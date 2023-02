Txot's, empresa de referència en el sector de la restauració, busca un professional de cuina amb experiència provada. "Et volem al nostre equip a tu, que ets una persona honesta, proactiva, àgil, compromesa amb la teva feina, responsable, i resolutiva amb sabor i passió per la cuina", asseguren. La persona candidata serà "la persona responsable de les compres, supervisar-les des de la rebuda fins auditar tot el gènere i de la gestió diària de tots els productes en cuina, magatzems, neveres etc". A més "t'encarregaràs de programar la preparació i producció necessària diàriament per complementar totes les partides, per poder realitzar un servei diari excel·lent".

Una altre funció serà "minimitzar minves en cuina i optimitzar despeses és de vital importància per a tu, complint amb les normes i protocols de qualitat, conservació, etiquetatge, i dels aliments peribles". És per incorporar-se al centre de treball de manera imminent i ofereixen salari segons vàlua. La jornada és completa i horari intensiu. Rebràs pla de formació i carrera professional a l´empresa i gaudiràs d'un excel·lent ambient de treball. Interessats al enviar currículum a seleccio@sidreriatxots.com