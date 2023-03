Darrere de moltes de les ofertes de feina a Girona actives en aquests moments, hi ha algunes de les principals empreses de selecció de personal. Aquests experts en Recursos Humans són els encarregats de gestionar els currículums i triar els millors candidats per a cada lloc vacant. Per això, és fonamental que qualsevol candidat conegui totes les oportunitats existents en aquestes reconegudes companyies, que necessiten professionals per tota la província de Girona.

Ofertes de feina a Girona EUROFIRMS / Cassà selecciona: ELECTRICISTA OFICIAL DE 1ª Empresa del sector de la construcció busca un/a oficial 1a electricista per treballar a la zona del Gironès i realitzar les funcions següents: – Instal·lació, revisió i reparació de sistemes de cablejat elèctric. – Manteniment d'instal·lacions elèctriques tant d'obra nova, com rehabilitacions, reformes i manteniments industrials. Requisits: – Experiència demostrable com a electricista. – Valorable residència propera al lloc de treball. Inscripcions i més informació a l'oferta d'Electricista Oficial de 1a a Cassà de la Selva. EUROFIRMS / Blanes selecciona: OPERARI /A DE FÀBRICA Per a una important empresa del sector del reciclatge de la zona d'Hostalric, cal incorporar un/a operari/ària per realitzar les tasques següents: – Càrrega i descàrrega del material. – Classificació del producte. – Neteja i reciclatge del material. – Control i gestió de la producció. Inscripcions i més informació a l'oferta d'Operari/a de fàbrica a Hostalric. EUROFIRMS / Talent Point selecciona: ADMINISTRATIU /A AMB ANGLÈS A Eurofirms busquemn un/a administratiu/va amb anglès per a empresa del sector industrial ubicada a Riudarenes, les persones seleccionades realitzaran les següents funcions: – Atenció al client. – Generar albarans, factures, abonaments, etc. – Resoldre incidències. – Realitzar informes amb Excel. – Gestió documental, entre d'altres tasques administratives. Horari: Jornada completa de 40 hores setmanals, entre les 08:00 i les 17:00 h, amb els descansos establerts per llei. Inscripcions i més informació a l'oferta d'administratiu amb anglès a Riudarenes. OPERARI/A DE VERIFICACIÓ Empresa del sector químic busca un/a operari/a de verificació per treballar a Vidreres. La persona seleccionada realitzarà les funcions següents: – Realitzar control visual de la producció a l'àrea de fabricació i realitzar alhora registre de les incidències que es detectin, informant el responsable de qualitat dels defectes trobats. – Recollida de mostres de les peces crítiques per portar-les al laboratori. – Realitzar control dimensional de les mostres recollides amb el peu de rei. – Realitzar control de fuites de les mostres recollides, de trencament, etc. – Supervisió de les àrees de treball dels operaris de producció i anotar-ne les incidències. S'ofereix: – Incorporació immediata. – Continuïtat al lloc. – Jornada completa de 40 hores setmanals, entre dilluns i dissabte, amb els descansos establerts per llei. – Salari a concretar segons experiència aportada. Inscripcions i més informació a l'oferta d'Operari/ària de verificació a Vidreres. GRUP IMAN selecciona: OPERARI/A DE PRODUCCIÓ- SECTOR INDUSTRIAL Des de l'Oficina de Iman Girona, necessitaen incorporar un/a operari/a de producció per important empresa del sector industrial, ubicada a Aiguaviva. La persona seleccionada s'encarregarà de realitzar les funcions següents: – Alimentar i supervisar la màquina. – Realitzar el muntatge de diferents peces mecàniques. S'ofereix: – Projecte estable amb posterior incorporació per empresa. – Jornada completa de 40h setmanals. – Horari intensiu de 7:00h – 15:00h. Inscripcions i més informació a l'oferta d'OPERARI/A DE PRODUCCIÓ- SECTOR INDUSTRIAL- AIGUAVIVA a Girona. ETALENTUM selecciona: TÈCNIC/A INSTAL·LADOR DE TELEFONIA VOIP Important empresa del sector de Telecomunicacions en constant creixement, precisa incorporar un/a Tècnic/a d’instal·lacions de telefonia VoIP, per a donar servei al creixement constant del segment d’empreses i institucions. En dependència del Responsable d’instal·lacions, les principals tasques i funcions del lloc de treball seran les següents: – Instal·lació, administració i configuració de centraletes VoIP (físiques i virtuals) i de telèfons IP. – Configuració de switchos (Mikrotik, Ubiquiti, Huawei) i routers (MikroTik). – Gestionar i resoldre incidències dels clients de forma remota. – Diagnosticar i escalar incidències de la xarxa troncal. S’ofereix: – Incorporació immediata i estabilitat laboral en empresa tecnològica referent en l’àmbit català i en creixement exponencial. – Vehicle d’empresa totalment equipat, dietes,… – Horari: de dilluns a divendres: de 9h a 18h. – Formació inicial i contínua en producte, servei i sector. – Excel·lent ambient laboral, en empresa jove i amb escassa rotació laboral. – Entorn molt dinàmic i d’alt creixement, amb mentalitat i estructura agile, centrat en el client. Es requereix: – Coneixements d’administració de xarxes TCP/IP, routers/switchos, protocols de xarxa, VeuIP, Linux, Windows, serveis d’accés remot, wireless, seguretat a internet. – Persona responsable, amb capacitat per a treballar de forma autònoma, amb el suport de l’empresa. – Capacitat comunicativa i empatia: parlarà amb els clients (empreses i institucions), tan físicament com per telèfon, sobretot en les preses de requeriments i en la implementació de les solucions. – Disponibilitat per fer guàrdies rotatives màxim 1 setmana al mes, incloent festius (dissabte i diumenge). – Carnet de conduir «B». – Es valorarà positivament experiència mínima de 2 anys realitzant tasques similars a les descrites en empresa del sector de les Telecomunicacions. – Cicle Formatiu de Grau Mig / FPII en sistemes microinformàtics i xarxes o experiència professional equivalent. – Català i castellà: natius. Inscripcions i més informació a l'oferta de Tècnic/a instal·lador de telefonia VoIP en Girona. ASSESOR/A ADMINISTRATIU/VA Per a important corredoria d’assegurances ubicada a la comarca de la Garrotxa, seleccionem un/a administratiu/va. En dependència de direcció, cerquem un perfil d’administratiu/va, les seves principals funcions són: – Atenció presencial i telefònica als clients. – Control i el registre d’informació, el processament de textos i l’emplenament de formularis. – Gestions pròpies del lloc de treball i tasques administratives. Es demana: – Perfil amb experiència en departaments d’administració realitzant tasques polivalents. – Habilitats comunicatives. – Habilitats informàtiques. S’ofereix: – Contracte indefinit. – Jornada completa de dilluns a divendres. – Teletreball puntualment. – Assegurança mèdica. Experiència requerida: – Es requereix experiència prèvia en departaments d’administració entre 1 i 2 anys. Formació requerida: – CFGS en administració i finances o similar. Idiomes requerits: Català: avançat Espanyol: avançat Inscripcions i més informació a l'oferta d'Assessor/a administratiu/va a Olot. AJUDANT ENCARREGAT DE TORN DE TARDA – INJECCIÓ PLÀSTICA Per important empresa d´injecció plàstica, ubicada a la comarca de la Garrotxa, seleccionem un/a Encarregat/da de producció: Les seves principals funcions seran: – Optimització dels recursos productius de la planta, amb l´objectiu d´assolir les produccions previstes. – Gestió d´un equip de 7-8 persones, assegurant la integració, autonomia i cohesió d´aquest, liderant i donant suport al desenvolupament i creixement professional. – Reportarà al responsable de torn i es coordinarà amb l´altre encarregat de torn (2 encarregtas per torn) – Control i optimització de temps de la producció. – Supervisar ordres de fabricació. S´ofereix: – Projecte atractiu: estabilitat laboral en empresa sòlida i en continu creixement – Remuneració d’acord amb l´experiència i valors aportats. – Torn de tarda, es podria debatre torn fix de matí. – Incorporació immediata. Experiència requerida: Es valorarant les ganes i empenta, no serà imprescindible experiència i coneixements. Formació requerida: Idiomes requerits: Inscripcions i més informació a l'oferta d'Ajudant encarregat de torn de tarda – Injecció plàstica en Castellfollit de la Roca. ACCOUNT MANAGER EMPRESES Empresa referent en el sector telecomunicacions i comercialitzadora d’energia elèctrica a Catalunya i en important creixement en l'àmbit nacional, requereix incorporar un/a Assessor Comercial per la Divisió d’Empreses de les comarques de Girona. En dependència del Cap de Vendes B2B, les principals tasques i funcions del lloc de treball seran les següents: – Gestionar, incrementar i fidelitzar la cartera de clients (empreses) assignada. – Crear un pont entre l’empresa i el client. Transmetrà