fatxes. Són matemàtiques". Per a Rufián, la prioritat política hauria de ser clara: "Habitatge, habitatge i habitatge. Crec que l’estafa de l’habitatge és el principal problema d’aquest país". Giró va coincidir amb aquest diagnòstic i es va posicionar de manera explícita: "Jo soc antifeixista i em sembla que urgeix que l’esquerra en aquest país es posi les piles".
Després, el programa va portar l’entrevista al terreny del joc amb una dinàmica en què Rufián havia d’imaginar quina sortida professional podrien tenir diferents polítics quan acabessin la seva carrera. Allà van arribar algunes de les seves respostes més comentades. A Cayetana Álvarez de Toledo la va situar "a prop de Pablo Casado", mentre que a Oriol Junqueras el va imaginar com a president de la Generalitat. Sobre José María Figaredo, de Vox, va ser especialment dur: li va proposar "recollir tomàquets a 45 graus, per tres 'pavos' l’hora, amb 50 companys del Senegal i que després vagi al Congrés a explicar la seva merda".
Rufián també va dedicar elogis a Irene Montero, a qui veu com a "presidenta del que vulgui" perquè li sembla "meravellosa" i "una força de la naturalesa". Amb Carlos Mazón va preferir contenir-se al principi —"em faran fora si ho dic"—, tot i que va acabar imaginant-lo com a "bibliotecari de la presó, del mòdul 4". A Isabel Díaz Ayuso la va visualitzar "servint canyes a la Plaza Mayor de Madrid durant 12 hores dempeus, per 800 'pavos' a alemanys i anglesos", i va tancar amb Pedro Sánchez, a qui va definir com "un gran actor de novel·la turca".
