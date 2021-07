En els 125 anys transcorreguts des de la primera edició de 1896, els millors esportistes del món han mesurat les seves forces en els Jocs Olímpics en 28 ocasions. Excepte durant les dues guerres mundials, els Jocs s'havien disputat puntualment cada quatre anys fins que la pandèmia de covid-19 va obligar a retardar els de 2020 a 2021.

Encara que per aquesta raó els Jocs de Tòquio s'han guanyat el qualificatiu d'únics, cadascuna de les edicions anteriors ha passat a la història per esdeveniments, resultats o gestes singulars. Per a la delegació espanyola, les millors Olimpíades van ser les de Barcelona'92, on es van aconseguir un total de 22 medalles. Espanya va comptar entre els seus triomfs més sonors amb el de la selecció de futbol, després d'una emocionant victòria per 3-2 al Camp Nou sobre Polònia, i amb el de Fermín Cacho en els 1.500 metres. Dels Jocs de Barcelona va quedar per a la posteritat el que és considerat la millor encesa del peveter olímpic, mitjançant una fletxa de foc llançada per l'arquer paralímpic Antonio Rebollo.

Però més enllà de Barcelona'92, recordem altres actuacions memorables de la història dels Jocs Olímpics:

1- Usain Bolt - 100m llisos (Londres 2012)

El corredor jamaicà va volar als Jocs Olímpics de Londres amb un 9,63 en la prova dels 100 llisos que va estar prop de superar fins i tot el seu rècord del món. És una de les seves actuacions més memorables i de les més desafiadores per als pròxims temps.

2- Florence Griffith Joyner - 200m llisos (Seül 1988)

Aquest rècord, a més d'Olímpic, és mundial. La velocista nord-americana va volar als Jocs Olímpics de Seül per a deixar un 21,34 apoteòsic, que es manté 32 anys més tard com a millor marca olímpica de la distància.

3- David Rudisha - 800m llisos (Londres 2012)

L'atleta kenià literalment 'va volar' en els 800 de Londres rebaixant en un segon l'anterior marca de la distància. Una portentosa exhibició que li va deixar en safata la medalla d'or i que avui dia, el seu 1.40,91, que també és el rècord del món sembli insuperable.

4- Nadia Comaneci - Gimnàstica (Mont-real 1976)

El seu '10' a les Olimpíades del 76 (van ser varis) es convertia en les primeres vegades que algú aconseguia un exercici perfecte en la disciplina. Òbviament la marca és insuperable però l'actuació de la gimnasta romanesa va ser tota una revolució en el món de la gimnàstica.

5- Kenenisa Bekele - 10.000m llisos (Pequín 2008)

Una de les actuacions més portentoses d'un dels millors atletes de tots els temps. L'etíop va deixar un sensacional 27:01,17 a Pequín i de moment, ningú ha corregut més ràpid en uns jocs. Històric.

6 - Michael Phelps - 200m papallona (Pequín 2008)

Posem 200m papallona però el nedador amb més medalles de la història dels jocs té el rècord olímpic en el 200 lliure, 200 papallona, 200 estils, 400 estils, 4x100 i 4 x 200. Una autèntica bogeria només a l'abast de Michael Phelps.

7 - Yelena Isinbáyeva - Salt amb perxa (Pequín 2008)

5,05 va saltar Isinbáyeva a la Xina en la millor actuació olímpica de la seva carrera. La saltadora russa va deixar la marca en aquesta edició dels Jocs com a guinda a una trajectòria tirànica en la qual va dominar a plaer la disciplina.

8 - Jamaica - 4x100m llisos (Londres 2012)

Un equip de somni que va polvoritzar el rècord olímpic i el mundial (36,84 s). Carter, Frater, Blake i el mateix Usain Bolt van ser els encarregats de dur a terme la gesta i marcar un temps que durarà anys com a intocable.

9 - Bob Beamon - Salt de Longitud (Mèxic 1968)

És el rècord olímpic més antic de l'atletisme en l'actualitat. Ningú ha saltat més que l'americà des de Mèxic (8,90) i fa por pensar què podria haver fet aquest home amb els mètodes d'entrenament i millores de rendiment que s'utilitzen en l'actualitat. Han passat gairebé 60 anys!

10 - Els Estats Units - Bàsquet (Londres 2012)

Canviant una mica el terç, tornem a Londres en el que va ser una nit màgica per a la història del bàsquet olímpic. El 'Team USA' li va endossar 156 punts a Nigèria marcant l'anotació més alta vista en qualsevol partit d'aquests tornejos. 37 punts d'un estel·lar Carmelo Anthony (Amb 10 triples!) van rubricar la gran victòria estatunidenca