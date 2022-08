La varietat d'ofertes de treball a Girona, actives ara mateix, fa pensar que estem en un moment ideal per trobar feina a la província. L'arribada del mes de setembre, després del període de vacances, sol ser una època propícia per a la recerca de feina. No deixis passar la teva oportunitat.

Ofertes de treball a Girona

RESPONSABLE QUALITAT ALIMENTÀRIA

Per important empresa de la Garrotxa, dedicada a la producció alimentària, cerquem un/a responsable de qualitat.

Reportant a Direcció, i amb ajuda d'una consultoria de qualitat externa, les seves principals tasques i funcions seran les següents:

- Homologació de clients i proveïdors de diferents àmbits de sector Alimentació, segons la normativa internacional corresponent.

- Gestionar i assegurar el màxim compliment possible i consecució de les diferents certificacions externes referents a Qualitat / Seguretat Alimentària.

- Obtenir i mantenir certificacions o certificats de seguretat alimentària (BRC, IFS, APPCC).

- Supervisió d'etiquetatges d'acord amb la legislació vigent.

- Planificar i realitzar auditories internes i externes.

- Control i resolució d'incidències, queixes i reclamacions.(no conformitats)

S'ofereix:

- Incorporació immediata.

- Estabilitat laboral en empresa en creixement i amb excel-lent ambient laboral.

- Possibilitat de formar part d'un equip altament qualificat i especialitzat.

- Formació contínua a càrrec de l'empresa.

- Pla de carrera.

- Horari intensiu matins.

Experiència requerida:

- Persona resolutiva, proactiva, autònoma, planificada i metòdica, amb capacitat de lideratge i orientació a resultats.

- Experiència en sector alimentació, molt valorable en llocs de responsabilitat en l'Àrea de Qualitat.

- Nivell d'anglès avançat molt valorable.

- Formació universitària superior relacionada

Formació requerida:

- Biologia, Veterinària, Química o Tecnologia dels aliments.

Idiomes requerits:

Català: avançat

Espanyol: avançat

Anglès: avançat (B2)

Inscripcions i més informació a l'oferta de Responsable Qualitat Alimentària en Olot.

CAP DE MAGATZEM

Per a important empresa del sector alimentari situada al Pla de l'Estany, seleccionem un/a Cap de Magatzem. Reportant directament a gerència, la seva missió principal serà gestionar i coordinar el magatzem per assegurar el subministrament d'acord amb els estàndards marcats per l'empresa.

Les principals funcions són:

- Coordinació de l'equip de magatzem (entre 4 i 7 persones)

- Preparació de comandes.

- Atenció al client.

- Coordinar les activitats de recepció, emmagatzematge i traspassos de material.

- Vetllar juntament amb l'equip per la bona gestió de l'ordre i neteja del magatzem.

- Organitzar distribuir i coordinar les tasques pròpies del personal assignat.

- Gestionar la planificació d'absències i vacances del personal assignat.

- Assegurar una correcta distribució dels espais d'emmagatzematge.

- Gestionar l'inventari mensual.

- Assegurar un stock quadrat i regularitzar-lo en cas necessari.

- Formació dels llocs de treball a les noves incorporacions.

- Complir amb les mesures de seguretat establertes en el lloc de treball definides a l'avaluació de riscos i si és el cas, vetllar perquè el personal a càrrec seu també ho faci.

- Responsable de mantenir ordenat i net el lloc de treball, eines, i utensilis.

Es requereix:

- Alta capacitat de planificació i organització.

- Persona proactiva, amb iniciativa i treball en equip.

- Habilitats comunicatives

S'ofereix:

- Projecte laboral estable.

- Horari de dilluns a divendres.

- Incorporació a una empresa dinàmica i familiar.

- Salari segons la vàlua i l'experiència de la persona.

Experiència requerida:

- Dos anys d'experiència en una posició similar.

Formació requerida:

- Educació Secundària Obligatòria.

Idiomes requerits:

- Català: Natiu.

- Castellà: Natiu.

Inscripcions i més informació a l'oferta de Cap de magatzem en Banyoles.

COORDINADOR/A DE PRODUCCIÓ

Per empresa del sector de l'alimentació, situada en la comarca del Pla de l'Estany, seleccionem a un/a coordinador/a de producció. Reportant directament a gerència, la seva principal missió serà vetllar per la bona coordinació entre els departaments de producció, qualitat i manteniment.

Les seves principals funcions són:

- Control producció.

