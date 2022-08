Sovint les vacances són més curtes del que voldríem. És a dir, no sempre serveixen per acceptar el compromís d’una sèrie llarga. Tot seguit, cinc títols menys problemàtics: minisèries o temporades recents que no requereixen ficar-se al búnquer de visionaments televisius durant gaire temps.

1. ‘Alias Grace’. Una altra raó per estimar el Canadà Un ‘All-Stars’ del cine canadenc (Sarah Polley com a productora i guionista, Mary Harron com a directora, David Cronenberg en el repartiment) s’ha encarregat d’aquesta minisèrie basada en una novel·la de Margaret Atwood. Netflix, 6 capítols, 267 minuts. 2. ‘Barry’ (T1). Un actor realment matador Dels caps privilegiats del còmic Bill Hader (també protagonista com a assassí ficat a actor) i Alec Berg (guionista de ‘Seinfeld’) sorgeix una brillant comèdia negra sobre la il·lusió de la redempció. Hi ha més temporades si t’enganxa. HBO, 8 capítols, 230 minuts. 3. ‘Cormoran Strike. El costat ‘noir’ de J.K. Rowling La creació de J.K. Rowling (com a Robert Galbraith), en part detectiu ‘hard-boiled’ en part tros de pa, arriba a la pantalla amb el rostre veterà de Tom Burke (‘Solo Dios perdona’). Té també una segona temporada, si t’enganxa la primera. HBO, 7 capítols, 396 minuts. 4. ‘Electric dreams’. Algunes distòpies perfectes 5. ‘Killing Eve’ (T1). Ningú mata millor ¿Encara no l’has vist? La primera temporada és una passada: un joc de gat i ratolí entre assassina virtuosa (Jodie Comer) i agent del MI5 (Sandra Oh) que combina les esgarrifances del ‘thriller’ amb un sentit de l’humor de vegades quotidià, altres vegades pervers. Si t’agrada, tens més temporades. HBO, 8 capítols, 336 minuts.