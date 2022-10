Les plantilles de les empreses solen portar un esquema que parteix des de la Direcció/Gerència fins a operaris o mossos de magatzem, havent en el trajecte un altre tipus de prefectures i empleats (administratius, informàtics, comercials, etc.), tots amb una funció específica i fonamental per al bon desenvolupament de la companyia. Per aquest motiu avui seleccionem des de iberempleos.es algunes de les ofertes de feina a Girona relacionades amb els llocs esmentats.

OFERTES DE FEINA A GIRONA

RESPONSABLE ADMINISTRACIÓ I COMPTABILITAT

Important empresa ubicada a la zona de la Garrotxa, del sector del metall, precisa incorporar un/a responsable d’administració i comptabilitat. En dependència de direcció general, les principals tasques són: Facturació, Comptabilitat, Quadres de comandament, Tresoreria, Impostos, Balanços, Bancs i Amortitzacions.

Inscripcions i més informació a l'oferta de Responsable Administració i Comptabilitat a Olot.

CAP DE MAGATZEM

Per a important empresa del sector alimentari, situada al Pla de l’Estany, seleccionem un/a Cap de Magatzem. Reportant directament a gerència, la seva missió principal serà gestionar i coordinar el magatzem per assegurar el subministrament d’acord amb els estàndards marcats per l’empresa.

Inscripcions i més informació a l'oferta de Cap de magatzem en Banyoles.

ADMINISTRATIU/VA COMPTABLE

Des d'Adecco seleccionen un/a Administratiu/va Comptable per a una important empresa del sector alimentari de la comarca de la Selva. Cal domini d'ofimàtica, residència propera al lloc de treball i experiència prèvia realitzant funcions de comptabilitat.

Inscripcions i més informació a l'oferta d'ADMINISTRATIU/VA CONTABLE a Sant Julià del Llor i Bonmatí.

OPERARIS/ES DE PRODUCCIÓ

Cal incorporar dos treballadors per a important empresa situada a Maçanet de la Selva, a jornada completa (de dilluns a divendres de 8 a 13 i de 14 a 18 hores), oferint un contracte indefinit directament per empresa.

Inscripcions i més informació a l'oferta d'operaris de producció a Maçanet de la Selva.

ENGINYER/A INFORMÀTIC (.NET I/O JVM)

Si disposes del grau en enginyeria informàtica i busques un projecte on et puguis enfocar a la programació .NET, aquesta oferta t'interessa. Procés de selecció per a una empresa dedicada al món de l'automatització industrial un/a Enginyer/a Informàtic/a per a desenvolupament de programari .NET / JVM. S'ofereix un contracte indefinit.

Inscripcions i més informació a l'oferta d'Enginyer/a Informàtic (.NET i/o JVM) a Girona.

COORDINADOR/A DE PRODUCCIÓ

Per empresa del sector de l’alimentació, situada en la comarca del Pla de l’Estany, seleccionem a un/a coordinador/a de producció. Reportant directament a gerència, la seva principal missió serà vetllar per la bona coordinació entre els departaments de producció, qualitat i manteniment.

Inscripcions i més informació a l'oferta de Coordinador/a de producció en Banyoles.

RESPONSABLE DE PLANIFICACIÓ I MANTENIMENT

Des d'Iman Temporing Figueres seleccionen un responsable de planificació que s'encarregarà d'organitzar el seu equip de treballadors per dur a terme funcions de manteniment preventiu i de gestió d'incidències elèctriques i mecàniques per poder donar una resposta a l'empresa client i la posterior resolució en un termini de 48 hores.

Inscripcions i més informació a l'oferta de RESPONSABLE DE PLANIFICACIÓ I MANTENIMENT a Figueres.

TÈCNIC/A COMERCIAL

Per a important empresa de distribució, situada a Girona, seleccionem a un/a tècnic/a comercial. Amb dependència directa del/a director/a comercial, la seva missió serà la d’aconsellar i orientar els clients amb l’objectiu d’oferir el millor servei i els millors productes.

Inscripcions i més informació a l'oferta de Tècnic/a comercial en Girona.