- Control i actualització de formulacions.

- Escandalls de producte.

- Planificació de producció.

- Seguiments dels requisits de producció.

- Coordinació de qualitat.

Es requereix:

- Persona resolutiva i amb iniciativa.

- Capacitat i interès per l'aprenentatge.

- Capacitat de lideratge.

- Habilitats comunicatives.

- Capacitat organitzativa.

S'ofereix:

- Posició estable en una empresa consolidada.

- Formació a càrrec de l'empresa.

- Pla de carrera dintre de l'empresa.

- Salari fix + part variable.

Experiència requerida:

- Experiència mínima de dos anys a departament de producció d'aliments o departament de qualitat.

Formació requerida:

- Grau mitjà o superior.

Idiomes requerits:

- Català: Natiu

- Castellà: Natiu

Inscripcions i més informació a l'oferta de Coordinador/a de producció en Banyoles.

RESPONSABLE DE COMUNICACIÓ

Per a important empresa del sector industrial situada a la comarca del Gironès, busquem un/a responsable de comunicació.

Les principals funcions són:

- Establir relacions amb redactors/es, estilistes i periodistes tant en mitjans especialitzats en moda com generalistes.

- Redacció de continguts de la marca, tant per comunicacions internes com externes.

- Assegurar la consistència de la personalitat de la marca a tots els canals.

- Gestió de gifting a influencers i VIP's.

- Ajuda a la millora de posicionament orgànic de la marca a cercadors, a través de la creació de contingut.

- Assistència en l'execució de l'estratègia de marketing a xarxes socials, de creació de contingut i gifting.

Es requereix:

- Alta capacitat de creació de textos.

- Capacitat de planificació i organització.

- Alta capacitat de resolució.

- Alta capacitat de comunicació.

S'ofereix:

- Projecte estable.

- Horari de dilluns a dijous de 08:00 a 17:00 i divendres de 08:00 a 14:00.

- Incorporació a una empresa dinàmica i en evolució continuada.

- Projecció i pla de carrera dintre de l'empresa.

Experiència requerida:

Experiència mínima de dos anys en:

- Treballant al sector de la moda.

- Redacció de continguts web, notes de premsa i blogs.

- Redacció de continguts de marketing.

- Creació i implementació d'un pla estratègic de comunicació corporativa.

- Establir i mantenir relacions amb mitjans de comunicació de sector de la moda.

Formació requerida:

- Grau en periodisme, comunicació o relacions públiques.

Idiomes requerits:

- Català - natiu

- Castellà - natiu

- Anglès - expert

Inscripcions i més informació a l'oferta de Responsable de comunicació en Girona.

MARKETING ESPECIALIST

Per a important empresa del sector industrial situada a la comarca del Gironès, busquem un/a Marketing Specialist. Reportant directament a la direcció de marketing, haurà de gestionar, principalment, el marketing digital de l'empresa.

Les principals funcions són:

- Creació, gestió i optimització de botiga e-commerce a Shopify.

- Gestió de perfil de venedor a Seller Central (Amazon)

- Anàlisi de dades a través de Google Analytics i altres eines de mesuratge.

- Creació de contingut d'inbound marketing a través de Klaviyo.

- Optimització de listings de producte als diferents marketplaces.

- Suport a les accions promocionals via e-mail, web i sms.

- Actualització del catàleg de productes.

- Assistència en l'estratègia de generació de leads.

- Assistència en l'execució de l'estratègia de marketing a xarxes socials, de creació de contingut i gifting.

- Preparació d'informes dels principals KPI's.

Es requereix:

- Alta capacitat analítica.

- Alta capacitat d'organització i atenció al detall.

- Alta capacitat comunicativa.

- Coneixements de les estratègies actuals de marketing digital.

S'ofereix:

- Projecte estable.

- Horari de dilluns a dijous de 08:00 a 17:00 i divendres de 08:00 a 14:00.

- Incorporació a una empresa dinàmica i en evolució continuada.

- Projecció i pla de carrera dintre de l'empresa.

Experiència requerida:

Experiència mínima de dos anys en:

- Gestió i creació de e-commerce.

- Gestió de perfil de venedor a Seller Central.

- E-mail marketing.

- Social media marketing.

Formació requerida:

- Grau en ADE o marketing digital.

Idiomes requerits:

- Català - natiu

- Castellà - natiu

- Anglès - expert

Inscripcions i més informació a l'oferta de Marketing especialist en Girona.

