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'Joc de cartes estiu' busca el millor restaurant a primera línia de mar de Badalona

Marc Ribas presenta un nou capítol que posa a prova tres establiments de front marítim de Badalona

Marc Ribas, en una imatge de 'Joc de Cartes'.

Marc Ribas, en una imatge de 'Joc de Cartes'. / 3Cat

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Redacció

Redacció

Badalona

Després d’un inici de temporada carregat de tensió, i fins i tot de llàgrimes, TV3 ofereix aquest dimecres 5 d’agost (22.05 hores) un nou capítol de la desena edició de Joc de cartes. En aquesta ocasió, el concurs gastronòmic de la cadena catalana busca el millor restaurant a primera línia de mar de Badalona.

Marc Ribas es desplaça fins a la ciutat del Barcelonès en un episodi en què els espais privilegiats, la cuina mediterrània i l’ambient estiuenc seran els ingredients principals de la competició culinària.

Vistes al Mediterrani

Aquesta setmana competeixen La Taverna del Port, el Sucamar i el Marbrava. Tres restaurants amb estils molt diferents que intentaran convèncer la resta de participants i demostrar que ofereixen la millor experiència gastronòmica per gaudir de l’estiu als peus del Mediterrani.

Tweet de 3Cat sobre la confrontació actual.

El guanyador s’endurà els 3.000 euros en joc. Abans, els participants hauran de visitar els locals dels seus rivals, tastar-ne els plats i puntuar-los. En la recta final del concurs descobriran, cara a cara amb els seus competidors, com els han valorat.

El plat estrella

Tanmateix, el vot de Marc Ribas pot fer canviar la classificació, igual que la valoració del plat estrella, que val mig punt.

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Just després, TV3 reemet el segon capítol de la novena temporada del programa, en què es busca el millor arròs del Barcelonès. Els contrincants són Maysi, a Barcelona; Espai Versàtil, a Badalona, i el Barraca, a la Barceloneta (Barcelona).

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