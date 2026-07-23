Netflix serà gratis per a alguns usuaris? Això és el que diu realment la plataforma
Diverses informacions asseguren que han tornat les proves gratuïtes a Espanya, però Netflix ho desmenteix al seu Centre d’Ajuda oficial
Netflix torna a estar al centre d’un reclam molt atractiu: la possibilitat d’accedir gratuïtament al seu catàleg si es compleix un únic requisit, concretament ser un usuari nou sense historial de facturació.
La informació, però, no coincideix amb les condicions oficials publicades actualment per la companyia. Netflix assenyala de manera clara al seu Centre d’Ajuda que no ofereix períodes de prova gratuïts. Per tant, donar-se d’alta per primera vegada a Espanya no permet veure automàticament les sèries i pel·lícules de la plataforma durant set, catorze o trenta dies sense pagar.
Netflix no ha recuperat la prova gratuïta a Espanya
La plataforma va oferir durant anys un període inicial sense cost perquè els nous clients poguessin provar el servei. Aquesta promoció es va retirar progressivament en diversos mercats entre el 2019 i el 2020.
Actualment, la pàgina oficial dedicada precisament a les proves gratuïtes manté el mateix missatge: Netflix no ofereix proves gratis, encara que permet modificar el pla contractat o cancel·lar la subscripció per internet en qualsevol moment.
Això significa que un usuari que s’hi registri avui haurà d’escollir un pla i facilitar un mètode de pagament. La subscripció es cobra mensualment a partir del dia de l’alta.
D’on surt la informació sobre els set, catorze o trenta dies?
Durant les últimes setmanes han aparegut informacions que apunten que Netflix estaria provant el retorn de les promocions gratuïtes en alguns territoris.
Algunes publicacions especialitzades han assegurat que determinats usuaris nous podrien rebre ofertes de set, catorze o trenta dies, amb condicions diferents segons el país. Tanmateix, aquestes proves no equivalen a un llançament generalitzat i Netflix no les anuncia actualment com una promoció disponible per a tots els nous clients d’Espanya.
Per tant, no es pot afirmar que Netflix “serà gratis” a Espanya només pel fet de crear un compte nou.
Poden existir promocions puntuals?
Sí. Netflix disposa d’un sistema per bescanviar codis promocionals, que poden procedir de terceres empreses o d’acords comercials concrets.
Aquestes promocions poden estar subjectes a requisits específics i no s’ofereixen automàticament a tots els usuaris. Un client pot rebre, per exemple, Netflix inclòs dins d’un paquet de telefonia, televisió o internet, però en aquest cas el servei forma part d’una oferta comercial contractada i no d’una prova gratuïta general de la plataforma.
Ser usuari nou no és suficient
La notícia original afirma que la gratuïtat s’aplicaria automàticament a les persones que mai no haguessin tingut una subscripció.
Les condicions oficials no recullen aquest benefici. Ser un usuari nou, utilitzar una targeta diferent o crear un perfil sense historial de facturació no garanteix cap període gratuït.
Netflix tampoc explica que la durada d’una eventual prova només es conegui després de completar el registre. A la pàgina d’alta, la plataforma mostra els plans disponibles i indica que la subscripció no té permanència i es pot cancel·lar en qualsevol moment, però no anuncia cap accés inicial sense cost.
Compte amb els missatges fraudulents
Els reclams que prometen mesos gratis o demanen confirmar les dades bancàries poden utilitzar-se en campanyes de suplantació d’identitat.
Netflix adverteix que mai no demana per correu electrònic o missatge de text informació com la contrasenya, el número complet de la targeta o les dades bancàries. Tampoc exigeix fer pagaments a través d’una pàgina externa al servei.
Davant d’una suposada promoció, convé accedir directament a l’aplicació o al web oficial, en lloc de clicar en enllaços rebuts per correu, SMS o xarxes socials.
Netflix continua apostant per altres fórmules
Que no hi hagi una prova gratuïta no significa que Netflix no estigui modificant el seu model de negoci.
La companyia continua potenciant els plans amb anuncis, els continguts en directe, els videojocs inclosos dins de la subscripció i les aliances amb operadores de telecomunicacions. Els jocs de Netflix, per exemple, estan inclosos en la membresia sense anuncis addicionals ni compres dins de l’aplicació.
També pot experimentar amb promocions limitades en alguns mercats, però aquestes proves s’han de diferenciar d’una oferta oficial disponible per al conjunt dels consumidors espanyols.
La conclusió: Netflix no és gratis a Espanya
A hores d’ara, Netflix no ha recuperat les proves gratuïtes generals a Espanya.
Els usuaris nous han de contractar un dels plans disponibles des del primer moment, encara que poden canviar-lo o cancel·lar-lo quan vulguin. Només algunes promocions particulars, codis comercials o paquets d’operadores poden permetre accedir al servei sense un càrrec directe durant un temps determinat.
Per tant, el suposat requisit de no haver estat client anteriorment no dona dret automàticament a veure Netflix gratis.
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