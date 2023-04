Trobar feina a Girona resulta molt més senzill, gràcies a articles com ara el present. La varietat d'ofertes de treball a Girona que es presenten suposen oportunitats interessants per als perfils professionals més variats.

Ofertes de feina a Girona

OPERARI/A EMBUTICIÓ

Es busquen Operaris Industrials per a consolidada empresa especialista en embotits i productes carnis, amb planta productiva situada a la comarca de LA GARROTXA

Les persones seleccionades s'encarregaran de dur a terme tasques de producció com ara llescat, sala blanca, pelat i envasat.

Inscripcions i més informació a l'oferta d'OPERARI/A EMBUTICIÓ – LA GARROTXA.

SOLDADOR/A SECTOR METALL

IMAN Temporing Figueres selecciona, per a empresa situada a Vilamalla, un/a Soldador/a amb experiència per realitzar funcions de soldadura de fil, elèctrode, tic, interpretació de plànols.

Inscripcions i més informació a l'oferta de SOLDADOR/A (VILAMALLA) Sector Metall.

CARNISSER/A

Es busca un/a Carnisser/a per incorporar-se a una important botiga de xarcuteria ubicada a Girona.

Sota la direcció del/la responsable de botiga, les seves funcions consitiran a gestionar les comandes i seguiment de l'estoc de la secció, implementació i seguiment de les accions comercials indicades, elaboració a l'obrador, despatxar al taulell, atenció i assessorament als clients, etc.

Inscripcions i més informació a l'oferta de CARNISSERO/A- GIRONA.

OPERARI/A DE NETEJA INDUSTRIAL

Es necessiten també Operaris de Neteja Industrial per a una reconeguda empresa del sector carni de Girona. La persona seleccionada s'encarregarà de fer funcions de neteja de caixes, sales, recollir carn, neteja industrial amb mànega, etc.

Inscripcions i més informació a l'oferta d'OPERARI/A DE NETEJA INDUSTRIAL- SECTOR CARNCIO-GIRONA.

DISSENYADOR/A GRÀFIC

En dependència del responsable del departament i treballant directament amb màrqueting, gestionant el disseny de packaging, de diferents gammes de productes de l’empresa, les seves principals funcions seran:

– Maquetació trimestral i quadrimestral de catàlegs i ofertes.

– Actualització i millora continua del catàleg general.

– Maquetació anual del catàleg general.

– Realització de packagings i manuals.

– Maquetació de catàlegs especials de proveïdors puntualment.

– Manteniment de fotos i fitxes tècniques de producte en els diferents suports on line.

– Disseny de les newsletters setmanals.

– Creació/actualització de les fitxes tècniques de producte.

– Estudis de mercat (existents i nous) com a comparativa de preus, gamma de producte, etc., amb la competència.

Inscripcions i més informació a l'oferta de Dissenyador/a gràfic en Girona.

VERIFICADOR DE QUALITAT

Per a empresa d'injecció plàstica de la Garrotxa cal persona amb experiència demostrable en verificació de peces injectades.

Imprescindible tenir una formació mínima de CFGM o CFGS.

Cal experiència en metrologia, ús de micròmetres i equips convencionals de mesurament i interpretació de plànols.

Inscripcions i més informació a l'oferta de Verificador de qualitat a Olot.

DELEGAT/DA COMERCIAL TECNOLÒGIC B2B

Empresa catalana referent en el sector tecnològic i en important creixement, requereix incorporar un/a Delegat/da Comercial per la Divisió d’Empreses de les comarques de Girona.

En dependència del Cap de Vendes B2B, les principals tasques i funcions del lloc de treball seran les següents:

– Gestionar, incrementar i fidelitzar la cartera de clients (empreses) assignada.

– Crear un vincle entre l’empresa i el client. Transmetre la informació sobre els productes oferts i assessorar en cadascun dels dubtes que li sorgeixin.

– Col·laborar activament en la detecció de problemàtiques del client i dels productes o serveis tecnològics que l’empresa comercialitza i proposar respostes i millores que beneficiïn ambdues parts.

