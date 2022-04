Les dades de l'atur referents al mes de març han arribat aquesta setmana amb xifres encoratjadores, ja que la desocupació ha baixat en 3.000 persones. Una bona notícia que, juntament amb els contractes per al sector serveis de cara a la Setmana Santa i la temporada d'estiu, auguren bons resultats en les contractacions. Per això, destaquem les següents ofertes de treball a Girona, perquè tot candidat que es registri a Iberempleos.es pugui trobar feina ràpidament.

Des de IMAN Temporing seleccionen un/a TÈCNIC/A DE RRHH per a reclutament, selecció i acollida de treballadors, contractació, nòmines i administració de personal, seguiment de treballadors, comunicació amb l'empresa client i realització d'informes d'avaluació, atenció a treballadors, resolució de dubtes i conflictes.

Inscripcions i més informació a oferta de tècnic/a de RRHH Girona.

Si tens domini d'excel, capacitat de comunicació, formació en CFGS Administració, Empresarials, ADE o similar i experiència, ara pots postular-te a l'oferta d' AUXILIAR ADMINISTRATIU/A que IMAN Temporign té per a tu.

Inscripcions i més informació a l'oferta d'AUXILIAR ADMINISTRATIU/A AMB DOMINI D'EXCEL (VILAMALLA).

T'agradaria poder continuar la teva trajectòria en un entorn dinàmic, amb projecció de creixement i en innovació constant? ADECCO selecciona ENGINYER D'AUTOMATITZACIÓ amb formació en enginyeria elèctrica i automàtica i experiència en programació.

Inscripcions i més informació a l'oferta d'enginyeria d'automatització a Girona.

Si vols compatibilitzar aquesta feina amb els teus estudis o amb una altra feina que et permeti guanyar uns diners extra, no ho dubtis, aquesta és la teva oportunitat. Necessitem incorporar a la nostra plantilla MOSSO/A DESCÀRREGA I CLASSIFICAT TÈXTIL per reposició en botigues i manipulat de càrregues per a una empresa líder al sector tèxtil.

Inscripcions i més informació a l'oferta de Mosso/a descàrrega i classificat tèxtil Girona Carrer Maragalll.

Has fet tasques d'administració? Si és així pots registrar-te en aquesta oferta per ADMINISTRATIU/VA COMPTABLE en què es requereix experiència mínima de 2 anys en lloc de treball similar i residència a prop del lloc de treball.

Inscripcions i més informació a l'oferta d'Administratiu comptable a Santa Coloma de Farners.

Comptar amb 5 anys d'experiència en gestió de duanes és el que et facilitarà per postular-te a l'oferta d'ADECCO on seleccionen TÈCNIC/A D'ADUANES per a La Jonquera.

Inscripcions i més informació a l'ofertade tècnic/a de duanes a Jonquera (La).

Empresa de distribució alimentària està buscant incorporar una CARNISSER/A per a la sala de l'obrador. La persona seleccionada s'encarregarà de tallar la carn en funció de les necessitats del client.

Inscripcions i més informació a l'oferta de Carnisser/a a Olot.

CAPABUS, associació de qualitat de més de 25 empreses d'autobusos tradicionals d'Alemanya cerca 50 CONDUCTORS D'AUTOBÚS DE SERVEI REGULAR URBÀ per a Alemanya.

Inscripcions i més informació a l'oferta de 50 Conductors/es d'autobús de servei regular urbà per a Alemanya a Girona.

Si ets esportista, amb capacitat d'iniciativa, innovador, amb sentit de responsabilitat i actitud positiva, tens l'oportunitat d'entrar al procés de selecció de DECATHLON per a VENEDOR/A DE GOLF.

Inscripcions i més informació a l'oferta de VENEDOR/A DE GOLF Decathlon Figueres.

PROFESSOR/A AUTÒNOM CURS INFORMÀTICA. L'objecte d'aquest contracte és la contractació del servei de docència de la formació “Competències digitals avançades” (IFCT46) 60 hores i la formació complementària “Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en la igualtat de gènere” (FCO003) 10 hores.

Inscripcions i més informació a l'oferta de Professor/a autònom curs informàtica a Girona.