Cada setmana agrupem totes les ofertes de treball a Girona en aquesta notícia. La nostra intenció és apropar totes aquestes oportunitats a tot aquell que estigui buscant feina en aquests moments. Per això, destaquem vacants per a tot tipus de perfils i sectors professionals, tal com pots comprovar en les següents línies.

PRONTOPRO selecciona:

INSTRUCTOR DE BOXA per a Girona

- Contracte autònom.

Inscripcions i més informació a oferta d'Instructor de boxa a Girona.

TÈCNIC TV, ÀUDIO I VÍDEO per a Girona

- Contracte autònom.

Inscripcions i més informació a oferta de Tècnic TV, àudio i vídeo a Girona.

DIETISTA per a Girona

- Contracte autònom.

Inscripcions i més informació a oferta de Dietista a Girona.

NUTRICIONISTA per a Girona

- Contracte autònom.

Inscripcions i més informació a oferta de nutricionista a Girona.

INSTRUCTOR D'ARTS MARCIALS per a Girona

- Contracte autònom.

Inscripcions i més informació a oferta d'Instructor d'arts marcials a Girona.

GRUP CRIT ESPANYA selecciona:

REPONEDOR / A MÀQUINES VENDING PER A GIRONA

- Contracte indefinit.

- Jornada completa.

Les tasques seran:

Anar al matí al magatzem, carregar el vehicle (furgoneta) amb les begudes i snacks que es necessitaran. Tot queda registrat amb una PDA per a la descàrrega del producte. Agafar el vehicle i anar als clients assignats per recarregar les maquines de vending i cafè amb les begudes i snack que faltin. S'ha de fer el manteniment i neteja de les màquines i s'ha d'agafar la recaptació.

Inscripcions i més informació a oferta de Reposador/a màquines Vending per a Girona.

MUNDOCASA Group selecciona:

AGENTS IMMOBILIARIS AFILIATS, ALTA REMUNERACIÓ

- 3 vacants.

- Contracte autònom.

Inscripcions i més informació a oferta d'Agent immobiliari Afiliat, ALTA remuneració. a Girona.

SPRING selecciona:

RESPONSABLE COMERCIAL GIRONA (TAG)

- Contracte indefinit.

- Jornada completa.

Com Consultor/a de Vendes a l'oficina d'Adecco Girona, ajudaràs amb el teu treball a què les empreses comptin amb els millors professionals i ajudaràs a les persones a trobar la seva feina ideal.

Inscripcions i més informació a oferta de Responsable Comercial Girona (TAG).

CONSULTOR / A DE SELECCIÓ OLOT (TAG)

- Contracte indefinit.

- Jornada completa.

Actualment estem buscant un/a Consultor/a de Selecció a Olot per dur a terme tots els processos de selecció directa de la seva cartera de clients assignats.

La teva missió serà garantir el desenvolupament de negoci de Permanent Placement a través de l'excel·lent cobertura dels processos, garantint la satisfacció de tota la cartera de clients i candidats, a través de la posada en marxa d'una proposta de valor diferencial.

Inscripcions i més informació a oferta de Consultor / a de selecció Olot (TAG).

FUNDACIÓ ADECCO selecciona:

Expenedor/A DE GASOLINA per Blanes

- Contracte indefinit.

- Jornada parcial - indiferent.

Inscripcions i més informació a oferta d'expenedor/A DE GASOLINA a Blanes.

AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA AMB ATENCIÓ AL CLIENT, CHECK-IN per Castell-Platja d'Aro

- Contracte de durada determinada.

- Jornada completa.

Des de la Fundació Adecco, busquem una persona per treballar en apartaments turístics.

Funcions:

- Respondre i passar trucades telefòniques.

- Recepció visites clients.

- Gestió integral de clients amb especial incidència en els transeünts estrangers: atenció telefònica, enviament pressupost i seguiment, contractació, assessorament sobre la ciutat durant estada i facturació.

- Gestió de Caixa.

- Check-in clients amb recollida de dades i documents per reportar a les autoritats.

- Facturació.

- Donar suport general als visitants.

- Donar suport puntual a l'àrea comercial.

Inscripcions i més informació a oferta d'Auxiliar administratiu/va amb atenció a client, check-in a Castell-Platja d'Aro.

CAMBRER/A ESMORZARS HOTEL A GIRONA

- Jornada parcial - indiferent.

Inscripcions i més informació a oferta de Cambrer/a esmorzars Hotel a Girona.

ADECCO selecciona:

PROGRAMADOR/A PLCS per Riudellots de la Selva

- Contracte indefinit.

- Jornada completa.

Seleccionem per a empresa de sector carni un/a Programador/a de PLC per a la seva planta a Riudellots de la Selva.

Funcions:

- Treballaràs en la definició dels paràmetres a programar.

- Realitzaràs la programació de les màquines en fàbrica

Inscripcions i més informació a oferta de Programador/a PLCs a Riudellots de la Selva.

MOSSO/A DE MAGATZEM PICKING (TEMPORAL ESTIU) per Salt

- Contracte de durada determinada.

- Jornada completa.

Seleccionem dues persones per ocupar-se de la preparació de comandes. Treballaràs del 26 de juliol fins al 3 de setembre.

Les teves responsabilitats seran la preparació de comandes, picking, ubicació del material, ordre del lloc de treball, així com altres tasques de suport.

