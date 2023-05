Fa només unes setmanes publicàvem una notícia amb l'oferta de feina d'Amazon demanant mossos de magatzem per treballar al seu nou centre logístic de Figueres. Per donar més informació a qui estigui interessat en optar a aquests llocs de treball a Amazon, parlem amb Ana Soria, Directora de Servei d’Adecco i responsable d'aquest procés de selecció de personal. D'aquesta manera, descobrim els passos a seguir, així com els requisits i condicions per optar als llocs vacants ofertats per treballar a Amazon al Logis Empordà de Vilamalla.

- En primer lloc, per posar-nos en context. Per què va triar Amazon Figueres per ubicar aquestes noves instal·lacions?

El de Figueres és el primer centre d'Amazon Customer Fulfillment a la província de Girona. D'aquesta manera, Amazon continua invertint a Catalunya amb el propòsit de donar el millor servei possible als seus clients.

- Quant de personal necessita Amazon per al bon funcionament d'un centre d'aquestes característiques?

Aproximadament, des de l'opertura i durant els primers tres anys d'activitat, es generen uns 1.500 llocs de treball.

- En què consisteix el procés de selecció que Amazon té en marxa en aquests moments a Figueres en el qual demana Mossos de magatzem?

El procés de selecció consta de dues fases: la primera es realitza amb la inscripció a l'oferta mitjançant un test d'avaluació i una prova de logística i la segona és una vídeo-entrevista grupal en què els/les candidats/tes hauran de fer una presentació sobre la seva situació actual i experiència, així com una dinàmica de recerca on s'analitzaran les seves competències.

- Es podria traçar un perfil del candidat ideal per ocupar aquests llocs vacants a Amazon?

Per als llocs de mossos de magatzem a Amazon no es requereix experiència prèvia similar o un determinat nivell d'estudis. Busquem persones amb bona actitud, predisposició, alta capacitat d'aprenentatge i que siguin polivalents. És imprescindible, això sí, disposar de mitjans propis per poder-se desplaçar i arribar al centre de treball.

- Quines són les condicions ofertades?

Les ofertes de feina per a mossos de magatzem a Amazon ofereixen jornada completa de dilluns a diumenge, amb dos dies lliures a la setmana i un horari de 40 hores setmanals. És un horari rotatiu, amb torns de matí, tarda i nit.

Inicialment es realitzarà una contractació temporal amb Adecco, però hi ha possibilitats reals de continuïtat a futur.

- Què ha de fer qualsevol persona que estigui interessada a treballar a Amazon a Figueres?

Tots/es els interessats/des es poden inscriure a l'oferta clicant directament sobre el següent enllaç: oferta de feina de Mosso/a de magatzem per a Amazon a Figueres.

- Tenen previstes noves demandes de personal a curt termini a Amazon?

Sí, aquest procés de selecció per a mossos de magatzem a Amazon durarà diverses setmanes. Les incorporacions estan previstes a partir de la darrera setmana de maig i a partir d'aquí se succeiran noves necessitats per a moments específics de l'any com ara campanyes com el Black Friday, Nadal, etc.