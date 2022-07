Trobar feina a Girona et resultarà més senzill després de llegir aquest article. A les següents línies trobaràs una variada selecció d' ofertes de treball a Girona en sectors com l'industrial, alimentari, logístic, serveis o hostaleria.

ARAVELL GOLF & COUNTRY CLUB selecciona:

CAP DE CUINA

Es busca cap de cuina per a restaurant a resort de golf ubicat al Pirineu, molt a prop d'Andorra. Projecte en creixement, equip jove i dinàmic que necessita lideratge gastronòmic amb una gran motivació. Horari fix de matí, ideal conciliació de vida personal i professional.

Inscripcions i més informació a l'oferta de CAP DE CUINA a Montferrer i Castellbò.

Page Personnel selecciona:

TÈCNIC I+D-SECTOR CÀRNIC

Important i prestigiosa empresa del sector càrnic, amb planta ubicada a la província de Girona, busca incorporar a un tècnic per al seu departament de I+D.

Inscripcions i més informació a l'oferta de Tècnic I+D-Sector Càrnic-Girona.

QUÍMIC PER A PROJECTES D'R+D PER A SECTOR TÈXTIL

Empresa multinacional, proveïdora al sector de l'automoció, dedicada a la fabricació de teixits, busca un químic per poder desenvolupar els projectes de R+D del grup, sota la supervisió del Responsable d'Innovació.

Inscripcions i més informació a l'oferta de Químic per a projectes d'R+D per a Sector Tèxtil a Girona.

ENGINYER DE COMPRES

Empresa fabricant de dispositius de regulació per a sectors: químic, petroquímic, del gas i plantes de procés amb planta productiva a Girona, necessita incorporar un Enginyer de Compres.

Inscripcions i més informació a l'oferta d'enginyer de compres GIRONA.

TÈCNIC D'INJECCIÓ PLÀSTIC

Empresa en expansió, ubicada a Girona i dedicada a la transformació del plàstic per injecció per a clients internacionals del sector packaging, busca incorporar un Tècnic d'Injecció per treballar en torn fix.

Inscripcions i més informació a l'oferta de Tècnic d'injecció plàstic a Girona.

TÈCNIC/ADMINISTRATIU DE COMPRES

Empresa industrial amb seu a Girona cerca un professional per negociar les compres i col·laborar en el seguiment de comandes, assistint al Responsable de Compres.

Inscripcions i més informació a l'oferta de Tècnic/administratiu de compres – Empresa Industrial GIRONA a Girona.

TÈCNIC ELECTRÒNIC DE SUPORT TORNS

Empresa fabricant de maquinària de packaging amb Head Quarters als voltants de Girona cerca 1 perfil Tècnic Electrònic de Suport per treballar a TORNS.

Inscripcions i més informació a l'oferta de Tècnic Electrònic de Suport TORNS a Girona.

TÈCNIC DE MANTENIMENT DE MOTLLES MULTICAVITAT

Empresa amb més de 50 anys d'història, dedicada a la fabricació de taps de plàstic per injecció, per a diferents sectors (aerosols, neteja, higiene personal), amb planta ubicada a la província de Girona, busca un tècnic de manteniment de motlles.

Inscripcions i més informació a l'oferta de Tècnic de manteniment de motlles multicavitat-Girona.

ENGINYER DE QUALITAT PROVEÏDORS

Empresa fabricant de dispositius de regulació per a sectors: químic, petroquímic, del gas i plantes de procés amb planta productiva a Girona cerca un Enginyer de Qualitat.

Inscripcions i més informació a l'oferta d'enginyer de qualitat proveïdors GIRONA.

PROGRAMADOR .NET

Empresa de referència europea en el transport terrestre, la logística i el programari especialitzat necessita un Mid|Senior Programador .NET amb coneixements a Visual Studio i SQL Server per incorporar-se a un equip tècnic en ple creixement.

Inscripcions i més informació a l'oferta de Programador .NET a Girona.

COORDINADOR DE PRODUCCIÓ

Empresa líder en la fabricació de producte per al sector retail, ubicada a la Garrotxa, busca incorporar a la seva plantilla un Responsable de producció.

Inscripcions i més informació a l'oferta de Coordinador de producció a Girona.

GRUP IMAN selecciona:

DISSENYADOR/A INDUSTRIAL – SECTOR METALL

Necessitem incorporar un/a TÈCNIC/A EN DISSENY INDUSTRIAL per a coneguda empresa amb més de 20 anys de recorregut al sector metal·lúrgic de la zona del Pla de l'Estany, que es dedica a la fabricació integral de peces metàl·liques.

Inscripcions i més informació a l'oferta de DISEÑADOR/A INDUSTRIAL – SECTOR METAL – PLA DE L’ESTANY en Cornellà del Terri.

ETALENTUM selecciona:

DIRECTOR/A INDUSTRIAL

Per a important empresa del sector industrial, situada a la comarca del Gironès, busquem un/a director/a industrial. Reportant directament a la direcció de l’empresa, haurà de liderar els departaments de planificació i servei, logística i producció.

Inscripcions i més informació a l'oferta de Director/a industrial a Girona.

MÀRQUETING ONLINE

Per a important empresa del sector del plàstic ubicada a la Garrotxa, amb una trajectòria consolidada i en constant creixement, seleccionem un/a Online Màrqueting per formar part del departament de Màrqueting i Comunicació.

Inscripcions i més informació a l'oferta d'Online Marketing a Olot.

RESPONSABLE QUALITAT ALIMENTÀRIA

Per important empresa de la Garrotxa, dedicada a la producció alimentària, cerquem un/a responsable de qualitat.

Inscripcions i més informació a l'oferta de Responsable Qualitat Alimentària en Olot.

GRUP CRIT selecciona:

MAQUINISTA INDUSTRIAL

Una important empresa especialitzada en el sector de recuperació i reciclatge amb una gran presència nacional i internacional, ubicada a Hostalric, està buscant un maquinista amb experiència en l'ús de grua i que tingui carnet de carretó.

Inscripcions i més informació a l'oferta de Maquinista industrial a Hostalric.

SERVEO selecciona:

GESTOR LOGÍSTICA

Des de la Direcció i Conservació de Transport de Serveo estem buscant un Gestor/a de Serveis i Logística a Girona.

Inscripcions i més informació a l'oferta de GESTOR LOGÍSTICA a Girona.

ADECCO selecciona:

ENCARREGATS D'OBRA

Seleccionem 2 Encarregats/des d'Obra per a una empresa del sector enginyeria i construcció, ubicada a Celrà, que es dedica a la construcció de naus industrials a nivell nacional i internacional.

Inscripcions i més informació a l'oferta d'Encarregats d'Obra a Celrà.

