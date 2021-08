Hamelinbrands, empresa en creixement i líder nacional del sector d'articles de papereria, busca incorporar maquinistes industrials per a la seva planta de Flaçà. L'empresa està acreditada per ser la marca de les reconegudes llibretes Oxford i per ser la responsable també de diferents productes dirigits a escolars, estudiants i professionals de tot el món.

Imprescindible:

Disposar d'experiència de maquinista en entorn industrial de dos o tres anys.

Estudis mínims: Grau superior en manteniment electromecànic o d'equips industrials.

Disponibilitat per treballar a torns rotatius.

Oferim:

Contracte laboral estable.

Salari en funció de la vàlua del/a candidat/a.

Assegurança mèdica privada.

Incorporació al setembre.

Si estàs motivat i t'interessa treballar amb nosaltres, envia'ns el teu CV: Vicenc.DECABO@hamelinbrands.com