Com aconseguir Netflix gratis durant 14 dies: la plataforma recupera una oferta que havia eliminat fa anys
Netflix torna a provar els períodes gratuïts per a alguns usuaris nous a Espanya, tot i que la promoció no està disponible per a tothom
Durant anys, una de les grans estratègies de Netflix per captar nous clients va ser oferir un període de prova completament gratuït. Molts usuaris van conèixer la plataforma gràcies als populars 30 dies gratis, que permetien veure sèries, pel·lícules i documentals sense pagar durant el primer mes.
Aquesta promoció va ser una de les claus del creixement inicial de la plataforma, però Netflix va eliminar la prova gratuïta a Espanya l’any 2019. La companyia va decidir deixar enrere aquest model i apostar per altres fórmules comercials, com nous plans de subscripció, tarifes amb anuncis, una major inversió en contingut original i, més recentment, les restriccions per compartir comptes fora de la llar.
Ara, però, sembla que Netflix recupera parcialment aquesta estratègia.
Quant costa Netflix actualment?
Els preus de Netflix a Espanya han anat canviant amb els anys i actualment la plataforma disposa de diferents modalitats segons si l’usuari accepta publicitat o prefereix una experiència sense anuncis.
Les tarifes indicades actualment són:
- Pla Estàndard amb anuncis: 8,99 euros al mes.
- Pla Estàndard sense anuncis: 14,99 euros al mes.
- Pla Prèmium: 21,99 euros al mes.
Aquest increment dels preus de Netflix fa que poder provar el servei gratuïtament abans de començar a pagar pugui resultar especialment atractiu per als nous clients.
Netflix torna a ser gratis durant uns dies
La gran novetat és que alguns usuaris d’Espanya s’han trobat recentment amb una oferta inesperada quan intentaven donar-se d’alta: 14 dies de Netflix gratis abans de començar a pagar la quota mensual.
La promoció recorda els antics períodes de prova, tot i que aquesta vegada hi ha una diferència important: no està disponible per a tothom.
Netflix no ha anunciat públicament una campanya general de proves gratuïtes. De fet, la mateixa companyia continua indicant, amb caràcter general, que no ofereix períodes de prova gratuïts. Això fa pensar que podria tractar-se d’una promoció limitada o una prova pilot dirigida només a determinats usuaris.
Quins requisits cal complir per aconseguir Netflix gratis?
La primera condició és ser un usuari nou de Netflix. La promoció està pensada per a persones que creen un compte per primera vegada i compleixen els criteris que la plataforma estableix per a aquesta oferta.
No existeix, però, cap botó especial ni un codi promocional que garanteixi aquests 14 dies gratis.
L’oferta apareix automàticament durant el procés de registre en aquells comptes seleccionats per Netflix. Per tant, si en crear el compte apareix el missatge promocional, l’usuari podrà aprofitar el període gratuït. Si no apareix, la promoció no està disponible per a aquell compte, dispositiu o ubicació.
Així doncs, els principals requisits són crear un compte nou i que Netflix mostri l’oferta durant el procés d’alta.
Què es pot veure durant els 14 dies gratuïts?
Els usuaris que rebin la promoció podran accedir durant el període gratuït al catàleg de Netflix corresponent al pla seleccionat.
Un cop finalitzin els 14 dies gratis de Netflix, la subscripció passarà a renovar-se automàticament i començarà a cobrar-se la tarifa mensual corresponent.
Per evitar el cobrament, l’usuari haurà de cancel·lar la subscripció abans que acabi el període promocional.
Per ara, aquesta oferta no significa que Netflix hagi recuperat oficialment les antigues proves gratuïtes per a tots els clients. Es tracta d’una promoció que només està apareixent a determinats nous usuaris.
Després d’anys sense oferir aquesta possibilitat, però, el retorn dels dies gratis de Netflix podria ser un primer moviment de la plataforma per tornar a captar clients en un mercat del streaming cada vegada més competitiu.
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