Jesús Robledo, jubilat: "La cotització actual no cobrirà les pensions futures; cada vegada hi ha més jubilats que reben més diners"
Un representant dels jubilats alerta que les cotitzacions actuals poden ser insuficients per afrontar l'augment de pensionistes, mentre els experts recorden que el sistema continua sent viable amb reformes
El futur de les pensions continua sent un dels grans debats econòmics i socials. L'envelliment de la població, l'augment de l'esperança de vida i la jubilació de les generacions del baby boom han reobert la discussió sobre com garantir la sostenibilitat del sistema durant les pròximes dècades.
En aquest context, Jesús Robledo, president de l'Associació de Jubilats i Pensionistes de Castella-la Manxa (AJUCAM), ha expressat la seva preocupació durant el programa laSexta Xplica, on ha defensat que el principal repte no és enfrontar joves i pensionistes, sinó assegurar el finançament del sistema.
"No és una guerra entre joves i grans"
Robledo considera que el debat generacional s'ha exagerat.
Segons va explicar, els pensionistes actuals han contribuït durant dècades al sistema de la Seguretat Social i, per tant, tenen dret a percebre la prestació que els correspon.
Al seu parer, presentar les pensions com un conflicte entre generacions no ajuda a trobar solucions a llarg termini.
Cada vegada hi ha més pensionistes
Un dels arguments principals exposats per Robledo és que el sistema afronta una realitat demogràfica molt diferent de la de fa unes dècades.
L'augment de l'esperança de vida i l'arribada a la jubilació de les generacions més nombroses fan que cada vegada hi hagi més persones cobrant una pensió i que aquestes prestacions s'hagin de pagar durant més anys.
A més, les noves pensions solen ser més elevades que les que deixen de percebre les persones que moren, ja que les carreres de cotització i els salaris han anat augmentant amb el temps.
Les cotitzacions són suficients?
Robledo va afirmar que les cotitzacions actuals no seran suficients per finançar les pensions futures.
Aquesta és una opinió compartida per alguns economistes, però no és una conclusió unànime.
El sistema públic espanyol funciona principalment amb un model de repartiment: les cotitzacions dels treballadors en actiu financen les pensions dels jubilats actuals. Quan augmenta el nombre de pensionistes o les pensions són més elevades, també creixen les necessitats de finançament.
Per aquest motiu, en els últims anys s'han aprovat diverses reformes destinades a reforçar els ingressos de la Seguretat Social i garantir la sostenibilitat del sistema.
Endarrerir la jubilació, una solució discutida
Durant el debat televisiu, Robledo també es va mostrar contrari a retardar l'edat de jubilació com a principal resposta al problema.
Segons la seva opinió, cal buscar altres mesures que assegurin l'equilibri financer del sistema sense obligar els treballadors a allargar la seva vida laboral.
Actualment, l'edat ordinària de jubilació continua augmentant de manera gradual d'acord amb la reforma aprovada fa anys i arribarà als 67 anys per a qui no acrediti una carrera llarga de cotització.
Les pensions desapareixeran?
Una altra de les afirmacions de Robledo va ser que els joves continuaran tenint pensió, independentment del govern que hi hagi.
Els experts coincideixen que, amb la legislació vigent, no hi ha cap previsió de desaparició del sistema públic de pensions.
El debat se centra, sobretot, en com es finançarà en el futur, quin import tindran les prestacions i quines reformes seran necessàries per mantenir-ne l'equilibri.
Entre les mesures adoptades els darrers anys hi ha l'augment gradual de les cotitzacions socials, el Mecanisme d'Equitat Intergeneracional (MEI), la separació de fonts de finançament entre l'Estat i la Seguretat Social i la revalorització anual de les pensions d'acord amb la inflació.
Un sistema sotmès a pressió demogràfica
Segons les projeccions de l'INE, durant les pròximes dècades augmentarà el pes de la població més gran de 65 anys, mentre que el nombre de persones en edat de treballar creixerà molt més lentament.
Aquest canvi demogràfic incrementarà la pressió sobre el sistema públic de pensions i obligarà a continuar adoptant mesures per garantir-ne la sostenibilitat.
Els organismes internacionals, com la Comissió Europea, coincideixen que el principal desafiament serà mantenir l'equilibri entre la suficiència de les pensions i la capacitat de finançar-les.
Un debat que continuarà
El futur de les pensions continua generant opinions molt diverses.
Alguns defensen reforçar els ingressos mitjançant més cotitzacions o impostos; d'altres aposten per incentivar la prolongació voluntària de la vida laboral, fomentar els plans complementaris o augmentar la productivitat de l'economia.
En qualsevol cas, els especialistes coincideixen en una idea: el debat no és si hi haurà pensions, sinó com garantir que el sistema continuï sent sostenible en una societat cada vegada més envellida.
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