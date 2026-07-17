Comunicat
Què ha passat amb el Xokas? Burger King retira el menú de l'streamer per les seves polèmiques declaracions sobre Ester Expósito
La multinacional d'hamburgueseries demana disculpes, cancel·la el menú de l'streamer gallec i l'expulsa de la seva promoció estrella després de la campanya de boicot a les xarxes: "No representa els nostres valors"
Kevin Rodríguez
La paciència de les grans marques té un límit, i El Xokas acaba de comprovar-ho de la pitjor manera possible. Enmig de la gran polèmica que l'ha esquitxat els darrers dies, el creador de contingut gallec s'ha vist obligat a acomiadar-se de manera fulminant de la seva última i milionària campanya publicitària.
Burger King ha decidit rescindir el seu contracte amb ell i retirar immediatament el menú personalitzat que portava el seu nom i la seva imatge com a resposta a l'onada d'indignació dels internautes.
La dràstica decisió de la cadena de menjar ràpid arriba després d'una intensa pressió a les xarxes socials. Centenars d'usuaris van exigir responsabilitats a la marca i van començar a promoure un boicot contra Burger King, recuperant tant les seves recents i incendiàries declaracions sobre l'actriu Ester Expósito com les controvertides i intolerables respostes que va dedicar als seus seguidors en la seva última retransmissió en directe.
He guanyat més en una promoció de Burger King que els teus pares en 20 anys
Fidel al seu estil agressiu i sense cap mena de filtre, El Xokas va esclatar fa unes hores davant dels comentaris del seu propi xat, on alguns usuaris es burlaven del seu aspecte físic i de les seves entrades.
Lluny d'ignorar-los, l'streamer va insultar greument la mare d'un seguidor.
"La vostra mare em parla per WhatsApp. La tinc bloquejada, la zorra, perquè és molt pesada. Sí, tinc entrades, i què?", va etzibar, per presumir tot seguit, amb supèrbia, del seu compte bancari.
Va ser precisament en aquest atac d'ira quan va implicar directament la marca que el patrocinava.
"També tinc diners per enterrar-te. Sí, efectivament. He guanyat més en una promoció de Burger King que els teus pares en 20 anys treballant, porquet", va presumir davant de milers d'espectadors.
Aquestes declaracions, sumades a altres gestos de dubtós gust —com un gest obscè que va fer recentment amb la samarreta oficial de la selecció argentina de futbol—, han acabat d'esgotar la paciència de la multinacional.
Comunicat oficial de Burger King: expulsió immediata de la Grand King
Aquest dijous, només unes hores després de la polèmica retransmissió, Burger King ha emès un comunicat contundent als seus perfils oficials per anunciar la cancel·lació immediata de la seva col·laboració amb el gallec dins de la campanya Grand King, una coneguda promoció en què El Xokas "competia" amb altres creadors de contingut com Marina Rivers o Marta Díaz per dissenyar l'hamburguesa perfecta.
Volem deixar clar que les seves declaracions no representen en cap cas els valors que defensem com a marca i demanem disculpes a totes les persones que s'hagin pogut sentir ofeses per aquesta col·laboració, afirma el comunicat.
Per tancar la polèmica, la cadena ha confirmat que desvincula completament la seva imatge de la d'El Xokas i que la campanya publicitària continuarà únicament amb els altres tres creadors de contingut participants.
Es tracta d'un dur revés tant econòmic com reputacional per a un dels comunicadors més polèmics d'internet.
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