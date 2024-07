Dennis Carracedo, als Jocs Olímpics de París

Dennis Carracedo | Banyoles (Pla de l'Estany)

Edat: 25 anys

Disciplina: Rem

Participacions: Primers Jocs Olímpics

Nascut a Banyoles el 1999, és un remer que competeix a la categoria de doble scull lleuger. Va ser cinquè a la Copa del Món de Lucerna celebrada el mes d'abril passat, l'última prova abans de la cita olímpica.

Al Campionat Mundial de Rem de 2023 va aconseguir classificar-se per a la final de la prova de doble scull lleuger (juntament amb Caetano Horta) i obtenir així una plaça per a Espanya per als Jocs Olímpics de París 2024. No és descartable l'opció de guanyar alguna medalla i són els primers jocs en els quals participa.