DIRECTOR/A INDUSTRIAL

Per a important empresa del sector industrial situada a la comarca del Gironès, busquem un/a director/a industrial. Reportant directament a la direcció de l'empresa, haurà de liderar els departaments de planificació i servei, logística i producció.

Les principals funcions són:

- Lideratge dels departaments de planificació i servei, logística i producció (equip d'entre 8-10 persones).

- Coordinació i recerca de noves fórmules de treball amb les fàbriques existents.

- Recerca i avaluació de noves fàbriques per entrar en el grup d'empreses fabricants.

- Lideratge de l'estratègia de costos i preus de fabricació.

- Negociació de preus i condicions amb les plantes de producció.

- Supervisió dels sistemes de control de qualitat aplicats en l'empresa i proveïdors.

- Optimització logística al departament d'aprovisionament de l'empresa.

- Lideratge de la millora continua i la digitalització de la part d'aprovisionament de l'empresa.

Es requereix:

- Capacitat de lideratge i motivació.

- Capacitat de planificació i organització.

- Alta capacitat de negociació.

- Alta capacitat de treball sota pressió.

- Disponibilitat per viatjar en l'àmbit nacional.

S'ofereix:

- Projecte estable.

- Incorporació a una empresa dinàmica i en evolució continuada.

- Projecció i pla de carrera dintre de l'empresa.

- Salari fix + variable per objectius.

Experiencia requerida:

- Experiència de més de deu anys a departaments de fabricació/aprovisionament.

- Experiència mínima de cinc anys a la direcció de departaments de fabricació/aprovisionament.

Formación requerida:

- Grau en ADE o Enginyeria superior.

Idiomas requeridos:

- Català - natiu

- Castellà - natiu

- Anglès - expert

Inscripcions i més informació a l'oferta de de Director/a industrial en Girona.

ONLINE MARKETING

Per a important empresa del sector del plàstic ubicada a la Garrotxa, amb una trajectòria consolidada i en constant creixement, seleccionem un/a Online Màrqueting per formar part del departament de Màrqueting i Comunicació.

En dependència del Responsable de Comunicació, les principals tasques són:

- Gestió de continguts webs i extranet.

- Enviaments de Newsletters i manteniment de les BBDD.

- Gestió de xarxes socials.

- Organització d'esdeveniments online.

- Creació de vídeos, càpsules d'imatge, entre altres.

S'ofereix:

- Formar part d'una empresa consolidada i en creixement.

- Posició estable i remuneració en funció de la vàlua del candidat/a.

- Incorporació immediata.

Experiència requerida:

- Experiència mínima de 2 anys en un entorn empresarial al departament de màrqueting realitzant tasques semblants a les descrites.

Formació requerida:

- Formació en màrqueting i publicitat, relacions públiques..

Idiomes requerits:

- Català: natiu.

- Castellà: natiu.

- Anglès: intermedi-alt (B2-C1)

Inscripcions i més informació a l'oferta d'Online Marketing en Olot.

PERSONAL DE SUPERMERCAT (RIPOLLÈS)

Es precisa la incorporació de personal per a cobrir dues posicions a caixa i fleca pel torn de tarda.

S´ofereix:

- Contracte temporal amb possibilitats de passar per empresa.

- Jornada laboral de 40h setmanals amb un horari intensiu de tardes, de 15h a 21:30h de dilluns a dissabte.

- Salari segons conveni.

- Català parlat, entès i escrit correctament.

- Residència per la zona.

Inscripcions i més informació a l'oferta de Personal de supermercat (ripollès) en Camprodon.

RECEPCIONISTA HOTEL

Hotel de la zona de La Garrotxa necessita incorporar un/a recepcionista per a realitzar les següents funcions:

- Check in i check out.

- Gestió de reserves.

- Atenció al client.

- Atenció telefònica i via correu.

- Resolució d'incidències.

Per aquesta posició es requereix:

- Idiomes: anglès, fràncès, català i castellà.

- Experiència fent tasques d'atenció al client.

- Disponibilitat horària i caps de setmana.

- Coneixement del revenue.

Inscripcions i més informació a l'oferta de Recepcionista Hotel en Olot.

REPARTIDOR/A

Empresa del sector de la distribuició alimentària de la zona de la Garrotxa cerca una persona per dur a terme una substitució d´una baixa a llarg termini.