la informació sobre els productes oferts i assessorarà en cadascun dels dubtes que li sorgeixin. – Col·laborar activament en la detecció de problemàtiques del client i dels productes o serveis tecnològics que l’empresa comercialitza i proposar respostes i millores que beneficiïn ambdues parts. – Establir d’un pla de vendes, en el qual fixar els canals adequats i els temps oportuns per a la implementació de mesures. – Definir i establir, conjuntament amb el Cap de Vendes B2B, els KPI’s comercials, realitzar-ne el seguiment periòdic i proposant millores i accions correctores. – Utilitzar els comentaris i les opinions dels clients per generar idees noves sobre característiques de productes i serveis. – Garantir que, durant tot el procés de venda, es compleixin els procediments i les polítiques del departament Comercial, Financer i Legal. – Crear un entorn de comunicació oberta i empàtica en l’equip, inspirant i motivant els Inside Sales (Comercials Interns). – Raport periòdic i proposta de millores. S’ofereix: – Incorporació immediata i estabilitat laboral en empresa tecnològica referent en l’àmbit català i en creixement exponencial. – Excel-lent ambient laboral en empresa tecnològica, guaida per valors. – Formació contínua en producte i servei, a càrrec de l’empresa. – Remuneració acord a l’experiència, coneixements i valors aportats. – Flexibilitat organitzativa i horària (autoorganització i gestió del temps). – Vehicle d’empresa, Tel. mòbil, PC, dietes i altres eines i actius necessaris per a l’activitat comercial. – Oficina a Girona (ciutat), flexibilitat horària i organitzativa. Es requereix: – Perfil hunter, orientat a la venda consultiva, proactiu, coneixedor de la zona d’influència (comarques de Girona) i amb experiència comercial en el sector tecnològic (no necessàriament del sector de les telecomunicacions), orientat a la venda consultiva en entorn B2B, amb capacitat per treballar de forma autònoma i amb creativitat a l’hora de realitzar propostes i accions comercials adaptades a les necessitats dels clients. – Persona amb elevada capacitat d’escolta activa, organitzada, metòdica i orientada a objectius i a la millora contínua de processos. – Hàbit en el treball amb CRM’s. – Carnet de conduir «B». – Residència a comarques de Girona o disponibilitat per al trasllat de residència a la zona. Experiència requerida: – Es requereix experiència mínima de 3 anys realitzant tasques comercials B2B en sector tecnològic o afí, valorant-se molt positivament en el sector IT, telecomunicacions, electrònica de consum,… Formació requerida: – Es valorarà positivament formació universitària en ADE, Ciències Empresarials, Econòmiques i similars o experiència professional equivalent. Idiomes requerits: – Català i castellà: natius. Inscripcions i més informació a l'oferta d'Account Manager Empreses a Girona. VETERINARI/A DE CAMP Per a important grup empresarial del sector agroalimentari amb més de 50 anys d’història i producció de cicle tancat, seleccionem un/a Veterinari de camp, la missió del qual serà el control, gestió i supervisió de 8000 vedells d’engreix, distribuïts en 9 granges, ubicades a: Osona, Moianès, Baix Empordà i Vallès Oriental. En dependència del Responsable de Producció, les principals tasques i funcions del lloc de treball són: – Visitar les granges periòdicament 2 vegades a la setmana per a realitzar-ne el corresponent control veterinari i de vigilància de la salut i benestar animal. – Realitzar exàmens físics als animals per a oferir un diagnòstic encertat de les seves patologies o malalties. – Després del diagnòstic, prescriure medicaments o assessorar sobre el tractament a seguir i controlar que es porti el dia el llibre de medicaments (el llibre de medicaments el gestionen els cuidants de les granges). – Determinar dietes en funció de les necessitats nutricionals de l’animal o qualsevol possible malaltia gastro-digestiva. S’ofereix: – Projecte atractiu: estabilitat laboral en empresa familiar sòlida amb més de 50 d’història i referent en el seu sector. – Remuneració acord a l’experiència, coneixements i valors aportats. – Incorporació immediata. – Autoorganització i gestió del temps, amb possibilitat de realitzar horari intensiu de matins (amb sortida a partir de les 16/16:30h). – Horari: de dilluns a divendres (no hi ha guàrdies els caps de setmana), amb possibilitat de realitzar horari