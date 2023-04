Adecco està en ple procés de selecció de candidats per respondre a la demanda de personal per part d'Amazon per cobrir nombrosos llocs vacants al seu nou Centre de Distribució Logística de Figueres.

En concret, Amazon busca persones treballadores i motivades per treballar en llocs d'operaris/es de logística. El candidat ideal per a Amazon ha de tenir una forta ètica de treball, atenció al detall, capacitat de complir els terminis establerts i un gran compromís amb el servei al client. Cal destacar que en aquests llocs de treball es requereix l'ús d'escàners de radiofreqüència, el moviment i la ubicació de productes amb diferents mitjans automatitzats, la preparació, l'empaquetament i l'expedició de comandes i la resolució de problemes associats amb aquestes activitats. En aquest sentit, s'espera que els treballadors/es entenguin i coneguin tots els processos, i que apliquin les normes establertes en matèria de seguretat i prevenció de riscos laborals, qualitat dels productes i processos estandarditzats de treball. Requisits per optar a aquestes ofertes de feina d'Amazon a Girona Responsabilitats a exercir: – Recepció de productes, registre de dades al sistema informàtic i control de qualitat. – Treball d'ubicació i recollida de producte. – Ús d'escàner i eines informàtiques a nivell bàsic. – Treball independent. – Empaquetament de productes. Requisits: – Persona major d'edat. – Vehicle propi i carnet de conduir. – Permís de treball i residència. – Capacitat de llegir i comprendre instruccions en espanyol. – Actitud positiva cap a la feina. – Disposició i capacitat de treballar a torns i flexibilitat per treballar segons ho requereixin les necessitats dels clients. – Compromís amb una cultura de seguretat i qualitat, basada en processos estandaritzats. – Capacitat d'aprenentatge. – Capacitat de concentració. – Capacitat de realitzar treball físic i maneig de càrregues pesades. – Capacitat espacial i bona orientació. – Capacitat de lideratge. – Experiència al Sector Logístic. Inscripcions a les ofertes de feina d'Amazon a Girona Un cop facilitada tota la informació relativa per optar a aquests llocs vacants, només queda explicar el procés d'inscripció en els mateixos. Per això, simplement cal clicar al següent enllaç, el qual condueix directament cap a les ofertes de feina de Mosso/a de magatzem Figueres.