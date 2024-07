Cubarsí: "Fa un any no m'hauria imaginat ser aquí"

El defensa gironí del Barça, Pau Cubarsí, ha dit aquest dimarts que “fa un any” no s'hauria imaginat” estar disputant uns Jocs Olímpics, on apunta a “el màxim”, en referència a aconseguir l'or, l'objectiu de l'equip .

“Estic gaudint al màxim perquè és el que m'agrada. Sempre he volgut ser aquí. Fa un any no m'hauria imaginat ser aquí, la veritat”, ha assenyalar el futbolista de l'Estanyol en zona mixta després de l'últim entrenament.

“Tenim moltes ganes. Fa molt de temps que preparem el debut i estem il·lusionats perquè pot ser un gran torneig i l'enfocarem amb moltes ganes i ambició”, va valorar. “Sempre aspirem al màxim, som la selecció espanyola i sempre ho hem de fer. Si competim i juguem bé farem un gran torneig”, va afegir.

Pau Cubarsí espera emular l'èxit de l'absoluta, que el 14 de juliol passat va guanyar l'Eurocopa. “Hem estat veient l'Eurocopa, que ha estat un orgull per a tots els espanyols. Ho afrontem amb moltes ganes per intentar fer el doblet que serà una cosa històrica. Tenim moltes ganes de demostrar el que valem”, va afirmar el defensa gironí.

El central va assegurar que el Barcelona i la selecció espanyola “s'assemblen força en el joc” i que això "l'afavoreix”. A més, Cubarsí va ponderar el fet de poder ser a la Vila Olímpica. “Hem estat a la Vila Olímpica aquests quatre dies. Hi ha bon ambient, pots veure altres atletes, altres mètodes de treball”, va destacar.