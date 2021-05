Les ofertes de treball a Girona que destaquem aquesta setmana arrenquen amb una àmplia selecció de llocs vacants per a professionals autònoms. Consulta les bases d'aquestes i altres interessants oportunitats laborals i inscriu-te aquí mateix en la què més t'interessi.

Autònoms

PRONTOPRO selecciona:

Osteòpata per a Girona

- Contracte autònom.

Inscripcions i més informació a oferta d'Osteòpata a Girona.

Professor de violí per a Girona

- Contracte autònom.

Inscripcions i més informació a oferta de Professor de violí a Girona.

Psicòleg per a Girona

- Contracte autònom.

Inscripcions i més informació a oferta de Psicòleg a Girona.

Endocrí per a Girona

- Contracte autònom.

Inscripcions i més informació a oferta d'Endocrí a Girona.

Nutricionista per a Girona

- Contracte autònom.

Inscripcions i més informació a oferta de nutricionista a Girona.

Instructor d'arts marcials per a Girona

- Contracte autònom.

Inscripcions i més informació a oferta d'Instructor d'arts marcials a Girona.

ENGEL & VOELKERS selecciona:

Consultors Immobiliaris a la Costa Brava

- Contracte autònom.

- Jornada completa.

Engel & Völkers porta més de 40 anys en la intermediació d'immobles residencials i comercials d'alt standing. Som una marca premium que compta amb unes 800 oficines a 33 països i en 4 continents.

A causa de la nostra expansió a la Costa Brava busquem consultors immobiliaris a les zones de: Platja d'Aro, S'Agaró, Blanes, Lloret de Mar, l'Escala, Begur, Llagostera, Palafrugell i Palamós.

Què fan els nostres consultors immobiliaris?:

- Captació proactiva d'immobles i clients.

- Valoració de propietats.

- Negociació amb clients, tant compradors com cercadors.

- Organització i realització de visites a les propietats.

- Acompanyament constant a clients.

- Suport i seguiment continu a propietaris i compradors.

- Realització d'estudis de la competència a la zona assignada.

- Realització d'activitats de màrqueting per captar residències i clients.

- Fidelització de la cartera de clients.

- Recerca activa de noves oportunitats de negoci.

Inscripcions i més informació a oferta de Consultors Immobiliaris a la Costa Brava a Castell-Platja d'Aro.

IAD BRUNO RESTIER selecciona:

Assessor immobiliari per Figueres

- Contracte autònom.

- Jornada completa.

Inscripcions i més informació a oferta d'Assessor immobiliari a Figueres.

Assessors/es immobiliaris/es per a Girona

- 3 vacants.

- Contracte autònom.

- Jornada completa.

Inscripcions i més informació a oferta d'Assessor immobiliari a Girona.

IAD Espanya selecciona:

Agents immobiliaris/es per a Girona

- 10 vacants.

- Contracte autònom.

Inscripcions i més informació a oferta d'Agent immobiliari a Girona.

MUNDOCASA Group selecciona:

Agents immobiliaris afiliat, ALTA remuneració per a Girona

- 3 vacants.

- Contracte autònom.

Mundocasa busca agent IMMOBILIARI a Girona.

Ara et pots incorporar en un grup immobiliari reeixit, desenvolupar el teu camí com a agent immobiliari i aprofitar totes les eines a través de la nostra plataforma immobiliària.

Inscripcions i més informació a oferta d'Agent immobiliari Afiliat, ALTA remuneració. a Girona.

Administració i Finances

Adecco selecciona:

Auxiliar Administratiu/va Finances-Comptabilitat per Olot

- Contracte indefinit.

- Jornada completa.

Empresa del sector del transport de la Garrotxa està buscant incorporar a una persona dins del departament de finances.

La persona seleccionada sencarregaria de realitzar les següents tasques:

- Control i gestió de les finances.

- Recepció i comptabilització de factures.

- Gestió de dietes.

- Control de les declaracions d´impostos.

- Atenció telefònica i via correu

Inscripcions i més informació a oferta d'Auxiliar Administratiu / va Finances-Comptabilitat a Olot.

Administratiu/iva comercial amb francès per Olot

- Contracte indefinit.

- Jornada completa.

Per a una important empresa del sector plàstic de la Garrotxa estem buscant un/a administratiu/iva comercial amb domini del francès per desenvolupar tasques dins al Departament Comercial dExportació.

Les teves funcions seran les següents:

- Entrada de comandes.

- Contacte amb el client per donar informació de lestat de les seves comandes o informació relativa als productes.

- Seguiment incidències.

- Seguiment de la comanda.

Inscripcions i més informació a oferta d'Administratiu / iva comercial amb francès a Olot.

Compres, vendes i telemarketing

GRUP IMAN selecciona:

DEPENDENT / A -sector COMERÇ per a Girona

- Contracte indefinit.

- Jornada completa.

Des de l'Oficina d'Iman Girona, estem en recerca d'un/a Dependent/a per a una empresa del sector comerç, dedicada a la venda de materials per a decoració a nivell de particulars i indústria.

La persona seleccionada s'ocuparà de portar a terme les següents funcions:

- Atenció al client.

- Venda al públic.

- Gestió d'estoc.

- Preparació de comandes en magatzem.

- Tasques auxiliars d'administració.

Inscripcions i més informació a oferta de DEPENDENT/A -sector COMERÇ a Girona.

Marlex selecciona:

COMERCIAL importació (LOGÍSTICA) per a Girona

- Contracte indefinit.

- Jornada completa.

