Rodrigo Conde: «Arribem a París en el millor moment»

Rodrigo Conde (Moaña, 1997) i el seu company en el doble scull pesat, el gironí Aleix Garcia, apuraven la setmana passada a Banyoles els últims entrenaments abans de la cita olímpica de París 2024. Les sensacions prèvies són immillorables, amb algun contratemps típic dels cicles d’entrenament tan exigents. «Estem aconseguint velocitats increïbles, que no havíem manejat en cap moment de l’any ni en els mesos anteriors. Tenim el convenciment que les coses van per bon camí: estem en el nostre millor moment de l’any i anem com motos», explica a Faro de Vigo, del mateix grup editorial, només uns dies abans del viatge a la capital francesa.

Ahir van viatjar a Madrid per reunir-se amb la resta de la delegació olímpica espanyola i avui viatgen a París. Rodrigo Conde i Aleix Garcia no tindran molt temps per gaudir d’aquests dies previs als Jocs i ni tan sols podran ser-hi en la cerimònia inaugural. «Serà el divendres 26 i nosaltres tenim la primera regata eliminatòria el dissabte. El dia abans ja estarem allotjats en un hotel molt a prop de l’estany olímpic», diu. Aquest camp de regates està a Vaires-sur-Marne, a més de mitja hora de París. Un lloc en el qual la parella espanyola ja hi va ser al desembre i on no es va portar precisament una bona impressió. «Esperem que no estigui igual que llavors perquè allò va ser un autèntic desastre. Vam estar-hi una setmana i a penes vam poder entrenar un parell de dies per culpa del mal temps, la fred, la pluja... És una pista que té entre els seus problemes que a vegades bufa un vent molt, molt fort. Creuem els dits i esperem que ens rebi amb una bona qualitat d’aigua», apunta l’esportista gallec.

Rodrigo Conde i Aleix Garcia figuren entre les opcions més fermes d’Espanya per sumar una medalla. El de Moaña és ambiciós i no s’amaga. «Comencem el dia 27 amb les eliminatòries, el 29 són les semifinals i l’1 d’agost és la final. No és que esperem estar a la final: tenim el convenciment que hi serem», afirma.

El remer confia cegament en el treball de preparació realitzat durant aquest cicle olímpic. «La gent ens pregunta si no estem nerviosos. Jo tinc la tranquil·litat de saber que hem fet tot el que havíem de fer per arribar en el nostre millor pic de forma», assegura. Tot i així admet que de ben segur hi haurà moments de tensió i de pressió. «Però també estic segur que l’Aleix i jo sabrem controlar-los i això ens donarà un petit avantatge», afegeix.

Un convenciment que també el porta a visualitzar un possible podi a París. «Per al títol no diria que som favorits, però sí per a estar en les medalles. Que ningú tingui dubtes de posar-nos entre els tres primers, encara que ara toca demostrar-ho a l’aigua», sosté Rodrigo Conde. Tota la preparació i competició d’aquest 2024 ha estat amb la vista posada a París. El doble scull espanyol va ser segon en el Campionat d’Europa celebrat a Hongria i va aconseguir la medalla de bronze en la segona prova de la Copa del Món de rem celebrada l’últim cap de setmana de maig a Lucerna (Suïssa). «Vam ser tercers malgrat algun problema físic pel mig», relata.

Aquestes dues medalles infonen confiança i de pas apunten qui és el rival a batre, més encara després que els germans Sinkovic (Croàcia) hagin canviat de modalitat. «Hi ha un equip que ha estat superior en totes les regates i per poder vèncer-lo haurem d’arribar en un pic de forma molt, molt alt i ells fallar en alguna cosa», adverteix Rodrigo Conde en al·lusió a la parella neerlandesa formada per Melvin Twellar i Stefan Broenink. En aquesta cita li van treure tres segons al vaixell d’Itàlia i gairebé sis al doble scull espanyol. «Han estat per davant en totes les competicions que hem tingut contra ells. Però nosaltres tampoc mai ens havíem trobat tan bé com ara», insisteix.

Malgrat la dificultat i del repte que suposa el de Moaña aposta per ser ambiciós i, amb un punt d’humor, es mostra molt gràfic. «Són uns Jocs Olímpics i poden passar moltes coses. Jo sortiré a mossegar fins i tot en el carnet d’identitat», afirma de manera rotunda.

Conde torna al·ludir a la importància de saber manejar la pressió. «Dels 12 països que competim n’hi ha vuit que estem en uns temps semblants. Per això serà clau controlar els nervis i no fallar una palada. Si no pot passar que tinguis nivell per arribar a una medalla i et vegis en la final B», adverteix.

Rodrigo Conde està a pocs dies de debutar en uns Jocs Olímpics i això genera una sèrie de sensacions i emocions contradictòries entre si. «D’una banda vull que arribin com més aviat millor per competir i treure tot el que portem dins. Però d’altra banda també t’entra el vertigen que en tot just 15 dies s’acaba tot. Aquests tres anys se m’han passat volant i això ja no hi ha qui ho freni», assegura des de Banyoles.

Aconseguir uns Jocs Olímpics és el somni de tot esportista. Rodrigo Conde ho va aconseguir el 2020, però va haver de renunciar i això reforça més la il·lusió i la sensació d’estar vivint un somni. «És una experiència que mai he viscut, que porto tota la vida desitjant arribar a ella. Ara la veus tan a prop que penses que s’acabarà i per això tinc aquestes sensacions oposades», relata.

I què fa Rodrigo Conde per suportar les hores de descans fora dels entrenaments? «Ja no surto a passejar perquè les energies són per a les sèries dels entrenaments. Estic molt amb el mòbil per parlar amb la família i amics. I veig pel·lícules. Però al final no pots deixar de pensar en cap moment que els Jocs Olímpics ja són aquí», confessa.