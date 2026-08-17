Els fans de Harry Potter salven la tomba de Dobby d’un projecte de 500 milions d’euros: «El cable hi passava pel damunt»
La pressió dels seguidors de la saga ha obligat a modificar el traçat d’un enorme projecte energètic a Gal·les
Per als milions de seguidors de Harry Potter, Dobby no és un personatge qualsevol. El petit elf domèstic es va convertir en un dels personatges més estimats de la saga creada per J.K. Rowling, especialment pel seu caràcter lleial, valent i per la seva lluita per aconseguir la llibertat.
Dobby apareix en diversos moments de la història ajudant Harry Potter, però el seu desenllaç és un dels més emotius de tota la saga. A Harry Potter i les relíquies de la Mort (Part 1), l’elf mor després de salvar Harry i els seus amics. Abans de morir, havia aconseguit allò que sempre havia desitjat: ser «un elf lliure».
La seva mort va marcar profundament els fans i, amb els anys, el lloc on es va rodar l’escena es va convertir en un autèntic lloc de pelegrinatge per als seguidors de Harry Potter.
Una «tomba» creada pels fans
L’escena de la mort de Dobby es va gravar a Freshwater West, una platja situada a Pembrokeshire, Gal·les, al Regne Unit.
Tot i que evidentment Dobby és un personatge de ficció, els fans van començar a deixar pedres, missatges i petits records al punt on es va filmar l’escena. Així va néixer espontàniament la coneguda com a tomba de Dobby.
Entre les pedres que formen el memorial es pot llegir una de les frases més recordades de la saga: «Aquí descansa Dobby, un elf lliure».
Amb el pas del temps, el memorial s'ha convertit en una de les localitzacions més conegudes entre els aficionats a Harry Potter que visiten aquesta zona de Gal·les.
Un cable de 500 milions d’euros havia de passar pel memorial
Ara, però, aquest indret s’ha vist involucrat en un projecte molt més gran. Es tracta de Greenlink, un interconnector elèctric submarí entre Irlanda i Gal·les valorat en uns 430 milions de lliures esterlines, aproximadament 500 milions d’euros.
El projecte preveia portar el cable fins a la zona de Freshwater West.
El problema era que, segons el traçat inicial, la infraestructura podia passar precisament per la zona on els fans havien construït el memorial de Dobby.
Els fans descobreixen els plans i reaccionen
La història va sortir a la llum després que Simon Ludlam, responsable del projecte Greenlink, expliqués el recorregut previst de la infraestructura.
Quan els seguidors de Harry Potter van descobrir que el cable podia afectar la famosa tomba de Dobby, les protestes no es van fer esperar.
Segons va explicar el mateix Ludlam al pòdcast The Energy Revolution, l'equip va començar a rebre «centenars de trucades» de fans preocupats perquè «el cable passava directament per la tomba de Dobby».
La reacció va sorprendre inicialment els responsables del projecte, que ni tan sols coneixien la importància que aquell lloc tenia per als seguidors de la saga.
De fet, quan Ludlam va saber quin era el motiu de totes aquelles trucades, la seva primera reacció va ser preguntar: «Dobby? Qui és Dobby?».
La pressió dels fans funciona
Davant l'allau de queixes i peticions, els responsables del projecte van decidir estudiar una alternativa.
Finalment, la pressió dels fans de Harry Potter va donar resultat: el recorregut del cable es va modificar per evitar que la infraestructura afectés el memorial.
Per tant, sí: els seguidors de Dobby ho han aconseguit.
El cable del projecte Greenlink passa ara per una zona propera, però la coneguda tomba de Dobby quedarà fora de perill.
Curiosament, la nova infraestructura passa també prop d'unes restes arqueològiques de l'edat del bronze, que igualment han quedat protegides.
«Dobby està content»
Després del canvi de plans, Simon Ludlam va resumir la peculiar història amb una frase que difícilment podria tenir un final més propi de l'univers de Harry Potter:
«Molta gent estava molt contenta amb això i, ja ho saps, el projecte està en marxa i Dobby està content».
Una vegada més, més de quinze anys després de la seva mort cinematogràfica, Dobby ha tornat a mobilitzar els fans de Harry Potter. Aquesta vegada, no per salvar un mag, sinó perquè siguin els seus seguidors els qui protegeixin el lloc on descansa simbòlicament «l'elf lliure».
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