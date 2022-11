Aquesta setmana les ofertes de feina a Girona seleccionades per a aquest article tenen en comú la possibilitat que ofereixen per teletreballar. Es tracta de llocs en què no cal treballar en una oficina física, sinó que aquesta pot estar a qualsevol lloc. Si aquesta és la modalitat de feina a Girona que cerques, segueix llegint.

Ofertes de feina a Girona AGENT COMERCIAL IMMOBILIARI A SAFTI busquen aquest perfil professional per ampliar la seva plantilla a la zona de Blanes. Ofereixen un alt pla remuneratiu, interessant pla de formació de carrera al sector immobiliari, publicació d'immobles als portals més rellevants, eines digitals, etc. Tot això amb un horari flexible. Inscripcions i més informació a l'oferta d'AGENT COMERCIAL IMMOBILIARI a Blanes. TELEOPERADOR AMB ALEMANY Si disposes del nivell C1 d'alemany, comptes amb un ordinador i bona connexió a internet per poder treballar, et pots convertir en teleoperador. Aquesta oportunitat us permetrà un contracte estable amb interessants condicions. Inscripcions i més informació a l'oferta de Teleoperador/a amb ALEMAN (C1) a Girona. ASSESSOR COMERCIAL El grup Nationale Nederlanden busca expandir-se a Girona i, per això, està ampliant la seva plantilla d'Assessors Comercials a la província. Volen oferir la millor experiència als seus clients i necessiten els millors professionals com a partners. Inscripcions i més informació a l'oferta d'ASSESOR COMERCIAL GIRONA. CONSULTOR/A IMMOBILIARI/A Fa més de 40 anys que Engel & Völkers treballa en la intermediació d'immobles residencials i comercials d'alt standing i en aquests moments necessita augmentar el seu equip a la Costa Brava. En concret, busquen Consultors Immobiliaris a Blanes, Lloret de mar, Tossa de Mar, Sant Feliu de Guixols, Platja d´aro, Calonge, Palamós, Pals, Palafrugell, Begur i l´Escala. Inscripcions i més informació a l'oferta de Consultor/a Immobiliari/ària – Costa Brava.