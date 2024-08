Oportunitat de feina a Girona: 100 vacants per a resort de luxe, incorporació immediata

Nortempo ofereix l'oportunitat a 100 candidats de poder desenvolupar-te professionalment com a cambrer/a de pisos en un resort de luxe situat a Tossa de Mar, pertanyent a una important cadena hotelera nacional. L'oferta, publicada en el portal Iberempleos.es va dirigida a candidats amb experiència mínima de 6 mesos com a cambrer/a de pisos, amb motivació, compromís i bona actitud.

S'ofereix:

-Jornada de 40 hores setmanals, horari de dilluns a diumenge de 9 a 17 hores amb dos dies de descans setmanals, tractarem que siguin continuats per afavorir el teu descans. Es respecten els horaris i qualsevol hora extra serà abonada.

Contracte fix discontinu fins a final de temporada. Tenim diversos clients a la zona així que si tots quedem satisfets, podrem reubicar-te en altres clients que s'adaptin a les teves expectatives.

-Salari segons conveni d'hostaleria, 10,84 euros bruts per hora treballada.

-Si vius a prop i no tens vehicle propi, no et preocupis! Nosaltres ens encarreguem de desplaçar-te fins al centre amb el nostre transport privat.

-Busquem realitzar incorporacions de manera immediata, pot ser que entre que fem l'entrevista i t'incorporis només passin 24 hores si estàs interessat.

-L'hotel s'encarregarà de facilitar-te un menú variat dins del teu torn, així que pots oblidar-te d'haver de cuinar en arribar a casa per a l'endemà.

Per a inscriure't i més informació en: Oferta d'ocupació de Cambrera/o de pis a Tossa de Mar, Girona.

Entre les més de 600 ofertes publicades en el portal d'ús de Premsa Ibèrica, hem volgut destacar les següents que té en comú la immediata incorporació dels candidats finalistes:

OPERARI/ÀRIA DE PRODUCCIÓ AMB DISCAPACITAT per a Maçanet de la Selva

Vacants: 1 - Contracte: indefinit - Salari: 1.698€ brut/mes

Important empresa del sector industrial a Maçanet de la Selva està en contractació d'un/a operari/ària de producció amb discapacitat. Funcions: Aprovisionament de caixes, cintes i altres materials a la màquina. Retirar el material sobrant i transportar-lo a la compactadora. Ús de transpaleta manual. Tasques d'ordre i neteja de maquinària.

Requisits mínims:

- Agafar pesos de 15 kg.

- Persona amb discapacitat.

- Dard.

Per a inscriure't i més informació en Oferta d'ocupació de Operari/ària de producció amb discapacitat a Maçanet de la Selva.

XOFER (Carnet C)

Vacants: 1 - Contracte: indefinit - Salari: 1.500€ - 1.800€ brut/mes

Busquem un/a Xofer de Camió amb Carnet C per unir-se a una important empresa de la Garrotxa. El candidat ideal tindrà experiència com a xofer i serà responsable del transport de mercaderies de manera segura i eficient.

Responsabilitats:

-Conduir camió per transportar mercaderies a diferents destinacions.

-Carregar i descarregar mercaderies segons sigui necessari.

-Assegurar que les mercaderies es lliurin en bon estat i a temps.

-Mantenir el vehicle en bon estat i realitzar revisions diàries.

-Completar i mantenir els registres de transport i lliurament.

-El teu horari serà de 6h a 14h/15h (de dilluns a divendres).

Requisits mínims:

-Carnet de conduir C en vigor.

-Experiència prèvia en conducció de camions.

-Coneixement de les normatives de transport i seguretat viària.

-Capacitat per treballar de manera autònoma i responsable.

Per a inscriure't i més informació en oferta d'ocupació de Xofer a Olot, Girona.

MOSSO/A DE MAGATZEM

Vacants: 1 - Contracte: indefinit - Salari: 1.800€ - 2.100€ brut/mes

Busquem un/a Mosso/a de Magatzem per unir-se a una important empresa de la Garrotxa . El candidat ideal tindrà experiència en treballar en magatzems i serà responsable de la gestió i organització d'aquest.

Responsabilitats:

-Rebre, verificar i emmagatzemar les mercaderies entrants.

-Preparar i empaquetar comandes per a l'enviament.

-Realitzar l'inventari i mantenir l'ordre al magatzem.

-Operar maquinària de magatzem, com carretons elevadors, si és necessari.

-Col·laborar amb l'equip per assegurar una gestió eficient del magatzem.

