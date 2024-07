Josué Canales, als Jocs Olímpics de París

Josué Canales | Colòmbia

Edat: 22 anys

Disciplina: Atletisme

Participacions: Primers Jocs Olímpics

Nascut a Colòmbia el 2001 (22 anys), es va traslladar a Girona amb la família quan només tenia dos anys. Va guanyar una medalla de plata als Jocs Centramericans del 2017 representant el seu país d'origen a la prova de 800 metres, la distància en la qual ell competeix.

Es va classificar quan va obtenir el permís de World Athletics per ser escollit per Espanya pels Jocs després de fer la mínima marca necessària a 800 metres a Guadalajara. No està previst que guanyi cap medalla i són els seus primers jocs en què participa.