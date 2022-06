Frit Ravich és una empresa familiar dedicada a la producció de patates xips, snacks i fruita seca i a la distribució de les principals marques d'alimentació. L'empresa supera els 1.000 treballadors i està present a nivell nacional i internacional. La peça que mou Frit Ravich és seva cultura, que es fonamenta amb 6 valors: proximitat, orientació al client-consumidor, superació, transversalitat, simplicitat i autonomia.

L'empresa, situada a Maçanet de la Selva, es troba en un procés de selecció per a Responsable de Compres de matèries primeres i ha recorregut als professionals d'etalentum per trobar el millor perfil per a aquest lloc.

Reportant directament a la Direcció de Compres, la persona seleccionada es responsabilitzarà de:

– Estudi i seguiment dels mercats de matèria primera (fruits secs) a nivell nacional i internacional per analitzar la situació del mercat, coneixement de producte, avaluar el preu dels productes, l'oferta i la demanda, amb la finalitat de garantir-ne una correcta alineació de les compres amb l'estratègia de l'empresa.

– Gestió de proveïdors de les categories assignades: negociar preus i condicions de compra, tancament de contractes, etc.

– Anàlisi de proveïdors, realitzant la prospecció i participació en l'homologació de proveïdors potencials nacionals i internacionals, així com realitzar visites a les instal·lacions del proveïdor amb la finalitat de fer el seguiment de la qualitat del producte, producció, planificació i potenciar la relació de futur.

– Participar en el desenvolupament dels plans anuals de compres i en les reunions setmanals de coordinació amb l'àrea de vendes i màrqueting.

– Garantir l'aprovisionament adequat dels productes amb acord al preu, la qualitat, el termini de lliurament i les condicions de pagament pactats.

Cal:

– Capacitat analítica i orientació a la cerca d'informació.

– Habilitats comunicatives i de negociació.

– Orientació al client i als resultats.

– Capacitat de treball en equip.

– Capacitat per treballar de manera autònoma, organitzada i iniciativa pròpia.

– Domini del paquet MS Office (especialment Excel) i valorable coneixements de SAP/Qlikview.

– Disponibilitat per fer viatges puntuals.

Experiència requerida:

– Experiència mínima de cinc anys com a comprador de productes frescos (fruits secs, carn, peix, fruita, etc.) o altres matèries primeres peribles.

Formació requerida:

– Formació acadèmica superior, diplomatura o llicenciatura.

Idiomes requerits:

– Espanyol: nadiu.

– Anglès: avançat.

– Francès: avançat (valorable).

S´ofereix:

– Formar part d´un equip dinàmic i innovador.

– Posició estable en una empresa capdavantera al sector.

– Salari dacord amb la vàlua.

Inscripcions i més informació a l'oferta de Comprador/a de matèria primera a Maçanet de la Selva.