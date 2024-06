Els Premis Etalentum son un homenatge a les empreses de Girona i les seves polítiques de recursos humans

Etalentum, empresa líder en selecció de personal, ha impulsat uns premis que reconeixen les millors polítiques de recursos humans de les empreses. Els premis, de caràcter local, ja porten 5 edicions a diferents ciutats del territori i avui arriben a Girona.

Entrevistem a David Boixader, CEO d´Etalentum, sobre la trajectòria dels Premis Etalentum.

David Boixader / Etalentum

PREGUNTA (P.-) Per què diu que els Premis Etalentum son un homenatge a les empreses de Girona?

REPOSTA (R.-) Nosaltres creiem que el capital humà es un valor fonamental en les organitzacions i que el compromís entre empreses i treballadors fa projectes més sòlids. Per això vam crear els Premis Etalentum que reconeixen l’excel·lència empresarial en la gestió del talent i perquè l´experiència d´unes empreses sigui inspiradora per unes altres. En aquest sentit, estem molt contents de fer ara els premis a Girona on hi ha moltes empreses exemplars. Els Premis son un homenatge a totes elles, i principalment a les 21 candidates als guardons d´enguany.

P.- ¿Com s´escullen els guanyadors?

R.- Hem tingut un prestigiós Comitè d´Experts local que ha fet una primera selecció d´empreses i he de dir que ha estat una feina molt difícil donat el gran nivell de les possibles candidates. Una vegada tenim aquesta primera llista, son les persones que viuen i treballen a Girona les responsables d´escollir als guanyadors amb el seu vot en una enquesta, que ha estat oberta fins aquest mateix dilluns.

P.- ¿Llavors vostè ja sap qui son els guanyadors?

R.- Es un secret fins el mateix moment en el que es donen els guardons.

P.- ¿Com és Etalentum?

R.- Som una empresa de selecció de personal amb 11 anys de trajectòria, 7 d´ells treballant a Girona amb un direcció i un equip que és del territori. Ens caracteritzem per un profund coneixement de les empreses i dels candidats en les àrees geogràfiques en les que estem ubicats i per donar un servei personalitzat i eficaç.

P.- A més de la proximitat, ¿que caracteritza la seva forma de treballar?

R.- A més de la proximitat, la innovació tecnològica fa que siguem completament diferents. Hem entrenat un model d´IA que utilitza la nostra experiència prèvia en processos de selecció per realitzar cerca intel·ligent de candidats comparant múltiples paràmetres de forma simultània i evitar descarts que es fan automàticament amb d´altres sistemes que estan actualment al mercat. Els nostre sistema ens permet donar un alt nivell d´eficàcia. Al final l´empresa el que vol es que trobem el millor candidat per les seves necessitats i el mes ràpid possible.

P.- ¿Com es el teixit empresarial gironí?

R.- A Girona hi ha un important nombre d´ empreses, grans i petites, totes elles amb necessitats de selecció de personal diferents en funció de la seva activitat i del seu tamany. L´empresari gironí es emprenedor i innovador, però al mateix temps molt arrelat a la terra, amb un fort compromís amb el desenvolupament econòmic i social del territori. Això fa que la tingui una forma de valorar el talent on, generalment, es posa a la persona al centre de l’estratègia empresarial. Això coincideix completament amb la nostra forma de pensar.

Sobre Etalentum

L´empresa Etalentum és una empresa amb 11 anys de trajectòria professional i líder en selecció de personal al territori espanyol amb 38 delegacions. Te com a avantatge competitiu el seu coneixement local de les empreses, un know-how que millora l'eficiència de les operacions i una innovadora tecnologia que aplica als seus processos.