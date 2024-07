Adel Mechaal, als Jocs Olímpics de París

Adel Mechaal | Palamós (Baix Empordà)

Edat: 33 anys

Disciplina: Atletisme

Partipacions: Tercers Jocs Olímpics

Nascut al Marroc l'any 1990, de petit es va establir a Palamós. És un atleta especialitzat en les proves de fons, mig fons i camp a través. A París competirà només en la categoria dels 1.500 metres, encara que últimament també ha participat en proves de 3.000 i 5.000 metres amb bons resultats, com aconseguint la medalla de plata als 3.000 metres de l'Europeu de Pista Coberta d'Istanbul.

Es va classificar quan va obtenir la mínima marca necessària per anar als Jocs a la Diamond League del 2023, amb un temps de 3:31:43. Aquest any ha estat campió d'Espanya de 1.500 i subcampió de 5.000. No es descarta l'opció de guanyar una medalla i va participar en els Jocs Olímpics de 2016 quedant eliminat a les sèries, mentre que als Jocs de Tòquio va aconseguir un meritori cinquè lloc a la final dels 1.500.