intensiu de matins, amb sortida a partir de les 16/16:30h. – Vehicle d’empresa. Es requereix: – Proactivitat, autonomia i capacitat d’autoorganització del temps i de treball en equip. – Motivació per a formar part d’una empresa referent en el seu sector amb alts estàndards de producció, qualitat i benestar animal. – Coneixements del sector boví (preferiblement de vedells d’engreix). – Residència propera a les zones on estan ubicades les granges: Baix Empordà, Vallès Oriental o Osona o disponibilitat per al trasllat de residència a qualsevol d’aquestes zones. – Bona condició física, ja que els vedells són animals relativament grans i pesats i cal tenir certa força i agilitat per al seu maneig i atenció. – Carnet de conduir «B». Experiència requerida: – Es valorarà positivament (no imprescindible) experiència mínima de 2-3 anys realitzant tasques i funcions similars a les descrites, preferiblement en granges de vedells d’engreix o vaques de llet. De la mateixa manera, es tindran en consideració aquelles candidatures de persones sense experiència però amb la motivació i les competències personals necessàries per a desenvolupar amb èxit i criteri les tasques i funcions pròpies del lloc de treball. Formació requerida: – Formació universitària finalitzada en Veterinària. – Es valorarà positivament Màster en boví o Màster en Benestar Animal. Idiomes requerits: – Català o castellà: natiu. Inscripcions i més informació a l'oferta de Veterinari/a de camp (vedells d’engreix) en Girona. Fundació Adecco selecciona: AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA AMB DISCAPACITAT Des de Fundació Adecco estan buscant una persona amb perfil d'auxiliar administratiu/va que faci treballs administratius i escàner. Les principals funcions a exercir són: – Escàner documents diversos. – Digitalitzar llibretes: per digitalitzar, el procés és anar a un Excel, mirar el número de la llibreta i cercar-lo dins de l'Excel del projecte en concret, apuntar-se el número, anar a buscar la llibreta corresponent i escanejar i guardar el registre. – Digitalitzar estàndards: més o menys el mateix procediment que les llibretes. – Gestionar signatures de registre dels diferents projectes: es busca el projecte dins d'ordinador i fa que la persona responsable el signi. Portar el control dels projectes signats i pendents. * Persones amb discapacitat: Serà necessari disposar dun Certificat de Discapacitat oficial igual o superior al 33% emès per lorganisme públic competent. Inscripcions i més informació a l'oferta d'Auxiliar Administratiu/va amb discapacitat a Girona. Adecco selecciona: TÈCNIC/A ELECTROMECÀNIC/A Des de l'Oficina d'Adecco Girona col·laboren amb empresa del sector de l'alimentació, que busca incorporar al seu departament de manteniment un/a Electromecànic/a. Funcions: – Rebre i transmetre la informació necessària, en els canvis de torn, avançant-se a possibles problemes en línies o gestionant-hi diferents problemes, i que no permetin el procés continu de la producció. – Detectar i registrar la manca o ús de materials al magatzem, seguint els processos establerts. Així com la demanda de reposició. – Garantir que les seves intervencions en línia o la realització de treballs del manteniment preventiu i correctiu compleixin la normativa aplicable en matèria de PRL, qualitat i seguretat alimentària i bones pràctiques de fabricació i higiene. S'ofereix: -Horari: Sistema 6+2 a torns intensius M/T/N. -Contracte inicial temporal. Inscripcions i més informació a l'ofertea de Tècnic/a Electromecànic/a a Girona. MANTENIMENT INDUSTRIAL SÈNIOR A Adecco Blanes busquen un/a mecànic/a de manteniment industrial per a empresa dedicada a l'estampació tèxtil i que està en plena expansió. – Horari: De dilluns a divendres de 6 a 14h. Funcions: – Diagnosticar, reparar i ajustar diferents tipus de maquinària, instal·lacions i elements mecànics/ques. Muntatge, instal·lació, posada en marxa i reparació d'equips industrials. – Oportunitat: Contracte inicial de 3 mesos per Adecco i posterior incorporació a empresa. Inscripcions i més informació a l'oferta de Manteniment industrial sénior (Hostalric) Sant Feliu de Buixalleu. Finalment, recorda que si ets empresa o autònom i busques personal, pots publicar ofertes de feina a Iberempleos perquè puguem donar-te cobertura a tots els nostres mitjans i aconseguir així una important borsa de candidats.