Des de Marlex Human Capital, estem col·laborant amb important grup empresarial del sector de la logística i el transport, ubicada a la província de Girona, que actualment precisa incorporar un/a COMERCIAL D’IMPORTACIÓ.

Quina serà la teva missió a l’empresa?

En dependència del Director Comercial, la persona seleccionada s’encarregarà de dur a terme la gestió i organització de les següents tasques de forma autònoma:

- Definiràs l’estratègia a seguir per desenvolupar una gestió eficient dels tràfics.

- Realitzaràs la prospecció de clients d’importació a nivell backoffice i presencialment.

- Negociaràs i desenvoluparàs l’input de les tarifes d’importació.

- Et coordinaràs amb els operatius de tràfic per gestionar el tancament de les operatives.

- Realitzaràs altres tasques de prospecció amb clients finals, possibles acords amb empreses transportistes...

Inscripcions i més informació a oferta de COMERCIAL importació (LOGÍSTICA) a Girona.

LEROY MERLIN selecciona:

Venedor/a especialista en Pintura Platja d'Aro Campanya d'Estiu

- Contracte de durada determinada.

- Jornada parcial - indiferent.

Inscripcions i més informació a oferta de Venedor/a especialista en Pintura Platja d'Aro Campanya d'Estiu a Castell-Platja d'Aro.

Sanitat

Adecco selecciona:

Higienista Bucodental Vitaldent OLOT 40h / s

- Contracte de durada determinada.

- Jornada completa.

Inscripcions i més informació a oferta d'Higienista Bucodental Vitaldent OLOT 40h / s.

Informàtica i telecomunicacions

Aictina Consulting selecciona:

Camunda Developer per Das

- Contracte de durada determinada.

- Jornada completa.

Do you have experience in Camunda?

Do you want to work for a public institution?

If all the answers are YES, this could be your future job!

Our client is an international company that works with European Institutions and they are looking for a Camunda Developer.

Functions:

- Conduct concepts with Camunda engine.

- Collaborate with the development teams.

- Make recommendations to optimize functional components and interfícies in relation to Camunda.

- Identify rellevant patterns to optimize workflow / rules implementations.

Inscripcions i més informació a oferta de Camunda Developer a Das.

Altres oficis i professions

Grup Crit Espanya selecciona:

Operaris/es sector Cartonatge per Torrent

- 6 vacants.

- Jornada completa.

Inscripcions i més informació a oferta d'Operaris / es sector Cartonatge a Torrent.

Adecco selecciona:

Operari/a carni especialitzat vedella per Riudellots de la Selva

- Jornada completa.

Inscripcions i més informació a oferta d'Operari/a carni especialitzat vedella a Riudellots de la Selva.

Peó ajudant / a per Banyoles

- Contracte de durada determinada.

- Jornada completa.

Inscripcions i més informació a oferta de Peó ajudant/a a Banyoles.

Soldador/a per Banyoles

- Contracte de durada determinada.

- Jornada completa.

Inscripcions i més informació a oferta de Soldador / a a Banyoles.

Ajudant/a Camió Cisterna per Olot

- Contracte indefinit.

- Jornada completa.

Inscripcions i més informació a oferta d'Ajudant/a Camió Cisterna a Olot.

Mosso/a Magatzem Tarda per Olot

- Contracte de durada determinada.

- Jornada parcial - indiferent.

Inscripcions i més informació a oferta de Mosso/a Magatzem Tarda a Olot.

Delineant Olot

- Contracte de durada determinada.

- Jornada completa.

Inscripcions i més informació a oferta de delineant Olot.

OFICIAL DE PRIMERA ELÈCTRIC per a Girona

- Contracte indefinit.

- Jornada completa.

A Adecco Girona busquem per a empresa sector alimentació, situada a Riudellots de la Selva, Tècnics/ques ELECTRICISTES per formar part de l'equip de manteniment.

Funcions:

- Complir amb les normes de seguretat establertes en la companyia.

- Realitzar treballs mecànics o elèctrics preventius segons manual de procediment.

- Realitzar treballs mecànics o elèctrics per prevenir mals funcionaments evitant parades en els processos productius.

- Mantenir en perfecte estat d'ús i conservació les eines i equips del Departament.

- Col·laborar amb el cap d'Enginyeria o el Cap de Grup de Taller en la realització dels calibratges periòdic dels equips crítics de procés.

Inscripcions i més informació a oferta d'OFICIAL DE PRIMERA ELÈCTRIC a Girona.

OFICIAL DE PRIMERA MECÀNIC/A per a Girona

- Contracte indefinit.

- Jornada completa.

A Adecco Girona busquem per a empresa sector alimentació, situada a Riudellots de la Selva, Tècnics/ques MECÀNICS per formar part de l'equip de manteniment.

Funcions:

- Complir amb les normes de seguretat establertes en la companyia.

- Realitzar treballs mecànics o elèctrics preventius segons manual de procediment.

- Realitzar treballs mecànics o elèctrics per prevenir mals funcionaments evitant parades en els processos productius.

- Mantenir en perfecte estat d'ús i conservació les eines i equips del Departament.

- Col·laborar amb el cap d'Enginyeria o el Cap de Grup de Taller en la realització dels calibratges periòdic dels equips crítics de procés.

Inscripcions i més informació a oferta d'OFICIAL DE PRIMERA MECÀNIC/A a Girona.

KAUTEC SOLUTIONS selecciona:

Peó ajudant per Banyoles

- Jornada completa.

Kautec Solutions, empresa dedicada a la FABRICACIÓ i distribució de maquinària industrial, precisa incorporar un/a Peó Ajudant.

Inscripcions i més informació a oferta de Peó ajudant a Banyoles.