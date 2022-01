Les comarques gironines han tancat el 2021 amb 35.763 persones a l'atur. Això significa un 28% menys de persones de les quals hi havia el desembre del 2020 i confirma la millora econòmica després que el desembre de l'any passat Catalunya estigués immersa en restriccions de la segona onada de la pandèmia. Tot i això, la campanya de Nadal no ha comportat un gran volum de contractació, ja que l'atur s'ha reduït un 0,6% respecte al novembre i hi ha 217 treballadors menys sense feina. Malgrat tot, el de serveis és l'únic sector que redueix el nombre d'aturats durant el desembre i la resta tots augmenten lleugerament. Pel que fa a les afiliacions a la Seguretat Social aquest desembre hi havia 990 persones menys (-0,9%) que el mes anterior.