– Establir un pla de vendes, en el qual fixar els canals adequats i els temps oportuns per a la implementació de mesures.

– Definir i establir, conjuntament amb el Cap de Vendes B2B, els KPI’s comercials, realitzar-ne el seguiment periòdic i proposant millores i accions correctores.

– Utilitzar els comentaris i les opinions dels clients per generar idees noves sobre característiques de productes i serveis.

– Garantir que, durant tot el procés de venda, es compleixin els procediments i les polítiques del departament Comercial, Financer i Legal.

– Crear un entorn de comunicació oberta i empàtica en l’equip, inspirant i motivant els Inside Sales (Comercials Interns).

– Raport periòdic i proposta de millores.

Inscripcions i més informació a l'oferta de Delegat/da Comercial Tecnològic B2B en Girona.

ELECTROMECÀNIC INDUSTRIAL

Per a important empresa d'injecció plàstica, amb seu a La Garrotxa, dedicada al disseny i fabricació de peces tècniques plàstiques per a la indústria, es necessita un/a electromecànic de manteniment industrial per al torn de cap de setmana o el torn de nit de dilluns a divendres.

Inscripcions i més informació a l'oferta d'Electromecanico industrial a Olot.

TÈCNIC/A PRL

Per important empresa de La Garrotxa, amb presència internacional i en constant creixement, especialitzada en el disseny i projectes clau en mà a l’àmbit industrial, estem seleccionant un/a Tècnic/a PRL.

Les seves principals funcions són:

– Promoure la gestió de la prevenció a l’empresa.

– Realitzar avaluacions de risc.

– Supervisar el compliment del programa de control.

– Formar i informar els treballadors de les normes de seguretat i els riscos del lloc de treball.

– Col·laborar i/o realitzar les investigacions dels accidents de treball i/o malalties professionals succeïdes als treballadors/es de l’empresa.

– Col·laborar amb els serveis de prevenció.

– Vigilar i controlar la salut dels treballadors.

Inscripcions i més informació a l'oferta de Tècnic/a PRL en Olot.

CAP SECTOR RETAIL

Oportunitat per treballar al sector retail, dins d'un entorn de treball dinàmic i que compta amb un gran clima laboral.

Perfil demandat:

– Experiència mínima de 3 anys en sector retail com a responsable.

– Bones habilitats comercials, iniciativa i proactivitat.

Inscripcions i més informació a l'oferta de CAP/A SECTOR RETAIL (Àrea Utilitaris) a Castell-Platja d'Aro.

CAMBRERS/RES (ALT MARESME I LA SELVA)

Per ser valorat en aquesta oferta cal que:

– Tinguis destresa manual per al maneig de safata.

– Tinguis experiència a Esdeveniments, Hotels i/o banquets. En cas que no tinguis experiència et podem formar perquè arribis a ser un professional del sector i puguis treballar amb nosaltres.

– T'agradi el tracte amb les persones per fer que l'experiència del client sigui excel·lent

– La teva responsabilitat, educació i vocació de servei seran la teva targeta de presentació.

Inscripcions i més informació a l'oferta de Cambrer/a (Alt Maresme i la Selva).

AGENTS COMERCIALS IMMOBILIARIS

La xarxa immobiliària SAFTI amplia els seus equips a Girona i, per això, està buscant Agents Comercials Immobiliaris interessats en treballar en diferents punts de la província.

Inscripcions i més informació a l'oferta d'AGENT COMERCIAL IMMOBILIARI a Blanes / d'AGENT COMERCIAL IMMOBILIARI a Lloret de Mar / d'AGENT COMERCIAL IMMOBILIARI a Girona.

ASSESSORS COMERCIALS

Nationale-Nederlanden reforça els seus serveis d'atenció al client a Girona i per això necessita incorporar als seus equips nous Assessors Comercials.

Inscripcions i més informació a l'oferta d'ASSESOR COMERCIAL GIRONA.

Finalment, recorda que si ets empresa o autònom i busques personal , pots publicar la teva oferta d'ocupació perquè puguem donar-te cobertura a tots els nostres mitjans i aconseguir així una important borsa de candidats.