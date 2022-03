Molts professionals opten per emprendre a la recerca de nous reptes professionals, més autonomia, llibertat, avantatges fiscals, incentius, etc. En aquest procés i presa de decisions per esdevenir autònom, és fonamental tenir els objectius molt clars. Cal estudiar el sector on es vol treballar, així com el mercat, possibilitats i necessitats existents. A més, és primordial disposar de formació a les àrees en què s'exercirà la tasca com a autònom, per poder desenvolupar així de manera efectiva l'activitat professional triada.

Passos a seguir per convertir-se en autònom

Amb totes aquestes premisses inicials, un cop presa la decisió de donar-se d'alta com a autònom, cal cercar assessorament i ajuda per als tràmits i les gestions a dur a terme. A Catalunya, des del portal d'ocupació de la Generalitat, ofereixen els seus serveis a tot el que estigui començant o vulgui començar a treballar per compte propi. S'expliquen els passos a seguir, les ajudes i el finançament al què poden optar, els programes de formació per als autònoms, etc. Així mateix, des de l'Ajuntament de Girona també faciliten tots aquests tràmits i també des de la Diputació de Girona.

En aquests moments, destaquen mesures com la tarifa plana per als autònoms, els requisits de la qual estan disponibles a la pàgina web del SEPE. Des del Servei Públic d'Ocupació Estatal, compten amb tot un seguit de bonificacions i reduccions fiscals adreçades als emprenedors i autònoms.

Plataformes digitals per ajudar els autònoms a aconseguir clients

Un cop realitzats tots els registres per poder treballar com a autònom, arriba el moment més important d´aquesta nova aventura professional, aconseguir clients. En aquest punt, les plataformes digitals com ProntoPro.es juguen un paper determinant. Aquesta eina és número u a Itàlia, seguida d'Espanya, França i Alemanya. En total, més de 700.000 professionals autònoms de tota Europa ja estan registrats a Prontopro, on se'ls facilita el contacte amb els seus clients potencials.

Els usuaris de Prontopro busquen el professional que necessiten un sector determinat d'una manera còmoda i ràpida. Els professionals reben les sol·licituds dels seus potencials clients sense cap cost, només paguen si volen respondre a aquestes peticions. L'autònom decideix quin projecte triar amb total llibertat.

D'aquesta manera, des de Prontopro s'ofereix una oportunitat única d'ampliar la clientela, estendre el negoci i augmentar la facturació.

Fontaners: Oportunitats per a un dels perfils més demandats ara mateix

Per explicar sobre el terreny com esdevenir treballador autònom, ens basarem en el cas dels lampistes. Aquest perfil d'autònom és un dels més demandats ara mateix a Catalunya i, de fet, Prontopro compta amb ofertes de feina a Girona per a lampistes actives en aquests moments.

Per tant, si comptes amb formació i experiència en aquesta àrea pots començar a treballar com a lampista autònom a Catalunya. Si no, hauràs de formar-te com a tal, gràcies a la gran quantitat de cursos i mòduls de Formació Professional disponibles per a aquesta disciplina.

Més enllà de les oportunitats per a lampistes que destaca Prontopro en aquests moments, la plataforma ofereix 800 serveis més. Ofertes de feina a Girona per a perfils molt variats, els quals poden contactar amb clients potencials, que busquen directament el servei que ofereix cada professional autònom.