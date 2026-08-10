Mor als 45 anys Oihane Mateos, periodista icònica de la televisió basca
Actualment es trobava al capdavant dels continguts digitals dels informatius de la televisió autonòmica basca
El món de la televisió està de dol. Oihane Mateos, un dels rostres més coneguts d’EITB, ha mort aquest dissabte als 45 anys, segons ha informat la televisió basca en un comunicat.
La periodista guipuscoana treballava en els últims anys darrere de les càmeres, concretament com a cap de l’àrea de transformació digital de la redacció d’informatius, en què ha sigut una peça clau en la creació dels continguts digitals i en les xarxes socials de la cadena pública, així com en el desenvolupament del projecte Orain.
La seva etapa a ElTB, en què va desenvolupar la major part de la seva trajectòria professional, va començar a Euskadi Irratia gràcies a una beca. Va treballar en diversos programes d’Euskal Telebista, primer com a redactora i després com a presentadora en els informatius Gaur Egun i Teleberri. Posteriorment, va dirigir l’espai ‘De boca en boca’ a ETB2.
Nombrosos companys de la televisió basca i d’altres televisions com Jon Ariztimuño, director d’informatius de TVE (amb el qual va estudiar la carrera), han mostrat les seves condolences per la notícia en els seus perfils de les xarxes socials.
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