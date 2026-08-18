Espanya tornarà a aixecar la Copa del Món: així serà el documental que mostrarà els secrets del Mundial 2026
Prime Video prepara una docuserie de quatre episodis amb imatges inèdites, converses privades i els moments més íntims de la Selecció durant la conquesta del títol
El Mundial 2026 ja forma part de la història del futbol espanyol. La Selecció Espanyola va aconseguir la seva segona estrella després d’un torneig que va mantenir milions d’aficionats pendents de cada partit i que va culminar amb la victòria davant de l’Argentina a la final. Una fita esportiva que, ara, els seguidors podran reviure des d’una perspectiva completament diferent: des de dins del vestidor.
Amazon Prime Video prepara una nova docuserie sobre Espanya al Mundial 2026 que explicarà com es va construir el triomf de l’equip dirigit per Luis de la Fuente, des dels primers dies de concentració fins al moment en què els jugadors van aixecar la Copa del Món.
El projecte neix de la col·laboració entre Prime Video i la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), que ja han treballat conjuntament en altres produccions relacionades amb la història de la Selecció. Aquesta vegada, però, les càmeres han seguit l’equip durant els 52 dies de concentració mundialista.
La producció estarà formada per quatre episodis i no es limitarà a recordar els gols, els resultats o les celebracions que els espectadors ja van poder veure per televisió. Un dels grans atractius serà precisament descobrir tot allò que va passar quan les càmeres habituals no hi eren.
La docuserie inclourà imatges inèdites del vestidor, entrenaments, converses privades, moments de tensió abans dels partits, bromes entre els futbolistes i testimonis dels jugadors i del cos tècnic.
També permetrà veure de prop la relació entre els integrants de la plantilla i les converses amb Luis de la Fuente, així com la pressió que va envoltar els partits decisius del torneig. Segons s’ha avançat, entre el material gravat hi ha seqüències especialment emotives del dia abans de la final contra l’Argentina.
D’aquesta manera, el documental pretén explicar no només com va guanyar Espanya, sinó també com es va formar un vestidor campió, quins dubtes van sorgir durant el camí i com els futbolistes van gestionar la pressió de representar tot un país.
Quan es podrà veure el documental del Mundial 2026?
De moment, Amazon Prime Video no ha anunciat una data exacta d’estrena. La plataforma sí que ha confirmat que la docuserie del Mundial 2026 arribarà abans que acabi el 2026.
El documental es podrà veure en exclusiva a Prime Video, de manera que estarà disponible per als subscriptors d’Amazon Prime Video. Per ara no s’ha anunciat la seva emissió en cap altra plataforma.
Amb aquesta nova producció, Prime Video amplia el seu catàleg dedicat a la Selecció Espanyola, on ja es poden trobar documentals com El sabio del éxito, La Quinta de la quinta, La fuerza del grupo, 10 años de la primera estrella o Un equipo llamado España.
Ara, la victòria d’Espanya al Mundial 2026 tindrà també el seu propi relat audiovisual: quatre capítols per descobrir què va passar més enllà de la gespa i com es va gestar, des de dins, la segona estrella del futbol espanyol.
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