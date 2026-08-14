TV3 estrena l'aclamada 'Licorice pizza'
Amb tres nominacions als Oscars del 2022, el film de Paul Thomas Anderson està protagonitzat per Cooper Hoffman i Alana Haim
TV3 emet avui Licorice pizza, una de les pel·lícules més aclamades de Paul Thomas Anderson en els últims anys. La cinta es podrà veure a partir de les 22.05 hores dins de l’espai La gran pel·lícula. Estrenada el 2021, Licorice pizza està ambientada al San Fernando Valley dels anys 70 i segueix la peculiar relació entre Gary Valentine, un adolescent de 15 anys, i Alana Kane, una jove de 25. Entre negocis improvisats, primers amors i trobades amb personatges extravagants, tots dos recorren una Califòrnia marcada pels canvis socials i culturals de l’època.
La pel·lícula està protagonitzada per Cooper Hoffman, fill del difunt Philip Seymour Hoffman, i Alana Haim, integrant del grup musical Haim, en el seu debut cinematogràfic. El repartiment inclou també la participació de Bradley Cooper, Sean Penn i Tom Waits, entre altres. Licorice pizza va arribar als premis Oscar del 2022 amb tres nominacions: millor pel·lícula, millor direcció per a Paul Thomas Anderson i millor guió original.
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