-El teu horari serà de 18h de la tarda 2h de la matinada. De dilluns a divendres

Requisits mínims:

-Experiència prèvia en un lloc similar com a mosso/a de magatzem.

-Coneixement en la gestió d'inventari i logística.

-Capacitat per treballar de manera eficient i en equip.

-Bon nivell de condició física per realitzar tasques manuals.

Per a inscriure't i més informació en oferta d'ocupació de Mosso/a de magatzem en Olot.

GERENT DE SUPERMERCATS SANT GREGORI

Vacants: 1 - Contracte: indefinit - Salari: 25.000€ brut/any

Disposes d'experiència gestionant equips? Busques un nou repte professional? Tens disponibilitat horària? Si és així, no deixis escapar aquesta oportunitat!

Des d'Adecco cerquem un/a Responsable de Supermercat per Sant Gregori, per fer la gestió integral de 3 botigues. Cerquem a una persona organitzada, resolutiva i amb bons dots comunicatius i de gestió de personal.

Les teves tasques seran les següents:

- Gestionar els equips de cada tenda (gestió dels calendaris, horaris, necessitats de personal, resolució d'incidències, etc.).

- Resolució de possibles incidències amb les comandes, preus, campanyes, etc.

- Proposar accions i millores.

- Gestió de seccions de productes frescos.

Requisits mínims:

- Experiència prèvia realitzant tasques iguals o similars a les nomenades. Es valorarà coneixement de gestió de seccions de productes frescos.

- Disponibilitat horària per treballar de dilluns a diumenge, amb festius inclosos.

- Residència a Girona o rodalies.

- Capacitat de gestió de personal i de resolució d'incidències.

- Català i castellà parlat i escrit

- Carnet de conduir i vehicle.

Per a inscriure't i més informació en oferta d'ocupació de Gerent de Supermercats en Sant Gregori.

CARRETONER/A

Vacants: 2

En Iman Temporing Girona, seleccionen carretoners/as per a diferents empreses de la comarca. Es requereix personal amb experiència en carretons elevadors, frontal i retràctil.

Requisits:

- Experiència mínima de dos anys.

- Habilitat i agilitat per a transportar de manera efectiva la càrrega.

- Destresa en la càrrega i descàrrega de camions.

- Disponibilitat de jornada completa a torns M/T i torns partits.

- Vacant amb disponibilitat alterno de nits.

S'ofereix:

- Contracte inicial per ETT + Incorporació per empresa segons valora de la persona.

- Salari segons conveni d'acord amb l'empresa usuària.

- Bon ambient de treball, companyonia i bon clima.

- Feina estable en empresa en ple creixement

Per a inscriure't i més informació en oferta d'ocupació de Carretoner/a a Girona.

OPERARI/ÀRIA DE PRODUCCIÓ

Vacants: 5

Iman Temporing Girona precisa per a una empresa situada a Riudellots de la Selva, 5 operaris/as per a treballar en tasques de producció en la indústria càrnia.

Requisits:

- Experiència prèvia en el sector alimentació/carni.

- Experiència amb treballs segons temps de processos.

- Destresa i agilitat manual.

- Disponibilitat torns M/T.

- Vehicle propi imprescindible.

Per a inscriure't i més informació en oferta d'ocupació d'Operari/ària de producció a Riudellots de la Selva, Girona.

ADMINISTRATIU/VA QUALITAT para Olot

Vacants: 1 - Contracte: indefinit.

Per important empresa del sector plàstic ubicada a la comarca de la Garrotxa, estem seleccionant un/a Administratiu/va de Qualitat amb experiència en entorns industrials.

Es tracta d'un perfil d'oficina que estarà en contacte directe i permanent amb els perfils de verificació de planta i el responsable de qualitat.

Funcions i responsabilitats:

- Gestionar, preparar i tramitar les accions de contenció en no conformitats de client i internes.

- Gestionar la documentació necessària en els enviaments de material a client.

- Gestionar les rehomologacions de client.

- Gestionar els calibratges del laboratori.

- Gestionar les certificacions amb proveïdors externs.

- Col-laborar amb el programa d'auditories internes de qualitat, producció i Medi Ambient.

- Col-laborar en la consecució dels indicadors implementats a la política de qualitat de l'empresa.

- Preparar les pautes de control dels productes desenvolupats en sèrie.

- Possibilitats reals de creixement professional al departament de qualitat i/o l'empresa

Experiència requerida:

- No es requereix experiència professional al sector: es valorarà les aptituds i actitud del candidat/a per dur a terme les diferents tasques.

- Bon maneig d'eines ofimàtiques com Office o ERP (Navision, Dynamics, SAP, Sage,...).

