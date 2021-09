Aquesta setmana comptem amb ofertes de treball a Girona per a professionals autònoms, però també per a treballadors assalariats. Consulta totes les vacants que destaquem a continuació i troba la teva oportunitat.

PRONTOPRO selecciona:

FUSTER per a Girona

- Contracte autònom.

Inscripcions i més informació a oferta de Fuster a Girona.

LAMPISTA per a Girona

- Contracte autònom.

Inscripcions i més informació a oferta de Lampista a Girona.

FOTÒGRAF per a Girona

- Contracte autònom.

Inscripcions i més informació a oferta de Fotògraf a Girona.

INSTRUCTOR DE BOXA per a Girona

- Contracte autònom.

Inscripcions i més informació a oferta d'Instructor de boxa a Girona.

FISIOTERAPEUTA per a Girona

- Contracte autònom.

Inscripcions i més informació a oferta de Fisioterapeuta a Girona.

NUTRICIONISTA per a Girona

- Contracte autònom.

Inscripcions i més informació a oferta de nutricionista a Girona.

INSTRUCTOR D'ARTS MARCIALS per a Girona

- Contracte autònom.

Inscripcions i més informació a oferta d'Instructor d'arts marcials a Girona.

GRUP IMAN selecciona:

OPERARI/ES PRODUCCIÓ (CELRÀ) SECTOR METALL

- Contracte de durada determinada.

- Jornada completa.

Busquem, per empresa de Celrà, OPERARI/A PRODUCCIÓ sector metall.

HORARIS INTENSIUS DE DILLUNS A DIVENDRES.

Inscripcions i més informació a oferta d'OPERARI/ES PRODUCCIÓ (CELRÀ) Sector Metall.

GRUP CRIT selecciona:

ANALISTA QUÍMIC a Celrà (Girona)

- 2 vacants.

- Contracte de durada determinada.

- Jornada completa.

Important empresa ubicada a Celrà, precisa incorporar una persona per cobrir el lloc d'Analista Químic, les funcions principals seran:

-Anàlisi químic de producte acabat i producte caducat per a la seva recertificació.

-Administració: arxivar certificats d'anàlisi; sol·licitar, prepara i enviar mostres.

-Donar suport a les activitats de millora contínua com a membre de qualitat

-Treballar en equip per al funcionament òptim de laboratori i per poder respondre a les necessitats diverses de la planta.

S'OFEREIX:

- Durada: 3 mesos.

- Horari: torns, rotatiu setmanals de matí, tarda i nit. A causa del Covid, hi ha uns horaris una mica especials. En condicions normals es fa de 06.00 a 14:00 i de 14:00 a 22:00 Però ara s'entra amb diferències de 20 minuts per no coincidir moltes persones en els vestidors. Quan algú s'agafa vacances al laboratori, és possible que es faci torn partit de 08.00 a 17:00.

ES REQUEREIX:

-1-2 anys d'experiència en un laboratori; experiència en un entorn manufacturer preferible.

-Cicle formatiu superior d'anàlisi de laboratori o anàlisi química.

-Experiència en tècniques de cromatografia de gasos i líquids.

-Nivell mig d'anglès.

-Capacitat de comunicar-se efectivament amb una varietat d'interlocutors.

-Treball en equip.

-Flexibilitat i sentit de la urgència per poder respondre a les necessitats canviants de la planta.

-Experiència amb SAP.

Inscripcions i més informació a oferta d'Analista químic a Celrà (Girona).

UN/A DEPENDENT/A A GIRONA

- Jornada completa.

La delegació de GRUP CRIT ETT GRANOLLERS inicia procés de selecció per a la incorporació d'un dependent/a per important client.

Funcions:

-Acollir al client a l'establiment.

-Atendre al client en totes les qüestions relatives a la compra, identificant i satisfent les seves necessitats, d'acord a les ofertes existents i els objectius marcats per l'establiment.

-Efectuar i registrar la venda i realitzar el cobrament.

-Detectar les necessitats d'aprovisionament, en funció de les vendes efectuades per mantenir l'estoc.

-Donar suport a les tasques d'aprovisionament de nous productes.

-Supervisar l'entrada de mercaderia, comprovant que s'ajusta a la comanda realitzada prèviament.

-Potenciar la compra en l'establiment seguint les instruccions rebudes.

-Mantenir actualitzada tota la informació disponible per orientar adequadament el client en la seva compra.

Inscripcions i més informació a oferta d'Un/a Dependent/a a Girona.