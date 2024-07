Petar Cikusa, citat com a reserva pels Jocs de París

El central de Bordils Petar Cikusa completarà la plantilla de la selecció espanyola d'handbol masculina per als Jocs Olímpics de París 2024, ocupant la plaça de reserva alliberada per Jorge Maqueda, que s'ha quedat un lloc fix arran de la baixa de Joan Cañellas per lesió.

El jove gironí de 18 anys que milita al Barça, enfila el camí cap a la capital francesa després de conquerir el títol del Campionat d'Europa 2024 de categoria júnior i de ser escollit MVP diumenge passat.

La convocatòria del tècnic sarrianenc Jordi Ribera suposa la cirereta per a la primera temporada com a professional de l'handbol del jugador format al planter del Bordils.