Formació requerida:

- CFGS o estudis universitaris tècnics o afins.

Idiomes requerits:

- Català: Avançat

- Castella: Avançat

- Anglès: Molt valorable

Per a inscriure't i més informació en oferta d'ocupació d'Administratiu/va Qualitat en Olot.

ENCARREGAT/ADA INJECCIÓ M/T Olot

Vacants: 1 - Contracte indefinit

Per a important empresa, amb una trajectòria consolidada i en constant creixement, del sector industrial plàstic, ubicada a la zona de la Garrotxa, seleccionem un/a Encarregat/ada d'Injecció amb un equip a càrrec (unes 5-10 persones).

Reportant al Responsable de Fabricació o al Cap de Torn, les seves responsabilitats seran:

- Realitzar i controlar la producció que estigui sota la seva responsabilitat.

- Seguir les especificacions i els procediments de fabricació i qualitat.

- Solucionar les incidències de fabricació.

- Supervisar canvis de motlles.

- Posada al punt de les màquines i utillatges.

- Participar de les proves de nous motlles.

S'ofereix:

- Estabilitat laboral en empresa sòlida i en creixement.

- Remuneració d'acord amb els coneixements i l'experiència del candidat. (a partir de 35000 SBA)

- Pla de creixement a 3 anys vista.

- Torn rotatiu matí i tarda amb 2 caps de setmana cada 3 mesos.

Experiència requerida:

-Experiència mínima de 5 anys al sector industrial del plàstic en posició similar.

Formació requerida:

- Cicle Formatiu de Grau Superior en Mecànica o Electricitat o similars

Idiomes requerits:

- Català: Avançat

- Castellà: Avançat

- Anglès: serà un plus

Per a inscriure't i més informació en oferta d'ocupació d'Encarregat/ada Injecció M/T en Olot.

TÈCNIC/A IT INHOUSE (helpdesk+C#/SQL) Banyoles

Vacants: 1 - Contracte indefinit

Per a empresa de desenvolupament de programari amb oficines a Girona, Olot i properament a Vic estem buscant un perfil per treballar dins de les instal-lacions d'un dels seus grans clients.

Treballarà exclusivament per una empresa alimentària de les rodalies de Girona. Es contemplen perfils júniors amb formació de CFGS o perfils sèniors amb mínim 5 anys com a programador i/o helpdesk.

L'empresa està especialitzada en la comercialització, personalització, parametrització i manteniment de ERP i CRM (són un partner important de Microsoft) i de la part de sistemes que es requereixin.

El candidat@ formarà part del departament de programació i participarà activament del desenvolupament de solucions tecnològiques personalitzades per millorar l'ERP, i col-laborarà estretament amb el departament d'IT del client. Desenvoluparà projectes de personalització de l'ERP i millorarà la interconectivitat entre softwares (per exemple Office 365) També participarà de migracions i d'instal-lacions noves.

També haurà de resoldre incidències pròpies d'aquest client.

Reportant directament al director de programació participarà de projectes de desenvolupament basats en C#, .NET, i SQL Server. De vegades, els projectes són multidepartamentals i per tant tindrà suport dels companys de la central.

És una posició estable, amb recorregut intern on l'empresa formarà el candidat seleccionat internament.

Es personalitzaran, s'interconnectaran o s'instal-laran, softwares com:

-Microsoft Dynamics Business Central

-Dynamics 365

-Axapta / Navision

S'ofereix un pla de carrera de creixement a l'empresa consolidada i en ple creixement.

Hi haurà la possibilitat de compaginar jornades dins les instal-lacions del client, jornades de teletreball i jornades a l'oficina de Girona.

Experiència requerida:

Perfils júniors: No cal experiència prèvia

Perfils sèniors: +5 anys d'experiència en programació

Formació requerida:

Formació mínima de CFGS en DAM o ASIX

Molt valorable enginyeria informàtica.

Idiomes requerits:

Català: Avançat

Castellà: Avançat

Anglès: Molt valorable

Per a inscriure't i més informació en oferta d'ocupació de Tècnic/a IT Inhouse (helpdesk+C#/SQL) en Banyoles.

ENGINYER/A AGRÒNOM (GESTIÓ TÈCNICA COOPERATIVA) Blanes

Vacants: 1 - Contracte indefinit

Per a important cooperativa agrícola de la zona de la Tordera - Maresme, seleccionem un/a Enginyer/a Agrònom per a responsabilitzar-se de la Gestió Tècnica Documental (assessorament tècnic) dels pagesos - socis de la cooperativa, referent en cultius d'horta.