L'horari és de Dilluns a Divendres de 7:00 a 13:00 i de 14h a 17h. Dissabtes, totes les hores extres són retribuïdes.

- Disponibilitat horària per treballar els dissabtes al matí.

- Residència a la Garrotxa.

Inscripcions i més informació a l'oferta de Repartidor/a en Olot.

MOSSO/A DE MAGATZEM

Empresa del sector de la distribució alimentària cerca a una persona per realitzar tasques de mosso/a magatzem per: preparar comandes, gestionar l'estoc del magatzem, etc.

Es requereix que la persona tingui experiència en gestió de magatzem i disponibilitat per treballar en torn de tarda de dilluns a divendres i dissabtes al matí.

Inscripcions i més informació a l'oferta de Mosso/a de magatzem en Olot.

CAIXER/A CAPS DE SETMANA

Una gran cadena de supermecats està cercant personal per tal de donar suport durant els caps de setmana i festius a la secció de caixes i realitzant tasques de reposició en moments puntuals de feina.

Què s'ofereix?:

- Contracte directament per empresa.

- Horari: divendres i dissabte en torn rotatiu (una setmana de matins i una de tarda).

Requisits:

- Domini català i castellà.

- Disponibilitat per treballar caps de setmana.

Inscripcions i més informació a l'oferta de Caixer/a Caps de Setmana en Olot.

SOLDADOR/A TIG ESTABLE

Important empresa del sector del metall de la Garrotxa està buscant incorporar a una persona per soldar en TIG peces d'acer inoxidable.

Les funcions a realitzar són les següents:

- Analitzar i interpretar plànols.

- Comprendre les propietats i qualitats dels diferents materials a treballar.

- Determinar les eines i tècniques requerides per soldar.

- Control visual de qualitat de les peces

- Utilitzar eines i maquinària especialitzada per doblar, tallar o modificar la forma, les mides i la posició de les peces per procedir a soldar-les.

Què s' ofereix?:

- Contracte estable directament per empresa

- Jornada laboral de 40h setmanals

- Bon ambient de treball

- Possibilitat de creixement dins de l'empresa

Per aquesta posició es requereix:

- Experiència mínima de 2 anys fent soldadura TIG en inox.

- Experiència prèvia treballant en el sector del metall.

- Coneixements per interpretar plànols.

- Carnet B.

- Es valorarà formació en mecanització

- Es valorarà experiència fent ús de màquines com: plegadores, cisalla, serra, torn i fresadora.

Inscripcions i més informació a l'oferta de Soldador/a TIG Estable en Olot.

RESPONSABLE DE LOGÍSTICA ESTABLE

Empresa de la Garrotxa està cercant incorporar a un/a responsable de logística. Les tasques a realitzar són les següents:

- Planificació, assignació, coordinació i avaluació de rutes.

- Gestió d'un equip de xòfers i vehicles.

- Programació de rutes en funció dels requeriments de treball, les càrregues de treball i les necessitats dels clients.

- Contacte directe amb els clients per realitzar acords de logístiques extres.

- Control de la gestió de l'operativa logística

- Participació en la selecció i avaluació del personal de logística.

- Contacte directe amb el tallers mecànics per la reparació dels vehicles.

- Elaboració d'informes segons indicadors marcats.

- Arxivar i analitzar les dades dels tacògrafs a través d'un programa informàtic.

Què s'ofereix?:

- Contracte estable directament per empresa.

- Jornada completa de 40h/setmanals.

- Flexibilitat horària.

Es requereix:

- Experiència en gestió i direcció d'equips.

- Experiència prèvia treballant en el sector de logística

Inscripcions i més informació a l'oferta de Responsable de Logística Estable en Olot.

AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA

Empresa del sector alimentari de la Garrotxa està buscant incorporar a un/a administratiu/va.

La persona seleccionada s´encarregarà de realitzar les següents tasques:

- Entrar i realitzar albarans i factures de compres.

- Crear i fer comandes de compres.

- Control del palets.

- Atenció telefònica i via correu.

- Suport als diferents departaments.

Es tracta d'una posició amb estabilitat. L'horari és partit de 9 a 13h i de 14:30 a 18:30.

- Experiència previa.

- Estudis de FP1 gestionament administratius.

- Coneixements d´ofimàtica

- Coneixements nivell mig d´excel i word.

- Domini català i castellà

- Es valoraran coneixements d'anglès

Inscripcions i més informació a l'oferta d'Auxiliar Administratiu/va en Olot.

