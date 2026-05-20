Pablo Motos s'enfronta a Marcos Llorente per l'ús de la crema solar: "No estem d'acord"
El futbolista de l'Atlético de Madrid va defensar a "El Hormiguero" la seva postura sobre l'exposició al sol, mentre el presentador li va recordar les advertències de dermatòlegs i oncòlegs
Carlos Merenciano
Marcos Llorente va visitar aquest dimarts «El Hormiguero» i va tornar a defensar la seva postura sobre l'ús de la crema solar, un tema pel qual ja havia generat debat a les xarxes socials. Pablo Motos va voler abordar directament la qüestió i li va preguntar si no era perillós anar «en contra del que diuen els dermatòlegs i els oncòlegs».
El futbolista de l'Atlético de Madrid va respondre amb fermesa i va defensar que el seu missatge no consisteix a exposar-se al sol sense control, sinó a fer-ho de manera progressiva. «És el que sento. Molts dermatòlegs i professionals de la salut defensen aquest estil de vida. Simplement és que tinguis una relació amb el sol coherent», va afirmar. Després va posar un exemple: «El que no pot ser és no prendre el sol en tot l'any i el primer dia d'agost estar-hi set hores».
Llorente va comparar aquesta adaptació al sol amb l'exercici físic. «És com l'esport. Si no fas esport en tot l'any i el primer dia et casques 200 quilos de sentadilles i et parteixes l'esquena, de qui és la culpa?», va plantejar. El jugador va insistir que el que promou és «una relació amb el sol coherent» i «no viure amb aquesta por».
El moment més tens va arribar quan Motos li va preguntar si estava d'acord que la pell paga un preu cada vegada que pren el sol. «Per a això cal fer un programa a part. Jo no hi estic d'acord», va respondre Llorente. El presentador li va recordar aleshores que l'exposició solar és acumulativa i està relacionada amb molts diagnòstics de càncer de pell, citant una conversa amb la Asociación Española de Dermatología: «Està demostrat que el 90% dels càncers de pell venen pels 20 anys de sol de la persona».
El futbolista va tornar a qüestionar aquesta lectura i va preguntar com es pot mesurar amb exactitud l'exposició de cada persona. «Jo promou exposar-se a primera hora. Al migdia et cremaràs», va argumentar, abans d'afegir altres factors com l'alimentació, els ritmes circadiaris o la llum blava. «Com saps que és el sol i no aquesta llum que estàs rebent el 93% de la teva vida? No tot és tan fàcil», va defensar. En veure que no arribarien a un acord, Motos va tancar el debat amb una frase conciliadora: «No estem d'acord, no cal que estiguem d'acord en tot».
