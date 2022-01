Grupo Iman, Adecco, Summar, Prontopro són algunes de les principals empreses seleccionades per informar-vos sobre les seves ofertes de treball a Girona. Autèntiques oportunitats per la seva rellevància, la varietat de perfils que busquen, així com pels requisits sol·licitats. Estàs preparat per trobar feina?

GRUP IMAN selecciona: INFORMÀTIC PROGRAMADOR/A (FIGUERS-VILAFANT) Important indústria de Figueres/Vilafant necessita per incorporar immediatament un Informàtic Programador per realitzar les funcions de manteniment d'aplicacions actuals i creació de nous projectes. Inscripcions i més informació a oferta d'INFORMÀTIC PROGRAMADOR/A (FIGUERS-VILAFANT). ADECCO selecciona: ADMINISTRATIU/IVA PROVEÏDORS (ESTABLE) per a Olot Tens ganes d'emprendre un nou repte laboral? Busques una feina estable en una empresa consolidada per seguir creixent com a professional i aprendre dia rere dia? Tens experiència en la gestió de proveïdors? Si és així, apuntat, aquesta podria ser la teva oportunitat! Per aquesta posició es requereix: - Formació en administració. - Experiència realitzant tasques iguals o similars a les nomenades. - Valorable nivell de francès. Inscripcions i més informació a oferta d'Administratiu/iva proveïdors (estable) a Olot. SUMAR selecciona: FISIOTERAPEUTA GENT GRAN CASSÀ DE LA SELVA La persona seleccionada s'encarregarà de donar atenció directa i cura pròpia de la seva disciplina als/les residents, a través de tractaments dirigits a la recuperació i rehabilitació de persones amb disfuncions o discapacitat, així com la prevenció, el seguiment i l'avaluació de les mateixes i l'elaboració de plans terapèutics en funció del diagnòstic de l'usuari/a i assessorament al personal assistencial Inscripcions i més informació a l'oferta de Fisioterapeuta gent gran Cassà de la Selva a Anglès. AUXILIAR DE LA LLAR (NETEJA) ALT EMPORDÀ Cerquem professional per treballar al Servei d'Atenció Domiciliària a la Zona de l'Alt Empordà. La persona seleccionada s'ocuparà de la neteja i cura de la llar de les persones usuàries del Servei d'Atenció domiciliària de la zona de l'Alt Empordà a les poblacions de Castelló, Llançà, L'Escala, Fortià, Colera… Imprescindible vehicle propi per a desplaçar-se al domicili dels usuaris. Inscripcions i més informació a l'oferta d'Auxiliar de la Llar (Neteja) Alt Empordà a Castelló d'Empúries. TREBALLADOR/A SOCIAL RESIDÈNCIA SANT JOSEP DE CASSÀ DE LA SELVA I CENTRE DE DIA DE LES BERNARDES (SUBSTITUCIÓ MATERNITAT) Seleccionem professional amb titulació de treball social per treballar a la residència Sant Josep de Cassà de la Selva així com al Centre de Dia de les Bernardes de Salt. La persona seleccionada, conjuntament amb la direcció del centre, s'ocuparà d'informar i assessorar l'usuari i/o família sobre els serveis i recursos socials o sobre informació relativa a la residència o al Centre de Dia, gestionar la derivació i /o interconsulta als serveis socials, recerca i gestió de les subvencions o ajudes i gestionarà les queixes, reclamacions i conflictes relacionats amb la seva àrea dactuació. La persona seleccionada també s'ocuparà de coordinar l'àrea social del centre, especialment als programes d'intervenció amb famílies i al programa de relació amb la comunitat i coordinarà i tramitarà les gestions amb el DTSAF relacionades amb llistes d' espera, places públiques, tramitació llei de dependència, revisions de grau de dependència, tramitació PEV… Inscripcions i més informació a l'oferta de Treballador/a social Residència Sant Josep de Cassà de la Selva i Centre de Dia de les Bernardes (substitució maternitat). GEROCULTOR/A – RESIDÈNCIA CASSÀ DE LA SELVA Cerquem professionals amb experiència en atenció a les persones en situació de dependència o cuidadors auxiliars d'infermeria, per treballar a la residència de gent gran de Cassà de la Selva. Les persones seleccionades s'ocuparan de realitzar l'acompanyament a les persones usuàries del centre, atenció a les necessitats assistencials, tals com higiene, allitament, etc. Participant a les diferents activitats i tallers que s'hi desenvolupin, tot vetllant pel correcte estat de salut dels usuaris i atenent a les seves necessitats. Inscripcions i més informació a l'oferta de Gerocultor/a – Residència Cassà de la Selva. AMB LES PERSONES selecciona: MECÀNIC/A DE CAMIONS I MAQUINÀRIA PESANT T'oferim un projecte amb projecció professional i amb objectius de millora a una empresa familiar referent molt consolidada, que ofereix la formació necessària per créixer i millorar. Cerquem un perfil amb formació a l'àmbit de la mecànica d'automoció i d'electricitat, polivalent i dinàmic amb capacitat d'adaptació als canvis i molta autonomia. Inscripcions i més informació a l'oferta de Mecànic/a de Camions i Maquinària Pesant a Girona. PRONTOPRO selecciona: LAMPISTA ProntoPro.es, el portal número u a Espanya que posa en contacte els seus usuaris amb professionals del sector, cerca lampista a Girona. Inscripcions i més informació a oferta de Lampista a Girona.