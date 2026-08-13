Ángeles Blanco demana deixar de presentar amb Carlos Franganillo per no competir amb el seu marit, Vicente Vallés
La periodista demana un canvi d’horari per poder compaginar la feina amb la seva vida familiar.
La nova temporada televisiva que arrencarà al setembre portarà nous canvis a ‘Informativos Telecinco’. Després de la sortida de María Casado, que va abandonar el juliol passat l’edició del cap de setmana per posar rumb a Canal Sur, la cadena haurà de reorganitzar també els seus espais de notícies els dies feiners.
I és que Ángeles Blanco ha demanat a la direcció deixar l’edició de ‘prime time’, que presenta amb Carlos Franganillo, per la impossibilitat que suposa aquest horari per conciliar amb la seva vida familiar, segons ha avançat Informalia i ha verificat YOTELE.
La periodista està casada amb Vicente Vallés, que presenta l’edició nocturna d’‘Antena 3 Noticias’, així que competeixen cara a cara per la mateixa audiència.
Si la cúpula accedeix a la sol·licitud d’Ángeles Blanco, podria tornar a la franja de sobretaula, en la qual ja va estar fins a la temporada passada i que en l’actualitat presenta Isabel Jiménez en solitari.
La cadena de Mediaset no aconsegueix remuntar la crisi que travessa i que és especialment greu en els espais de notícies, quan es compleixen dos anys i mig de la renovació integral d’‘Informativos Telecinco’ amb l’arribada de Carlos Franganillo a la presentació de l’informatiu de la nit i de Paco Moreno a la direcció de l’àrea.
Amb el pas dels mesos, l’audiència s’ha anat reduint cada vegada més i en l’actualitat ni l’edició de les 15.00 hores ni la de les 21.00 hores aconsegueixen arribar a la mitjana de dos dígits de quota de pantalla. Només ‘El Matinal’, amb Bricio Segovia, supera el 10% de ‘share’ de manera habitual.
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