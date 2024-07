Queralt Casas, als Jocs Olímpics de París

Queralt Casas | Girona (Gironès)

Edat: 31 anys

Disciplina: Bàsquet

Participacions: Segons Jocs Olímpics

Nascuda a Girona el 18 de novembre de 1992, és una jugadora de bàsquet que juga de ràfec amb el València i la selecció espanyola. Es va iniciar al bàsquet a Girona, per passar al Segle XXI i, a partir d'allà, passar per ciutats i equips com Saragossa, Minnesota (WNBA), Rivas, Istanbul, Nantes, Landes i Sopron. Als 31 anys viu el millor moment de la seva carrera, segons ella mateixa reconeix, i aquesta mateixa temporada va guanyar la lliga, la Copa i la Supercopa. També ha estat premiada pel Diari de Girona a la gala dels premis Atenea, que reconeixen els millors esportistes de la província. S'ha proclamat campiona d'Europa amb Espanya dues vegades, subcampiona en una, i també té un bronze Mundial.

La selecció espanyola va aconseguir la seva classificació al preolímpic després de remuntar 22 punts a Hongria i guanyar per 73-72. La selecció ja estava classificada abans de jugar per la victòria del Japó davant del Canadà (82-86). Aspira a estar entre les tres millors i va disputar els Jocs Olímpics de Tòquio. La selecció va ocupar el sisè lloc, aconseguint diploma olímpic.