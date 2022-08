Després que Netflix confirmés una segona temporada d’‘El juego del calamar’, el seu creador, Hwang Dong-hyuk, ha donat a conèixer de forma oficial quina serà la trama en què se centraran els nous capítols.

I és que, després del seu llançament a finals del 2021, a la ficció li van ser suficients 12 dies per trencar rècords i convertir-se en la més popular de la plataforma de ‘streaming’. Ara, en una recent entrevista amb The Hollywood Reporter, Dong-hyuk parla sobre la nova tanda d’episodis en els quals també tornarà el seu principal protagonista, el Gi-Hun de Lee Jung-jae.

De fet, amb la primera part de la sèrie convertida en un fenomen de masses i amb vuit nominacions als premis Emmy, el seu ‘showrunner’, admet que ara, se sent pressionat al comptar amb una data límit per fer-se càrrec del guió de la pròxima entrega d’‘El juego del calamar’.

«Mentiria per complet si digués que no sento cap pressió perquè molta gent espera la segona temporada, i la primera va ser massa exitosa com per no trobar-me pressionat per ella», va explicar el creador de la ficció. Tot i això, té un sistema de treball ja establert per abordar el relat i assegura que quan està escrivint el guió, realment se submergeix en el món que va crear, cosa que li resulta, «menys intimidador».

«Una vegada que em sento davant del meu portàtil, em converteixo en part del món que he creat i m’oblido per complet del món real a què pertanyo», va remarcar Dong-hyuk, abans d’entrar en detalls sobre la trama dels nous capítols de la ficció amb què espera que la història flueixi igual que amb la primera temporada en lloc de centrar-se a satisfer les expectatives dels fans.

«Únicament vaig pensar en l’últim moment quan Gi-hun no va agafar l’avió i vaig pensar en el que faria a continuació. Lògicament, hi haurà una concatenació d’esdeveniments que ens portarà fins al final de la temporada. No puc entrar en detalls encara, però saps que Seong Gi-hun és una persona completament nova al final de la primera temporada, així que, la segona se centrarà en el que farà aquest nou Gi-hun i com es desenvoluparan les coses entorn d’aquesta versió del personatge», va concloure Dong-hyuk, que ja va anticipar el desembre de 2021 junt amb Netflix que hi hauria una nova entrega de la sèrie per a la qual encara no hi ha data d’estrena.

Tot i això, la de Lee Jung-jae no serà l’única tornada. I és que, el ‘showrunner’ no només ha mostrat en reiterades ocasions el seu interès per portar de tornada alguns dels subjectes que van morir en les cruentes proves de la primera temporada, sinó que, aquesta nova tanda de capítols li atorgarà un paper encara més rellevant a la figura del Líder, la identitat del qual quedava exposada en el vuitè episodi de la sèrie.