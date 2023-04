El despatx Arquitectura Rodeja Parada està interessat a incorporar un enginyer tecnològic/a Industrial i/o Mecànic/a, per desenvolupament d'instal·lacions per a plantes d'anoditzats i embotició d'alumini, així com també instal·lacions que se'n derivin a nivell de planta de producció i oficines.

Interessats/des envieu CV a:arquitectura@rodejaparada.com