TÈCNIC/A DE MANTENIMENT ESTABLE

Empresa de la Garrotxa està buscant incorporar a una persona per fer manteniment de les instal·lacions:

S'ofereix un lloc de treball estable amb un contracte directament per empresa.

Horari de dilluns a divendres de 9h a 13h i de 16h a 20h.

Disponibilitat per treballar en horari partit.

Es valoraran coneixements de jardineria.

Inscripcions i més informació a l'oferta de Tècnic/a de Manteniment Estable en Olot.

AUXILIAR GEROCULTOR/A

Cerquem professionals sanitaris per treballar en l'atenció diària d'ancians dependents.

Les teves funcions seran:

- Higiene Personal.

- Acompanyament.

- Suport i control durant els àpats.

- Cures generals.

El teu salari serà l'estipulat pel conveni sectorial segons categoria.

Requisits:

- Coneixement i domini de la llengua castellana i/o català.

- Incorporació Immediata.

- Es valorarà carnet de conduir i cotxe.

- Experiència mínima 1 anys demostrable.

Inscripcions i més informació a l'oferta d'Auxiliar Gerocultor/a en Olot.

MAQUINISTA SECTOR CÀRNIC

Empresa del sector càrnic de la zona de la Garrotxa cerca personal per realitzar tasques de maquinista en sala blanca:

- Portar diferents tipus de màquines: llescadores i envasadores.

- Resolució d´incidències.

- Control de les fulles de producció.

- Canvi de motlles.

S´ofereixen dues vacants: una en torn de matí (de 6 a 14h) i una altra en torn de tarda (de 14h a 22h).

Inscripcions i més informació a l'oferta de Maquinista Sector Càrnic en Olot.

ASSESSOR COMERCIAL GIRONA

Què tenim per a tu?

A Nationale-Nederlanden valorem els teus coneixements, experiència, ganes, personalitat, etc. Podràs planificar el teu temps i la teva agenda. Una proposta totalment personalitzada on podràs aprofitar tota la teva experiència i trajectòria per desenvolupar i dirigir un gran projecte. Nosaltres t'aportem tot allò que necessites perquè sigui un èxit.

Inscripcions i més informació a l'oferta d'ASSESOR COMERCIAL GIRONA.

COMPTABLE GENERAL SUPERIOR

Aquesta empresa ofereix solucions Advanced Composite per a l'energia eòlica, aeroespacial, marina i moltes altres indústries. Actualment estan presents al Regne Unit, França, Espanya, Itàlia, Suïssa, Alemanya i Polònia.

Inscripcions i més informació a l'oferta de Sènior General Accountant a Girona.

AGENTS IMMOBILIARIS

A iad Espanya (filial del grup iad Internacional), busquem ASSESSORS IMMOBILIARIS a GIRONA. Som la nova generació de xarxa immobiliària: internacional, professional, innovadora i col·laborativa.

Inscripcions i més informació a l'oferta d'agent immobiliari a Girona.

ASSISTENT D'EQUIP

A causa de l'expansió del nostre projecte busquem un/a Team Assistant.

Funcions:

- Donar seguiment a l'evolució del mercat i identificar oportunitats de negoci.

- Atenció al client.

- Suport a l'equip comercial i al director.

- Implementació d'accions de màrqueting.

- Actuar d'enllaç entre la Direcció i els diferents actors del projecte.

- Analitzar la viabilitat de projectes.

- Suport a l'equip de Consultors Immobiliaris.

- Preparar i donar suport a les presentacions a clients.

- Proposta daccions per a la millora contínua en els processos i servei al client.

- Assegurar el desenvolupament operacional de lactivitat de lempresa.

- Participació a les reunions d'equip.

S'ofereix:

- Equip dinàmic.

- Bon clima laboral.

- Incorporació a la xarxa internacional d'Engel & Völkers.

Inscripcions i més informació a l'oferta de Team Assistant – S'Agaro a Castell-Platja d'Aro.

CONSULTOR/A IMMOBILIARI/A – COSTA BRAVA

Cerquem Consultors Immobiliaris a la COSTA BRAVA (Blanes / Lloret de mar/ Tossa de Mar/ Sant Feliu de Guixols/ Platja d’aro / Calonge /Palamós/ Pals/ Palafrugell/ Begur i l’Escala).

Inscripcions i més informació a l'oferta de Consultor/a Inmobiliario/a – Costa Brava en Sant Feliu de Guíxols.