El 2022 comença a entreveure's i res millor que finalitzar l'any amb feina. Per contribuir amb la teva recerca hem seleccionat les següents ofertes de treball a Girona perquè acabis 2021 amb el millor regal dels regals.

MECÀNIC/A AUTOMOBIL -GIRONA

Reconeguda cadena de botigues i tallers mecànics, que opera a nivell nacional, està buscant perfils mecànics polivalents, acostumats a tasques de mecànica ràpida d'automòbil per al seu centre de Girona Capital.

La persona seleccionada s'encarregarà de dur a terme les funcions següents:

-Atenció en mecànica ràpida d'automòbils com ara recanvis de peces, canvis de rodes, olis etc.

-Atenció i assessorament del client a la botiga.

Inscripcions i més informació a l'oferta de MECÀNICO/A AUTOMOBIL -GIRONA .

OPERARI/A OBRADOR DE PA - LA SELVA

Es requereix experiència contrastada com a operari/ària en un obrador, disponibilitat per treballar en horari intensiu de matí i incorporació immediata.

Inscripcions i més informació a l'oferta d'OPERARI/A OBRADOR DE PAN- LA SELVA a Riells i Viabrea.

COMERCIAL GIRONA para Vilablareix

Des de la nostra oficina de Barcelona, ​​seleccionem comercials per a manteniment i ampliació de cartera de clients a una important empresa del sector de la maquinària d'ofimàtica, ubicada a Girona.

Inscripcions i més informació a l'oferta de COMERCIAL Girona a Vilablareix.

UN/A DEPENDENT/A A GIRONA

La delegació de Grup Crit ETT Granollers inicia procés de selecció per a la incorporació com a dependent/a per a important client.

Inscripcions i més informació a l'oferta d'Un/a Dependent/da a Girona.

CONDUCTOR PER HORES CALONGE (GIRONA)

Seleccionem Conductors/es a Calonge, per a realització de tràmits d'ITV, trasllat de vehicles al taller i serveis de transfer (trasllat de vehicles sense passatgers).

Inscripcions i més informació a l'oferta de CONDUCTOR PER HORES CALONGE (GIRONA).

GEROCULTOR/A CENTRE DE SERVEIS DE PORQUERES

Cerquem professionals amb la titulació d’atenció a les persones en situació de dependència o cures auxiliars d’infermeria o titulació equivalent, per a treballar de gerocultor/a al Centre de Serveis d’Àmbit Rural de Porqueres.

La persona seleccionada s’ocuparà de realitzar l’acompanyament a les persones usuàries del centre, participant en les diferents activitats i tallers que s’hi desenvolupen, tot vetllant pel correcte estat de salut dels usuaris/es i atenent a les seves necessitats, desitjos i preferències.

Inscripcions i més informació a l'oferta de Gerocultor/a Centre de Serveis de Porqueres.

FISIOTERAPEUTA GENT GRAN CASSÀ DE LA SELVA

Es cerca fisioterapeuta per a treballar a la Residència de gent gran de Cassà de la Selva i el centre de dia d’Anglès.

La persona seleccionada s’encarregarà de donar atenció directa i cures pròpies de la seva disciplina als/les residents, a través de tractaments dirigits a la recuperació i rehabilitació de persones amb disfuncions o discapacitat, així com la prevenció, el seguiment i l’avaluació de les mateixes i l’elaboració de plans terapèutics en funció del diagnòstic de l'usuari/a i assessorament al personal assistencial.

Inscripcions i més informació a l'oferta de Fisioterapeuta gent gran Cassà de la Selva a Anglès.

RECEPCIONISTA A GIRONA

Estàs buscant feina al sector d'atenció al client i tens experiència laboral de recepcionista? S'ofereix treball estable de recepcionista per treballar a una residència de gent gran i centre de dia a Girona.

Inscripcions i més informació a oferta de Recepcionista a Girona.

OPERARI/A PRODUCCIÓ ARTS GRÀFIQUES

Des de l'Oficina d'Adecco Girona col·laborem amb empresa capdavantera en el sector de la impressió de productes editorials i publicitaris ubicada a la comarca del Gironès, la qual necessita incorporar personal al seu equip de producció.

Per a aquesta posició les teves principals responsabilitats seran:

-Preparació de màquines, alimentació amb la matèria primera.

-Manipulació i supervisió de qualitat del producte.

Inscripcions i més informació a l'oferta d'Operari/a producció arts gràfiques a Aiguaviva.

OPERARI/A MAGATZEM

Des de l'Oficina d'Adecco Girona col·laborem amb empresa capdavantera en el sector de la impressió de productes editorials i publicitaris ubicada a la comarca del Gironès, la qual necessita incorporar a una persona al seu equip de magatzem.

Per a aquesta posició les teves principals responsabilitats seran:

-Càrrega i descàrrega de camions amb carretó elevador/toro frontal o transpalet elèctric.

-Aprovisionador de material a les seccions de producció.

-Organització del magatzem.

Inscripcions i més informació a l'oferta d'Operari/a magatzem a Aiguaviva.

INFERMER/A RESIDÈNCIA

Estem cercant un/a infermer/a per tal de treballar en l'atenció diària d'ancians dependents. Les tasques a realitzar són: preparació de la medicació, seguiment del pla de cures i atenció a les famílies.

Treballaràs una jornada de 40 hores setmanals. Els torns són de dimarts a dijous de matins, divendres i dilluns alterns en torn matí/tarda, i els dissabtes i diumenges alterns en torns de mati/tarda.

Inscripcions i més informació a l'oferta d'Infermer/a Residència a Olot.