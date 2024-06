Eurofirms Foundation i la Diputació de Girona tanquen amb èxit la primera edició de la Lliga de l'Accessibilitat amb la participació de més de 600 alumnes

La Lliga de l'Accessibilitat és una iniciativa de Eurofirms Foundation, entitat que treballar per a la inclusió laboral de persones amb discapacitat, Map4all i la Diputació de Girona que busca formar i sensibilitzar en matèria de discapacitat i accessibilitat universal a estudiants, treballadors públics i la societat en general. La clausura de la seva primera edició ha comptat amb el lliurament de premis a les tres classes guanyadores, marcant una fita significativa en la promoció de l'Accessibilitat i la inclusió a la regió de Girona.

Aquesta edició, duta a terme a la demarcació de Girona durant el tercer trimestre del curs 2023-2024, ha comptat amb el suport vuit municipis (Cassà de la Selva, Sant Feliu de Guíxols, Calonge i Sant Antoni, Caldes de Malavella, Santa Cristina d'Aro, Llançà, Castell d';Aro, Platja de Cèrcol i s’Agaró, i Banyoles) i la participació de més de 600 alumnes de 3r i 4t d'ESO i 1r i 2n de batxillerat.

Pau Presas, vicepresident primer de la Diputació de Girona / Eurofirms Foundation

«És important que tothom, en totes les franges d’edat, tinguem consciència de la necessitat de tenir, en un futur, ciutats més inclusives i accessibles per afavorir la igualtat d’oportunitats. Aquesta iniciativa en promou la reflexió i els alumnes i centre educatius que han participat i s’hi han implicat, han fet una gran tasca», destaca el vicepresident primer de la Diputació de Girona, Pau Presas.

Els alumnes dels 13 instituts que han col·laborat amb la iniciativa, van utilitzar l'aplicació Map4all per a mapejar un total de 2903 establiments i 1093 punts en la via pública, identificant barreres i proposant solucions per a millorar l'accessibilitat dels espais.

Fruit d'aquesta activitat són tres les classes que han resultat guanyadores: l'Institut de Llançà ha estat guardonat amb el primer premi, seguit per l'Institut Josep Brugulat (Banyoles) en segona posició i l'Institut de Llançà en tercera posició. Aquests instituts han demostrat un compromís exemplar en la identificació i mapatge de l'accessibilitat en el seu entorn, destacant la importància de l'educació en la creació d'una societat més inclusiva.

Maria Jordà, líder de Eurofirms Foundation / Eurofirms Foundation

«Des de Eurofirms Foundation treballem per a generar entorns inclusius i creiem fermament en el poder de la diversitat i la inclusió. La lliga de l'accessibilitat és una plataforma per a sensibilitzar als joves i fer-los partícips en la construcció d'un futur més accessible» menciona Maria Jordà, líder de Eurofirms Foundation.

L'esdeveniment del lliurament de premis de la Lliga de l'Accessibilitat dut a terme en les instal·lacions de Cassà de la Selva de Eurofirms Group, ha comptat amb el suport dels principals sponsors del projecte: Diari de Girona, Fundació Portaventura, Fundació FCB i Bàsquet Girona, sent els tres últims els encarregats de brindar amb el premi a les classes guanyadores.

Accesibilidad / Sutterstock

La Lliga de l'Accessibilitat

En l'actualitat, el 40% de la població mundial sofreix algun tipus de dificultat en termes d'accessibilitat, fet que subratlla la importància de la Lliga de l'Accessibilitat per a la promoció de la inclusió i la igualtat d'oportunitats.

Addicionalment, la Lliga de l'Accessibilitat ha representat una oportunitat per a les empreses, ja que ha permès fomentar l'accessibilitat en els seus establiments i detectar àrees de millora. Així mateix, aquest projecte proporciona a les ciutats una visió integral de l'estat d'accessibilitat dels seus municipis i facilita la implementació d'accions de millora, promovent aliances publico privades i el compromís de diversos sectors.

En aquest sentit, és fonamental destacar el paper de les escoles en relació amb aquesta iniciativa, ja que la sensibilització del públic més jove és crucial per a construir una societat més inclusiva en el futur. Promoure una mirada inclusiva i empàtica, i fomentar la consciència global i emocional són aspectes clau que s'abordaran a través de la Lliga de l'Accessibilitat.

Sobre Eurofirms Foundation

Eurofirms Foundation treballa a Espanya, Itàlia, Portugal i Xile per a la inclusió de les persones amb discapacitat en l’àmbit laboral. Durant el 2023, des d’aquesta fundació es van dur a terme 1.915 incorporacions de persones amb discapacitat al mercat laboral, un 29 % més que l’any anterior. L’entitat també assessora les empreses sobre la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i gestiona mesures alternatives, sempre orientades a la integració laboral i a la creació d’entorns inclusius.

Al 2023, Eurofirms Foundation va ser finalista en els prestigiosos European Diversity Awards en tres categories: Charity of the Year, Diversity in Tech Initiative i Outstanding Disability Network. És el tercer any consecutiu que la fundació ha estat nominada en la categoria Charity of the Year, gràcies a la seva acció social en favor de la inclusió de les persones amb discapacitat en l’àmbit laboral.