Inscripcions i més informació a oferta de Mosso/a de magatzem picking (temporal estiu) a Salt.

OPERARIS/ES LÍNIES DE PRODUCCIÓ (MAÇANET DE LA SELVA)

- Contracte de durada determinada.

- Jornada intensiva - indiferent.

Tenim una empresa ubicada a Maçanet de la Selva, que busca personal en producció.

Les teves funcions seran el proveïment de maquinària, verificació de peces, control de qualitat, etc.

Inscripcions i més informació a oferta d'OPERARIS/ES LÍNIES DE PRODUCCIÓ (MAÇANET DE LA SELVA).

DELINEANT/A per Olot

- Jornada completa.

Important empresa del sector metall cerca personal per la seva oficina tècnica per tal de realitzar el disseny i desenvolupament de maquinària industrial i d'estructures metàl-liques.

Les tasques a realitzar són les següents:

- Disseny i desenvolupament de maquinària industrial.

- Dibuix de conformats de xapa.

- Dibuix i desenvolupament destructures metàl-liques.

Inscripcions i més informació a oferta de delineant/a a Olot.

VERIFICADOR/A QUALITAT METALL per Olot

- Jornada intensiva - indiferent.

Empresa del sector del metall de la Garrotxa està buscant incorporar a un/a verificador/a de qualitat.

La persona seleccionada realitzarà les següents tasques:

- Control i verificació de la qualitat de la producció i del producte final.

- Realització dinformes.

- Coordinació amb el responsable de qualitat i els caps dequip.

- Ús d´aparells de control de qualitat.

- Complimentar registres de cada inspecció.

- Realització dassaigs del producte final.

- Control de primeres mostres i utilatges.

- Tasques derivades del departament de qualitat.

Inscripcions i més informació a oferta de Verificador/a Qualitat Metall a Olot.

CONDUCTOR/A per Olot

- Jornada completa.

Empresa amb més de 14 anys d´història dins el sector de transport de mercaderies de la Garrotxa cerca conductors de camió.

Busquem una persona a qui li agradi conduir i treballar de forma dinàmica.

Requisits:

- Carnet C (Es valorarà C+E - No imprescindible).

- CAP.

- Residencia a la Garrotxa o voltants.

- Disponibilitat d´incorporació immediata.

Inscripcions i més informació a oferta de conductor/a C a Olot.

COMERCIAL FERRETERIA INDUSTRIAL GIRONA

- Contracte indefinit.

- Jornada completa.

Inscripcions i més informació a oferta de COMERCIAL FERRETERIA INDUSTRIAL GIRONA.

PROMOTOR/A OLOT

- Contracte de durada determinada.

- Jornada completa.

T'agrada tractar de cara al públic? Busques guanyar-te un sou extra?

Estem buscant a una persona per dur a terme la promoció en una empresa del sector del transport. Concretament, la persona s'haurà d'encarregar de repartir camisetes als clients que acudeixin a l'empresa.

La promoció es durà a terme el dissabte 26/06 de 8 a 13 i de 15 a 18h.

Inscripcions i més informació a oferta de Promotor/a Olot.

PROFESSOR/A ANGLÈS SECUNDÀRIA per Olot

- Contracte indefinit.

- Jornada completa.

Tens el nivell C1 d'anglès? Tagradaria treballar com nois i noies d'ESO?

Estem buscant a una persona per realitzar tasques de professor/a danglès a secundària.

La persona s'incorporaria al setembre, realitzant una jornada completa en horari escolar.

Es valorarà que tingui el màster de formació del professorat a secundària i experiència prèvia treballant amb nens i nenes. També es valorarà que disposi de coneixements en francès.

Inscripcions i més informació a oferta de Professor/a anglès Secundària a Olot.

VEOLIA selecciona:

TÈCNIC/A MANTENIMENT (CLIMATITZACIÓ) PUIGCERDÀ

- Jornada completa.

Busquem un/a tècnic/a expert en manteniment per a la realització de cobertura de vacances a un dels nostres clients a Puigcerdà, les principals funcions seran:

- Reparació d'avaries i muntatge d'instal·lacions de climatització, aires condicionats, equips compactes, refredadores, roof top, split i bomba de calor, casset, fancoil, recàrregues gas, revisió anuals, refrigeració i ventilació, avaries de fred i calor, radiador, degotejos, termòstats, fuites, etc.

- Programació de les revisions corresponents pels reglaments afectes, atenent avaries quan així es requereixi, i donant suport a la resta de companys a el manteniment de l'edifici.

Inscripcions i més informació a oferta de Tècnic/a Manteniment (Climatització) Puigcerdà.

International Flex Job selecciona:

MOSSOS/ES magatzem- OPERARIS/ES LÍNIA PRODUCCIÓ HOLANDA per a Girona

Moltes vacants.

- Jornada completa.

Inscripcions i més informació a oferta de Mosso/a magatzem- Operari/a Línia Producció Holanda a Girona.

ADEISA ETT EUROPA selecciona:

REPARTIDORS/ES C + CAP. GIRONA. AIGUA EMBOTELLADA

- 3 vacants.

- Contracte indefinit.

- Jornada completa.

Inscripcions i més informació a oferta de REPARTIDOR/A C + CAP. GIRONA. AIGUA EMBOTELLADA.