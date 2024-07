Jordi Ribera: «Tenim un equip més jove però amb il·lusió»

L’entrenador de Sarrià de Ter Jordi Ribera ha destacat que la selecció espanyola afronta els Jocs de París amb un equip rejovenit, en el qual s’hi ha afegit a darrera hora el bordilenc Petar Cikusa com a reserva, però amb molta il·lusió i un bon estat de forma.

«La mitjana d’edat amb respecte a l’equip que teníem a Tòquio ha baixat cinc anys. Això té coses positives, hi ha molta il·lusió, arriben amb bon estat de forma, amb ambició i ganes. Per a deu d’ells són els primers Jocs, però l’equip està bé», ha comentat el seleccionador.

Ribera ha lamentat les baixes de Joan Canellas i Gedeón Guardiola, però ha indicat que la preparació ha estat bona: «Les baixes hi són, la preparació sempre ha estat dura, les temporades són difícils i trastoca que els jugadors que hi han sigut durant tot el cicle no hi siguin».

«Els grups que hem tingut han sigut diferents per les lesions des de l’Europeu, on no vam tenir un bon resultat, amb moltes incidències a la competició. Però veníem de cinc anys estant sempre al podi i, com tots els equips grans, hem passat moments difícils», ha assegurat. «Crec que en el preolímpic hem estat molt bé», ha afegit.

L’Espanya de Jordi Ribera debutarà aquest dissabte contra Eslovènia (9:00 h) en el primer partit de la ronda preliminar.