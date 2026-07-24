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Carlos Sobera presentarà 'Rueda la letra', el nou 'Pasapalabra' de Telecinco

La cadena ultima la producció del nou concurs

Carlos Sobera es posa al capdavant de ‘Rueda la letra’.

Carlos Sobera es posa al capdavant de ‘Rueda la letra’. / Mediaset

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Carlos Merenciano

Madrid

Telecinco ja ha posat en marxa el concurs amb què recuperarà la prova del Rosco a Mediaset. La cadena i Bulldog TV encaren la recta final de la producció de ‘Rueda la letra’, un nou concurs que incorporarà l'emblemàtica prova final del Rosco i que estarà presentat per Carlos Sobera, una de les cares més conegudes de l'entreteniment de Mediaset.

El presentador es posarà al capdavant d’aquesta nova aposta després d’anys vinculat a concursos i grans formats d’entreteniment. Amb ‘Rueda la letra’, Sobera suma un nou projecte a Telecinco i assumirà la responsabilitat de conduir un programa que arriba marcat per una gran expectació: la tornada del Rosco a Mediaset després de la batalla judicial per la prova que durant anys va formar part de ‘Pasapalabra’.

Un històric de ‘Pasapalabra’ en la direcció

La direcció de ‘Rueda la letra’ recaurà en Rafa Guardiola, un professional amb àmplia trajectòria en el gènere. El seu nom resulta especialment rellevant perquè va ser director de ‘Pasapalabra’ a Telecinco durant més d’una dècada, etapa en què el concurs es va consolidar com un dels formats més seguits pels espectadors.

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La seva incorporació reforça la connexió del nou projecte amb la història del Rosco a Mediaset. Telecinco busca així envoltar el format de perfils amb experiència directa en concursos d’èxit i amb coneixement d’una prova que continua sent una de les mecàniques més reconeixibles per al públic televisiu.

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