En dependència de Gerència de la Cooperativa, les principals tasques i funcions del lloc de treball són aquelles que es corresponen amb l'assessorament tècnic, documental i burocràtic en cultius d'horta als socis cooperativistes amb l'objectiu d'optimitzar la producció / productivitat per tal de fer front a la demanda dels clients i, alhora, disminuir la càrrega administrativa - documental tècnica dels socis cooperativistes.

S'ofereix:

- Incorporació immediata i estabilitat professional en coopertiva agrícola referent a la zona.

- Horari negociable (s'ofereix la possibilitat de fer horari intensiu de matins o horari partit), segons disponibilitat de la persona interessada.

- Treball 75% (aprox.) d'oficina i 25% de camp (visites de seguiment de cultius, visites d'assessorament tècnic a socis cooperativistes,...).

- Excel-lent clima professional en organització amb escassa rotació laboral.

- Condicions salarials d'acord a l'experiència, coneixements i valors aportats.

- Possibilitats de desenvolupament professional i salarial dins de l'organització.

Es requereix:

- Coneixements sòlids sobre plagues i malalties en cultius hortícoles per tal de poder desenvolupar estratègies de control i prevenció.

- Coneixements i necessitats de les principals tasques de camp.

- Coneixements de les diferents certificacions agrícoles i agroalimentàries (IFS, BRC, GLOBALG.A.P., Producció Integrada, ISO,...) per tal de donar suport a nivell de manteniment de registres i de resultats.

- Persona organitzada, metòdica, propera i amb habilitats comunicatives.

- Residència a la Selva, Maresme o comarques limítrofes.

- Carnet de conduir B i vehicle propi pel trasllat fins al lloc de treball.

- Disponibilitat per a viatges de 2-3 dies cada 2'5 mesos a Almeria.

Experiència requerida:

- Es valorarà positivament experiència personal (per exemple, en l'àmbit familiar) o professional d'almenys 2 - 3 anys en assessorament tècnic hortícola, preferiblement més en el vessant més de gestió tècnica documental que no a nivell de Tècnic de Camp.

Formació requerida:

- Formació universitària finalitzada en Enginyeria Agrònoma o similars.

- Es valorarà molt positivament Màster o formació especialitzada en producció hortofructícola.

Idiomes requerits:

- Català i castellà: avançats.

Per a inscriure't i més informació en oferta d'ocupació d'Enginyer/a Agrònom (Gestió Tècnica Cooperativa) en Blanes.

RESPONSABLE ALLOTJAMENTS TURÍSTICS a Calonge

Vacants: 1 - Contracte indefinit

Important empresa del sector turístic i immobiliari del Baix Empordà requereix seleccionar un càrrec intermedi per a la gestió de lloguers turístics. La seva principal missió serà el control i gestió completa de l'experiència dels turistes als apartaments.

Pensem en un perfil amb ganes de desenvolupar les seves habilitats dins del sector, proactiu i organitzat.

Les seves principals funcions seran:

- Check-*in check-out.

- Gestió de reserves.

- Control de les propietats.

- Captació i gestió de propietaris.

Es requereix:

- Experiència en activitats turístiques.

- Coneixements sobre el procediment a seguir dels habitatges vacacionals.

S'ofereix:

-Formar part d'un projecte dinàmic i molt enriquidor en el sector del turisme.

-Horari 9:30h a 13:30h / 15:30h a 18.30 h de L-V.

Formació requerida:

-Formació en gestió comercial i turística.

Idiomes requerits:

- Anglès: fluid parlat.

- Francès: mitjà.

- Alemany: valorable.

- Holandès: valorable.

Per a inscriure't i més informació de l'oferta d'ocupació de Responsable allotjaments turístics a Calonge.

CUIDADORA INTERNA CAP DE SETMANA A PALAFRUGELL (GIRONA)

Vacants: 1 - Contracte indefinit

Per a atendre una senyora amb mobilitat reduïda.

Horari: de dissabte a les 09.00 a diumenge a les 21.00 hores. Interna cap de setmana

Tasques: estar atenta a les necessitats de la usuària a les nits, assistència per a la neteja i higiene personal, assistència per a les mobilitzacions, posar gotes en els ulls, acompanyament i supervisió, tasques domèstiques, cuina, control de la medicació.

Salari: 493,59€ nets mensuals.

Imprescindible: experiència, documentació en regla, referències d'antigues ocupacions. Que pugui realitzar mobilitzacions.

Per a inscriure't i més informació de l'oferta d'ocupació de CUIDADORA INTERNA CAP DE SETMANA A PALAFRUGELL (GIRONA).