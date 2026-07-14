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Atresmedia oficialitza la sortida de Josep Pedrerol del grup i anuncia la data final d''El Chiringuito'

El periodista tancarà la seva etapa al grup

Josep Pedrerol.

Josep Pedrerol. / EPC

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Carlos Merenciano

Madrid

Josep Pedrerol i Atresmedia han acordat posar fi a la seva vinculació professional després de més d’una dècada de treball conjunt. El periodista abandonarà el grup després de tretze anys al capdavant de dues de les seves grans apostes esportives: «El Chiringuito», a la franja nocturna, i «Jugones», a la sobretaula de laSexta.

El comiat ja té data. Pedrerol i l’equip d’«El Chiringuito» tancaran la seva etapa a Atresmedia el pròxim 20 de juliol amb una edició especial dedicada a la final del Mundial. El format posa així punt final a una trajectòria en què s’ha consolidat com un dels espais més reconeixibles del debat esportiu televisiu i com a líder entre els canals temàtics.

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